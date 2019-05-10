Nutanix 2019 .NEXT大会感受：从云隐形到简化数据管理的升级之路

由Nutanix举办的 .NEXT大会2019安纳海姆举办。今年大会的主题是“Invisible Clouds，Visible IT”。

至顶网美国安纳海姆报道：美国时间5月7-9日，由Nutanix举办的 .NEXT大会2019安纳海姆举办。今年大会的主题是“Invisible Clouds，Visible IT”。

时间过得真快，2019年是Nutanix成立十周年的日子。我是记得在2013年Nutanix公司联合创始人兼首席执行官Dheeraj Pandey首次来华接受媒体采访。当时Dheeraj Pandey 还表示，Nutanix和IT厂商谈合作的时候，往往很困难。因为谈到最后都是要多少多少钱收购Nutanix。当时印象深刻的是Nutanix所打的口号是“为用户提供像Google应用的IT基础设施” 。其引以为自豪的是灵活、扩展、按需定制的超融合软件。Dheeraj Pandey讲述超融合概念时举得例子我还记得。“你不可能在一个甲壳虫的汽车上装上飞机的引擎就能得到更多的功能，因为它们是不匹配的。另外，你也不能说只是把一个照相机加上一个电话、加上一个闪存就能变成一个智能手机，不是这样一个简单叠加的概念。”

而到了今天十周年，Nutanix已经让超融合概念响遍全球。同样也把超融合技术扩展到多云世界，自身也转型成为一家企业云平台解决方案提供商。最新公布的2018年Q4超融合系统销售额同比增长57.2％，收入为19亿美元。2018年全球超融合收入超过60亿美元。

市场在加速，Nutanix 与合作伙伴的合作也在不断扩大。大会看到包括与戴尔易安信、HPE、Lenovo、浪潮等IT厂商深度合作，与Veeam、HYCU、Veritas等数据管理厂商深度合作，与Google Cloud、Amazon AWS、Microsoft Azure达成合作，最终为企业用户提供一个从基础设施隐形到云隐形在数据管理隐形的伟大愿景。

（左三张是Dheeraj Pandey十年变化，右三张是Sunil Potti十年变化）

Dheeraj Pandey也由青涩变为成熟。大会上Dheeraj Pandey主要回顾和前瞻NUTANIX从数据领域，设计领域到交付领域的全面升级。到今天Nutanix已经是一个能够从结构化数据到非结构化数据全面管理，在可视化界面设计上实现一键安全安装和部署的超级灵活、可靠的云平台。

当然每年一次的大会的重头戏还是新的解决方案的发布。Nutanix 首席产品研发官 Sunil Potti在大会上展示了一系列解决方案。这些解决方案核心是进一步扩展和完善“云隐形”。从2018年开始Nutanix提出“云隐形”战略，希望为用户打造一个简单的IT环境，从基础设施存储、网络、计算基础设施到IT运维再到混合云部署等各种复杂环境实现隐形。而今年的主要解决的是数据备份和归档问题。

目前来看多云环境的数据保护和备份成为企业最头痛的问题。基于此，此次重点推出的是全新开放式解决方案 Nutanix Mine。重点是解决多云环境中企业面临的数据保护和管理方案。也就是让企业的数据保护和备份在整个IT环境中处于一个简单的地位。 “IT 行业当前部署的备份和恢复解决方案面临诸多挑战。成本、复杂性和性能往往是最受关注的问题。” Gartner在其报告中指出。

Mine：单一交钥匙平台满足所有企业数据可用性要求。

Nutanix Mine Platform是集成了当前最主流的数据管理和备份厂商，通过智能数据管理实现在Nutanix 企业云平台上为用户在私有云环境下提供完整的主数据存储和二级存储的平台解决方案。

Mine 能够实现一键“扩展数据服务”通过一个控制界面实现主存储和备份基础设施一键式数据保护、一键式备份和存储能力。其具备备份编排、管理服务、二级存储平台和分层服务。

尽管很多企业已通过超融合基础架构实现数据中心的现代化，进而实现运行现代应用程序所需的精简性、高性能和可扩展性，但其备份和数据保护策略仍然隔离在其核心数据中心环境中。通过 Nutanix Mine，用户可将二级存储操作融合到 Nutanix 企业云平台中，为所有业务应用程序提供智能数据备份服务。通过与 Nutanix 的原生 HCI 数据结构相集成，Nutanix Mine 可提供智能分层和先进的数据简化功能，使企业能够为其组织选择最适合的数据备份软件。与此同时，由于已针对企业的 Nutanix HCI 环境进行了优化，该解决方案可减少配置独立二级存储解决方案的时耗和费用。

Nutanix Mine 采用开放平台战略，与Veeam，HYCU、Commvault、Veritas 和 Unitrends 等数据管理以及备份解决方案相集成。Veeam联合创始人兼全球销售和营销执行副总裁Ratmir Timashev作为首次深度合作的嘉宾也来到大会现场，分享了基于Veeam云数据管理服务的Nutanix Mine平台的优势。

Ratmir Timashev表示：“Veeam和Nutanix建立了长期的合作关系并积累了丰富的创新经验。我们通过各自领先的产品，为客户提供更高价值的新型解决方案，这正是我们的合作伙伴和客户所期望。Nutanix Mine with Veeam是第一款由Veeam联盟提供的‘交钥匙’二级存储解决方案，通过集成Veeam Backup & Replication简化产品生命周期的各个阶段。Nutanix和Veeam拥有共同的目标，即降低IT复杂性并确保应用的可用性，让它们成为Veeam进入市场的有力助手，打造集成化解决方案。Nutanix Mine with Veeam提供单个易于部署且便于管理的解决方案，客户和合作伙伴可以更快做出响应，满足不断变化的数据保护业务需求。”

Nutanix Mine的首次迭代集成了简单易用的Veeam软件的丰富数据管理服务，可减少数据中心和云的数据保护时间和复杂性。 在数小时而不是数天内部署到您的基础架构，确保保护所有虚拟化工作负载和数据，同时提供更快的价值实现时间并降低总体拥有成本。

Nutanix 首席产品研发官 Sunil Potti 指出： “由于能通过消除数据中心内的孤岛实现基础设施的现代化以及降低系统的复杂性，超融合市场实现了快速增长。然而，即使用户纷纷拥抱 HCI 策略，二级存储的孤岛情况依然存在。借助 Nutanix Mine，用户可将这一孤岛整合到单一的平台中，在实现单一平台的所有优势的同时，例如降低管理的复杂性、简化操作并降低总体拥有成本（TCO），选择最适合其业务需求的备份解决方案。”

通过与 Nutanix 的 HCI 数据结构和先进的 Prism 管理控制台紧密集成，Nutanix Mine 可带来以下优势：

降低分散系统备份和恢复业务数据的复杂性，可像管理主数据存储一样轻松管理二级存储；

简化数据备份操作的整个生命周期，包括初始规模调整和采购，简化安装，以及轻松配置完整解决方案；

根据业务增长需要，轻松扩展主存储和二级存储。

随着Nutanix Mine平台的推出，可以说更好的集成了备份和归档解决方案，这样通过Nutanix单一界面能够跨越所有的工作负载，从Exchange、VMware、SQLserver SAP、微软等虚拟工作负载到Oracle、IBMDB2、SAP ASE等数据库服务到非结构化数据再到云原生工作负载到备份归档，实现整个工作负载的简易化。

Nutanix扩展了多云解决方案组合助力企业简化云部署

今天企业部署多云环境成为趋势，除了Nutanix Mine平台，Nutanix继续扩展了多云解决方案组合Xi Cloud 服务。使客户能够简化其云服务部署的实施，从而从私有云到公有云之间进行更好的数据管理。

为私有云引入Nutanix Xi框架

Nutanix正在将其Xi Frame桌面即服务解决方案从公有云扩展到私有云，支持在真正的混合云环境中交付应用和桌面。

Frame是2018年8月份收购的Windows桌面和应用程序云交付领域领先的供应商。通过Frame，Nutanix的客户将能够从多云平台向他们的用户提供桌面应用即服务（DaaS），从而将消费级的精简性和Web级设计的云应用程序与传统虚拟桌面应用程序的功能相结合。

Nutanix谈到了Xi Frame的路线图。除了对Amazon AWS和Microsoft Azure的现有支持外，他们还宣布将Frame扩展到Nutanix Xi Cloud私有云和Google Cloud Platform。借助Nutanix Xi Frame，客户可以使用任何浏览器和任何设备，访问其应用程序和虚拟桌面，从而简单轻松地使用AWS和Azure等公有云。除了可供AWS和Azure上的用户使用外，Xi Frame现在也可在AHV进行Nutanix私有云部署。虚拟机曾经是IT系统中的一个独特层，必须单独进行许可，部署和管理。 Nutanix AHV是企业云的原生企业级虚拟化， AHV 可让用户获得全功能体验，提供快速启动和运行所需的最关键功能，而且也不复杂。随着最新的Xi Frame更新在Nutanix AHV虚拟机管理程序上，客户现在可以将虚拟桌面交付扩展到他们的Nutanix私有云， 实现在Nutanix企业云平台提供基础架构（VDI）服务。客户可以在几分钟内提供1000个虚拟桌面，而不是几周。

从私有云到公有云的数据迁移很难，而从AWS、AZURE、Google cloud向本地虚拟机迁移更是难上加难。基于Nutanix Xi产品组合能够实现数据的灵活安全快速的迁移。

Xi Beam是一种提供云治理的Nutanix SaaS产品，它包括一个实时安全合规性模块，能够通过识别关键的云基础架构漏洞能力并推荐特定的补救措施。借助新的安全性和合规性功能，IT架构师将能够在影响业务之前修复安全风险。

Sunil Potti 谈到“今天整个IT环境处于多云世界。客户需要的解决方案能够将公有云，私有云和边缘云完整的组合整合在一起，这些云将很快构成他们的关键基础设施，我们要做的是不会让他们陷入不必要的复杂性和不受限制的成本之中。 “通过继续为我们的产品组合添加新功能，我们让客户可以自由地从云中提供他们的业务最有意义的应用程序和数据。”

基于云的灾难恢复（DR）服务软件Xi Leap

今天因为多云的部署和各种业务数据都在云端，基于云的灾备管理就是企业非常关注的技术。Nutanix升级的 Xi Leap能够实现将企业数据中心扩展到云，按照需求协调公有云和私有云的业务数据保护，同时实现关键数据和应用程序的高可用性。客户可以获得本机集成的DR云服务和单一窗格管理，以保护在数据中心和云中运行的关键工作负载，从而实现改善业务连续性。

“通过以前的灾难恢复系统，我们无法实现我们对虚拟机恢复和管理DR的预期性能，因为单独的孤岛使我们的基础设施变得更加复杂，”Lexipol技术服务总监Patrick Sudderth表示。

“Nutanix Xi Leap允许我们配置直接在Prism控制台内自动执行DR工作流程的策略，并在几分钟内完成恢复。 没有任何其他DRaaS供应商可以接近我们与Xi Leap一起体验的简单执行。“

使用Xi IoT加速AI和IoT应用程序开发

随着设备数量和多样性的增长，开发人员为边缘编写应用程序的工作量也在增加。 配置，管理和规范化数据流需要花费宝贵的时间来为业务创建更重要的应用程序功能。

Xi IoT通过提供以下内容简化了AI和IoT应用程序的开发：

与AWS，Google等公有云与自有的数据中心资源进行无缝连接

实现一键式部署API进行开发；

多语言支持，包括Python，Javascript和Golang；

与现有CI / CD管道集成。

Xi Era实现一键式简单管理数据库管

Xi Era能够一键式实现配置、修补和数据库保护等管理，通过启用一键式数据库服务，优化企业的数据库环境，今天，数据库管理员可以基于标准化的计算，网络和数据库参数大小创建数据库服务的全局目录。 Era支持复杂的数据库环境，包括SQLserver、MySQL PostgreSQL等数据库。自动最大化基础架构效率，通过Era，数据库可以支持云，并针对移动性进行了优化。

除了新发布的产品，Nutanix表示将继续投资并超越其他HCI供应商。

“我们将通过更多的工程师，更多的开发人员和更聪明的数据科学家致力于推动最先进的HCI。”Nutanix产品与技术营销副总裁Greg Smith表示。除了推出创新的超融合系统，Nutanix主要扩展了其硬件平台和技术供应商的生态系统。增加了HPE，浪潮，富士通和英特尔的新平台，支持戴尔EMC，联想，IBM，华为，思科等公司的超融合产品。

除了提供自由选择外，Nutanix软件还独特地支持不同的CPU架构。当IBM成为Nutanix的OEM合作伙伴时，Nutanix添加了IBM Power支持。Greg Smith透露Nutanix正在增加对AMD EPYC CPU的支持。

而且，Nutanix和英特尔之间的关系比以往任何时候都更强大。Nutanix已经开始致力于获得英特尔的Select Solution认证，该认证基于Intel Xeon处理器和Optane SSD。

今年大会上，出现了不少中国合作伙伴和用户的身影。包括英迈、佳杰和长虹佳华的分销商都来出席此次会议。其中浪潮和联想都作为重要的合作伙伴出现在展厅中。其中联想超融合ThinkAgile HX系列由Nutanix企业云提供支持，适用于任何规模的任何工作负载。

而今年4月份新合作的浪潮inMerge1000 超融合一体机也出现在展厅中。该一体机融合了Nutanix虚拟化解决方案和云软件，浪潮 inMerge1000基于浪潮双路旗舰服务器构建的超融合硬件平台，通过采用超融合横向扩展方式解决传统孤岛式架构的弊端，提供横跨计算、网络和存储的模 块化资源池解决方案。 该系统采用以 VM（虚拟机）为中心的设计，支持Nutanix AHV、VMware vSphere和微软 hyper-V。为中国企业提供转型需要的下一代基础架构。

在大会现场，至顶网记者遇到不久前上任的Nutanix中国区董事总经理马莉。马莉在信息技术和电信行业拥有20多年的销售、渠道和管理经验。马莉曾在多家享有盛誉的大型国际公司担任高级管理职位，拥有丰富的行业经验，以及对中国市场的深刻了解。大型企业正是Nutanix的目标客户，因此，马莉的这些优势有助于提升Nutanix的业务。

对于此次参加大会，马莉谈到：“第一次参加.NEXT大会，很震撼。两天的演讲场场爆满。从参会者的热度就可以客户对于Nutanix的技术和实力的信息。很多生态合作伙伴都与Nutanix有紧密的合作。Nutanix作为企业云解决方案提供商，通过不断完善的解决方案能够助力中国企业更好的IT转型。”

中国企业正不断寻求利用下一代云技术应对日益激烈的竞争形势和颠覆性的行业变革。在中国超融合市场也越来越火热，客户希望采购超融合架构来构建自己的数据中心和私有云以及企业云。

马莉表示在中国Nutanix最重要的是与本地的生态合作伙伴融合在一起拓展市场。重点来讲首先要聚焦在企业级客户。第二，Nutanix作为一家超融合软件公司，希望与更多的硬件平台和合作伙伴一起合作。第三，加强本地生态伙伴建设，包括硬件平台、云服务商、软件开发商、集成商、软件运营商等广泛的合作。