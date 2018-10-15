东芝硬盘亮相HC2018，发布面向广电行业和医疗行业的存储解决方案

在华为全联接大会（HUAWEI CONNECT 2018）上。作为华为的核心合作伙伴，东芝硬盘携其企业级容量型、企业级效能型以及监控型硬盘产品为参会嘉宾带来最新的硬盘解决方案！

在华为全联接大会（HUAWEI CONNECT 2018）上。作为华为的核心合作伙伴，东芝硬盘携其企业级容量型、企业级效能型以及监控型硬盘产品为参会嘉宾带来最新的硬盘解决方案！

东芝电子（中国）有限公司王泽铠分享了东芝面向行业存储解决方案及市场策略。

云计算普及以来，诸多企业在数字化转型过程中生成了庞大的数据量，让企业级硬盘增长成为趋势。在2017年HDD整体市场微微下滑的情况下，我们也看到了企业级HDD的市场还是在持续增长，因此企业级市场存储市场，仍然是支撑HDD持续增长的重要领域，其关键业务不断刺激HDD市场容量的不断增长。

东芝根据市场趋势也推出了自己的策略，包括在企业级存储市场不断推出企业级容量型硬盘和企业级效能型硬盘的市场策略。东芝一方面根据业界领先的云计算存储技术，不断推出针对企业级市场需求的大容量硬盘，一方面也特别注重产品的可靠性，品质和总拥有成本。

东芝硬盘目前面向企业市场包括视频监控、广电行业、私有云、生物医疗、公有云、物联网、大数据、区块链、AI以及5G移动等领域。

更重要的是，东芝非常重视合作伙伴的发展，通过与华为的紧密合作，使得东芝硬盘的存储技术在各行各业也将得到更广泛的应用，帮助客户应对数量激增的挑战，使其获得新的价值增长点。

HC2018大会上，王泽铠重点分享了东芝硬盘在生物医疗和广电行业的解决方案。在生物医疗领域以存储阶层化手法解决客户病历存取时间过长问题。本地小型存储、医疗终端设备以及云存储、混合云公有云等不同存储产品。

在广电行业，随着4K以及将来8K内容的普及东芝在制作编辑、内容分发，保存归档都有相对于的解决方案。包括针对大型企业级存储推出的MG07系列12/14TB企业级硬盘，针对大中型企业级存储、服务器、云存储推出的MG系列企业级硬盘，以及家庭和个人等小型存储的MN系列NAS硬盘。

同时在展厅上东芝展示了全球首款14TB HDD MG07ACA企业级容量型SATA硬盘。该系列机械硬盘采用了3.5寸SATA型标准硬盘设计，转速7200 PRM，拥有高达256MB的缓存容量。东芝MG07ACA的理论顺序读写速度接近250MB/s，MTTF为250万小时，更为令人惊叹的使其功耗：14TB款的功耗仅为4.22W。东芝MG07ACA 14TB机械硬盘内部采用9盘片充氦封装设计，专为企业存储和云打造。为了提高寿命，它采用了传统的CMR磁记录技术，相新锐的SMR技术拥有更强的耐用性。此外，它还采用了第二代制动磁头技术，极大提高了数据响应速度。