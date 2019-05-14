戴尔科技集团推出全新存储、数据管理和数据保护解决方案

戴尔科技集团推出了直接面向企业数据资产的全新升级版存储、数据管理和数据保护解决方案。

戴尔科技集团推出了直接面向企业数据资产的全新升级版存储、数据管理和数据保护解决方案。借助这些全新的解决方案，戴尔科技集团正在赋能企业的数字化转型之旅，以保护重要信息，并使其更具适应性、竞争力和创新性。

Dell EMC Unity XT 全能中端存储

戴尔科技集团宣布推出全新Dell EMC Unity 中端存储系统——Dell EMC Unity XT。Dell EMC Unity XT是一个现代化的NVMe就绪型双活架构，Dell EMC Unity XT比现有Unity产品快2倍，比最接近的友商产品快67%。该系统进行了优化，可获得更高的数据效率：数据缩减率高达5:1、系统效率高达85%，为多云世界而打造。

Dell EMC Unity XT 可以在公有云中运行，可以无缝地将数据迁移到云端，并且可以通过全新Dell EMC云存储服务（Dell EMC Cloud Storage Services）以服务的形式提供。此外，作为验证设计（validated design）的一部分，Dell EMC Unity XT可以作为戴尔科技云平台的构件之一。

Dell EMC 发布Isilon OneFS 8.2

为了帮助客户在自动驾驶等人工智能使用场景，以及媒体、娱乐和医疗保健等关键行业中跟上数据洪流的步伐，Dell EMC发布的Isilon解决方案提供了强大的可扩展性、增强的云集成能力和安全性，以支持最苛刻的文件工作负载。

Isilon OneFS 8.2将集群的扩展能力提高75%—可扩展至高达252个节点，每个集群可实现高达58PB容量，945 GB/s的总吞吐量，以前所未有的简单扩展，使企业更快实现业务成果。此外，基于OneFS 8.2的全新Isilon H5600 Hybrid横向扩展NAS存储平台，在容量密集和性能之间取得了完美平衡。

发布新的数据管理平台Dell EMC PowerProtect

为了使企业能够在本地、虚拟化和公有云环境中大规模保护、管理和恢复数据，戴尔科技集团推出了新的数据管理解决方案，包括 Dell EMC PowerProtect软件平台和Dell EMC PowerProtect X400多维设备。

Dell EMC PowerProtect X400

Dell EMC PowerProtect 软件平台提供数据保护、复制和再利用功能，以及基于SaaS的管理和自助服务能力，赋予每个数据所有者自主控制备份和恢复操作的能力。VMware客户将受益于这个现代化的简单数据管理解决方案，实现vSphere环境基于策略的自动化备份与恢复，并与vRealize Automation软件紧密集成。

发布 Dell EMC云存储服务

戴尔科技集团发布新的Dell EMC云存储服务，云存储服务将客户的数据中心扩展到云端，将Dell EMC存储作为一种服务直接连接到公有云的计算。提供本地基础设施拓展到公有云的各种应用场景，包括：灾难恢复（DR）、测试/开发和分析等应用。

提供从其数据中心的Dell EMC Unity、PowerMax和Isilon到公有云的高速、低延迟连接。同时使用Dell EMC存储和公有云。VMWare客户可以利用VMware Cloud on AWS 的自动化灾难恢复即服务（DRaaS）解决方案，实现云上的无缝、企业级、按需付费的灾备。

Dell EMC推出集成数据保护一体机

Dell EMC特推出Dell EMC数据保护一体机(IDPA) DP4400 的8-24TB版本。这款低容量版本的IDPA DP4400是中小企业和远程办公室的理想之选，并可通过购买许可证和升级套件扩展至96TB。

作为一种混合或全闪存数据管理一体机，Dell EMC PowerProtect X400具有灵活的扩展能力，可以通过就地扩容来实现纵向扩展，也可以横向扩展计算能力和容量。此外，PowerProtect X400是首个利用机器学习实现智能负载平衡的Dell EMC数据管理解决方案，以确保受保护的数据尽可能存放在最高效、最经济的地方。