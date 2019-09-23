专访东芝高西雅树：我们要做数据的守护者

高西雅树先生多次接受了媒体采访，但他谈的内容大多是关于硬盘产品和市场策略，此次专访高西雅树将话题延展到产业变化、数据价值、存储创新、企业文化、中国市场以及生活工作平衡等多方面

9月3日-9月4日, 数据中心领域一年一度的盛会——开放数据中心峰会在京召开。峰会上，东芝MG08系列企业级16TB硬盘荣获“2019 ODCC年度企业级硬盘(最佳技术创新)”。在峰会期间，东芝电子（中国）有限公司副总裁高西雅树采访接受了至顶网专访。

高西雅树拥有30多年存储行业经验，其中近半时间作为公司带头人负责海外市场拓展。在中国工作5年，他负责东芝中国存储产品的市场拓展，在其领导下，存储产品市场份额增长显著，总收入增长300%。

此前，高西雅树先生多次接受了媒体采访，但他谈的内容大多是关于硬盘产品和市场策略，此次专访高西雅树将话题延展到产业变化、数据价值、存储创新、企业文化、中国市场以及生活工作平衡等多方面，从而让我们能立体地了解东芝硬盘背后的团队、策略以及产品等。

话题一：产业变迁和数据价值

至顶网：如何看待今天整个存储行业的发展？

高西雅树：过去30年，整个存储行业发生了很多变化，但是变化最激烈的应该是当下。今天互联网、AI、5G的发展，带动了存储对速度、容量和性能等方面的更高要求。同时互联网世界里每天每一分钟、每一秒钟都创造了很多数据，这些数据都需要一个平台去存储，在这个大数据时代，东芝硬盘就扮演了一个很重要的角色。

至顶网：其实从人类记录第一个符号开始，信息记录就产生了。今天企业应该对数据有什么样的认识，东芝是如何看待数据价值的？

高西雅树：你提到一个很有趣的话题，我们人类创造的第一个数据是在洞穴里画一些动物，那时候开始人类就开始记录数据了。人类的数据主要就是行为驱动的，他们因为有这个行为的画像做一些记载、做一些记录，这些记录也是非常宝贵，因为是人类文明的宝库，东芝存储的价值是做好数据的守护者，把人类的文明记录下来。东芝作为一个存储品牌，一个数据存储的工具，也希望帮助人类把宝贵的资料存储下来

话题二：存储创新

至顶网：存储除了容量的技术其他方面还有哪些新的技术突破？

高西雅树：研究机构预计，2020年全球数据产生会达到44ZB，这是非常大的一个数据量，而存储只能够满足一半数据存储的需求。在大数据的年代，对存储的容量有很高的要求，所以东芝硬盘在容量方面一直不断提升。目前东芝硬盘主要技术包括垂直读写、氦气密封技术，两个技术能帮助硬盘在容量方面实现很大的突破。除了硬盘容量的提升，保证硬盘的传输性能也是重中之重。东芝硬盘能够做到容量增长的同时间速度不会降低，比如说多磁头双面读写和用内存作为硬盘缓存等技术，其核心是希望做到容量提升、速度方面也提升。

硬盘是数据中心的一个重要组成部分，东芝在存储技术上的不断提升可以令整个行业的存储成本下降，不仅提升容量，还在容器提升的前提下把耗电量降低，成本自然就会降低了。

话题三：企业文化

至顶网：东芝集团拥有100多年的历史了，您是如何看待东芝的企业文化的？您还拥有多年的海外工作经验，在日本、美国和中国都有长时间的工作历程，您能否分享在企业管理与不同国度文化相碰撞的时候，是如何平衡不同文化之间的管理之道的？

高西雅树：在一个有百年历史的公司里面工作，感到非常荣幸，还有骄傲。因为一家企业能够在市场里面生存超过一百年，它必须要有一个创新的科技，还有就是在技术方面领先，而且勇于改变，面对市场的情况做一些适当的改变，东芝的百年历史都足以证明东芝在技术方面是领先者。

但就个体而言，我觉得不管是中国人、美国人还是日本人，无一例外，每一个人都有上进心，都有贡献社会的追求。我希望让员工有这样的目标、意愿，继续保持他们的上进心。在意见方面保持开放的态度，要很乐意接受不同的意见。我觉得“没有意见才是愚蠢的意见”，一些意见其实是一个很好的Idea，可以基于此出一个很好的方案等，所以我很乐意接受不同的意见，抱着开放的态度跟员工沟通。

话题四：新兴技术

至顶网：现在包括5G、AI、IOT等新兴技术发展，东芝针对新兴技术有些什么计划没有？

高西雅树：新技术的出现，对于存储来讲是一个机会。比如，5G的特点之一是在传输速度方面有很大提升，在快的同时还会产生更多的数据，这些数据又需要更多的存储把数据存下来，所以整个5G的发展会带动存储容量的需求，对我们是一个机会。

东芝目前在IOT、AI等新兴技术方面，与无人机、航拍等厂商有深入的合作，东芝存储作为一个后方的角色，一直致力于在存储方面的技术创新和产品创新。

话题五：中国市场

至顶网：东芝在中国市场的发展情况和未来市场增长点？

高西雅树：就市场来讲，我们每天创造出很多的数据，这些数据都需要存储，所以整个市场对存储也是有很大的需求。在中国市场东芝虽然是一个后进者，但是我们现在投入了很多的资源在中国，包括建立一个强大的销售队伍，加强合作伙伴合作等。

另外，在公司的品牌方面东芝也在积极做一些推广的工作，以提升公司的知名度。今天，市场的增长点主要是云、数据中心、安防等近线存储市场。在中国大的数据中心包括百度、腾讯、阿里巴巴等，它们都需要容量更高性能、更先进的存储设备。另外一个增长点是安全监控，安防行业中国是一个领先的国家，在全球三大监控行业中国就占了两个，市场很大。

话题六：未来和生活

至顶网：对未来存储产业和技术发展有什么观点可以分享给大家的？

高西雅树：东芝硬盘未来持续致力于提升硬盘容量上，包括不断通过HAMR、SMR、氦气密封技术、多磁头等技术的应用来提高硬盘的容量。从整个行业来看，云计算、数据中心、视频监控等需求会带动硬盘的销售增长。虽然整体来讲硬盘销售在量上有所下降，但是因为对容量方面有更高的要求，所以在营业额方面能够保持市场增长。

关于SSD与HDD的竞争关系，高西雅树认为，SSD的替代方面速度比预期慢，主要是SSD目前没办法提升产能，同时SSD的成本相对于HDD比较高，预计未来短时期内这个价格并不会有一个大幅度的下降。

至顶网：最后，能否分享一下，这些年您在职业生涯中形成了哪些习惯，让您生活和工作中受益匪浅

高西雅树：主要是两个习惯：第一就是对新事务保持好奇心，对新的事物愿意去尝试。因为你愿意尝试就会变成你的一个新的经验；第二，对工作有热忱，喜欢自己的工作。因为你要对自己的工作有热忱才会带动你做得更好。我的人生观就是，让同事们工余时间放松，保持心情开朗的心态去工作。