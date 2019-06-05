希捷科技交付业界首款16TB 银河（Exos）企业级硬盘

希捷科技宣布，为超大规模数据中心交付银河Exos X16系列16TB企业级氦气硬盘。公司还将酷狼及酷狼Pro网络附加存储（NAS）系列升级到16TB。

希捷科技宣布，为超大规模数据中心交付银河Exos X16系列16TB企业级氦气硬盘。公司还将酷狼及酷狼Pro网络附加存储（NAS）系列升级到16TB。

由希捷赞助、IDC最新发布的白皮书预测，全球数据圈（全球创建、采集或复制的数据量总和）将从2018年的33ZB增长到2025年的175ZB。希捷银河 X16硬盘提供最高的存储密度，以及经过实践验证的可靠性和持续的高性能，能够支持广泛的工作负载需求以及高可用性用例。

银河X16机械硬盘是全球容量最大的3.5英寸7200RPM硬盘，旨在帮助超大规模数据中心、云、原始设备制造商（OEM）和分销渠道业务应对各种挑战：将存储容量最大化，为客户提供出色的灵活性，并通过提升输入/输出（I/O）性能和增强缓存功能，降低各种工作负载的应用复杂性。与12TB 硬盘相比，新的希捷银河X16 16TB硬盘物理尺寸保持不变，但每机架容量提高33%，降低了用户的总体拥有成本（TCO）。银河X16提供内置数据保护功能，包括Seagate Secure即时安全擦除功能，可实现安全、经济、快捷以及简单的硬盘置换。

希捷科技产品线营销副总裁Sai Varanasi 表示：“银河X16硬盘是帮助企业级系统开发商和云数据中心降低总体拥有成本的关键，同时还支持不断变化的工作负载及各种应用。银河 X16硬盘是业界领先的氦气硬盘，目前最大容量达到16TB。我们与云/企业级客户携手合作，将该产品推向市场，满足数据中心的高容量存储需求。”

腾讯云副总裁郑亚峰表示：“腾讯云致力于搭建‘数字生态共同体’，推进产业互联网的发展，成为各行各业的‘数字化助手’。在数据的产生、采集、存储到应用的整个生命周期，我们与希捷共同探索，如何从边缘到云端，以创新技术革新架构，应对数据的指数级爆发。希捷科技的银河X16大容量硬盘已被部署于我们的云解决方案中，大幅提升了存储密度和性能，并降低了成本。该解决方案不仅满足了云数据中心快速增长的存储需求，更将有效地协助我们应对不断出现的新场景、新应用和新挑战。”

浪潮集团副总裁彭震表示：“智能计算时代已经来临，浪潮在着力打造融合、开放、敏捷的人工智能产业生态，为用户提供一体化的解决方案。浪潮与希捷科技在多方面携手并进，共同深耕云计算、大数据、人工智能等多个市场，推进企业数字化转型。针对此次发布的希捷银河X16大容量企业级氦气硬盘，我们已经完成了前期联合测试。测试表明，这款产品性能强大，可支持多种业务负载，不仅有效提升了系统容量，更降低了部署难度并大大降低了总体拥有成本（TCO）。未来，我们还将与希捷携手创新，推动全球各行业从信息化向智慧化的转型升级，助力更多客户拥抱即将到来的智能时代。”