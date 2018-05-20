中国政府最终同意东芝出售其存储器业务

中国政府表示，其不打算阻止东芝公司将旗下存储器业务出售给由美国笲股权公司贝恩资本牵头的收购财团。

中国政府表示，其不打算阻止东芝公司将旗下存储器业务出售给由美国笲股权公司贝恩资本牵头的收购财团。

这一来自中国反垄断机构的声明意味着，在美国与欧盟监管机构通过审批之后，相关交易将在下个月底正式完成。

贝恩资本三份声明中表示，“今天，我们收到了来自中国反垄断机构的，关于东芝存储器业务的书面收购批准。目前全部反垄断审批都已经确认，我们期待着这项投资的最终完成。”

东芝公司也证实了这一消息，表示该交易将于6月1日结束。东芝方面同时补充称，“各方今天已经证实，所有必要的反垄断批准都已经完成，且交易的必要条件皆已得到满足。”

由于东芝公司此前曾表示因中国政府一直不肯放行而“几乎放弃了”这笔总值达180亿美元的交易，因此今天的新消息让人颇感意外。

根据报道，中国政府的拒绝态度与美国总统特朗普持续发动贸易战有所关联，但各位相关官员似乎已经就此进行了面谈。东芝公司显然非常确信这笔交易将无法达成，甚至为此制定了应急计划——其中包括将存储器业务推向股市或者出售给其它财团。

好消息是，这些应急计划已经派不上用场。不过，此次交易的实现也让东芝存储器业务与其原母公司处于奇怪的直接竞争位置。东芝存储器业务掌握着大量闪存存储资源，而随着其不断迈入数据中心市场，显然会给东芝自身的传统磁盘业务带来冲击。