DELL EMC数据保护开始支持AWS和Azure中国国内的多云环境

戴尔科技集团宣布其旗舰级数据保护软件Dell EMC Avamar Virtual Edition (AVE)现已支持AWS中国北京区域和宁夏区域，以及Azure中国在内的多云环境。

戴尔科技集团宣布其旗舰级数据保护软件Dell EMC Avamar Virtual Edition (AVE)现已支持AWS中国北京区域和宁夏区域，以及Azure中国在内的多云环境。Avamar采用业界领先的可变长度重复删除技术使得数据保护效率大幅提升，可以为虚拟环境、远程办公室、企业应用程序、网络连接存储（NAS）服务器和台式/笔记本电脑提供快速、高效的备份和恢复，实现了最大限度减少磁盘需求，节省容量，从而缩短了备份时间，消除了备份瓶颈并降低了存储成本。

拥有企业级的备份和重复数据删除性能的Avamar

Avamar与Dell EMC Data Domain的紧密集成采用的可变长度重复删除技术可确保较高的重复数据删除率，可以将备份存储能力提高最多30倍，并能够让网络带宽使用减少达98%。此方案使备份时间减少50%，而恢复速度则比传统的映像级备份快了30倍。

Avamar通过全面且高效的备份，实现高效NAS备份，台式机/笔记本电脑快速备份，灵活部署和恢复以及全面云数据保护等功能。

高效NAS 备份。Avamar 通过 Avamar NDMP 加速器节点提供快速、可靠的 NAS 系统备份和恢复，显著减少备份时间和对 NAS 资源的影响，并实现更轻松、更快速的恢复。

台式机/笔记本电脑快速备份。Avamar 通过提供重复删除技术、为台式机/笔记本电脑提供了高效的数据保护。当用户连接到网络时，数据会自动备份。通过直观的界面和集成搜索引擎，终端用户可以随时随地启动一步按需备份，并能快速恢复自己的数据。

灵活的部署选项。根据用户的特定用例和恢复要求，Avamar提供了灵活的解决方案部署。

软件定义。Avamar 虚拟版（AVE）是Avamar的软件版本，支持在VMware，Microsoft Hyper-V, KVM, OpenStack 平台上部署。

远程办公室。轻量级软件代理可以部署在服务器上，而无需额外的远程硬件。这样，远程办公室内的数据可以直接通过现有 WAN 链路备份到位于数据中心内的（Data Domain）系统或 Avamar 数据存储（Data Store），从而消除了本地磁带备份和异地磁带传输所带来的风险。

云数据保护：云端备份。支持包括AWS中国北京区域和宁夏区域，以及Azure中国在内的多云环境。保护云中重要应用，用户将获得经济高效的云端备份解决方案，数据在云上和本地数据中心之间复制实现容灾。