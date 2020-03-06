疫情之下，Nutanix将为中国企业提供免费的虚拟桌面服务

企业云操作系统领导者Nutanix（纳斯达克代码：NTNX）近日宣布，将向所有中国企业提供桌面即服务（DaaS）解决方案Frame的增强免费试用版

企业云操作系统领导者Nutanix（纳斯达克代码：NTNX）近日宣布，将向所有中国企业提供桌面即服务（DaaS）解决方案Frame的增强免费试用版，帮助中国企业解决因员工无法正常工作而导致的企业生产力下降问题。

鉴于当前新型冠状病毒肺炎疫情仍在蔓延，中国企业员工出行和集中办公将继续受到影响，Nutanix决定采取这一措施。

Nutanix Frame是一种基于云环境的虚拟桌面解决方案。它具有灵活、安全、可靠以及无需依赖或占用任何内部硬件即可访问的特点。

云技术对于确保企业业务连续性的重要性毋庸置疑。公有云、私有云和混合云服务确保了企业可以持续访问和使用关键数据。

与此同时，基础架构由硬件向软件定义的转变，意味着不再需要大量IT人员实际驻守数据中心。数据中心的操作可由远程或少数骨干人员进行处理，因此许多企业能够继续正常运营。

由于Frame是基于云环境的解决方案，为团队、客户或合作伙伴建立虚拟工作空间通常只需不到一个小时。受到出行限制的员工只需使用网络浏览器，从家中就可以安全可靠地访问任何应用，而不需下载或升级软件。

而桌面即服务（DaaS）能够为企业带来的最大价值在于其能够让企业在不牺牲业务安全性、生产力或性能的情况下，为人员提供流动性和灵活性。它让员工可以在任何地方、任何设备上工作，不受任何限制地安全访问工作桌面、文件和网络。

Nutanix全球高级副总裁兼亚太及日本地区负责人Matt Young表示， “我们正在努力发挥自身作用，帮助中国企业和经济在当前疫情时期保持正常运转。我们始终把企业员工的安全放在首位，同时我们通过为企业提供易于获取和使用方便的软件解决方案，助力企业员工高效工作，保证企业生产力。”

Nutanix将为所有中国企业提供为期30天的免费试用服务，并不限制使用人数。