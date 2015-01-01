2018年的10大存储预测

2018年的存储行业更像是2017年的延伸：发生巨大变化。很多趋势——如云采用率提高、从磁盘转向闪存、向软件定义一切转变——将塑造存储和数据中心基础设施。

2018年存储市场：似曾相识

2018年的存储行业更像是2017年的延伸：发生巨大变化。很多趋势——如云采用率提高、从磁盘转向闪存、向软件定义一切转变——将塑造存储和数据中心基础设施。

尽管这些趋势是大家所熟悉的，但是2018年并不无聊。大大小小的厂商们，还有他们的渠道合作伙伴，都必须做出可能会影响其生死存亡的决策。旧式存储的持续转变，在美国缺乏对GDPR巨大影响的认识，这些意味着2018年将是激动人心的一年。

下面就让我们一起来看看2018年存储行业面临的10大发展趋势。

关于公有云与私有云的争论将逐渐沉寂下来

为什么，为什么人们还在辩论公有云和私有云的好处呢？企业需要私有云的安全性，和公有云的灵活性。将两者结合成为混合云，其中数据可以迁移到最有用处的地方，这就是企业未来的发展方向。

存储厂商可以从帮助企业构建私有云、简化数据在他们产品与公有云之间迁移来获益。在这方面他们行动缓慢，因为存在着这样的潜在风险：有太多数据迁移到公有云导致他们的业务模式受影响。但是，如果他们不能做迁移，而让别的厂商先发制人，那么情况就更加严峻了。2018年，预计会看到他们全面接受混合存储云的方式。

并购活动将更加活跃

2018年我们将看到存储业界发生更多的兼并和收入，然而不会像是2018年HPE收购SimpliVity和Nimble Storage这样的量级。大型收入目标会减少，甚至成功吞并一家存储厂商的公司数量也会减少，尽管2017年西部数据确实成功收购了闪存存储厂商Tegile。

相反，我们将会看到有规模更小的一些并购，因为大型存储厂商要么在寻找新的技术点，要么设法弥补技术人才的短缺，这两方面都不缺乏潜在的目标。看起来至少有很多初创公司都获得了资金，因为现有公司要么被收购了，要么已经关门大吉。

Dell EMC找到自己的发展模式

2016年Dell和EMC进行了历史性的合并，随后的整合进行顺利。带来的后续影响是，存储销售额连续几个季度减少，因为两家公司合并了多个某些程度上是重叠的产品线，而且渠道和销售部门也是完全不同的。

但是IDC的数据似乎显示出不同的情况，2017年第三季度Dell EMC的存储收入小幅上涨。Dell EMC整合了销售和渠道计划，对产品线进行合理化安排，希望能够2018年实现复苏。考虑到存储行业面临的阻力，随着企业越来越多地采用云和软件定义，Dell EMC可能不会像以前那样占据市场份额的主导地位。但是，Dell EMC会让大家看到谁是存储之王。

NetApp继续强劲增长势头

NetApp曾件是存储行业中的佼佼者，是2017年成长最快的主流存储厂商，现在正在追赶上行业领导者Dell EMC，这主要归功于NetApp正在从传统存储转型为存储业界最为云友好的存储厂商。

NetApp将在2018年季度强劲增长的势头，但还不会从Dell EMC那里抢来头把交椅。不过还有一些需要注意的，首先，虽然NetApp已经确保其本地存储产品可以轻松地在云之间迁移，但其他厂商也在向这个方向发展。NetApp的全闪存存储在2017年实现了最高速的增长，但是2018年几乎所有厂商都进入了这个市场。与所有存储硬件厂商一样，NetApp将会面临来自软件定义存储的挑战和压力。

SSD准备好对数据中心存储发起最后的攻击

2017年，作为SSD的关键组件，闪存内存大量短缺，其中很大一部分原因是制造商向NVMe等闪存新技术转移，这反过来限制了SSD的供应，但是价格上涨。

这一短缺情况很快就会成为历史。IDC在去年12月表示，预计2016年到2021年期间SSD出货量的年复合增长率将得到15.1%，到2021年收入将得到336亿美元。

每GB的闪存存储价格可能不会低到比磁盘存储还要低，但是短缺即将结束，SSD的价格将回到传统的下滑价格曲线上，意味着企业将把全闪存存储作为高于二级存储或者归档存储的全新采购项目。

软件定义存储将成为关注焦点

NetApp公司联合创始人、执行副总裁Dave Hitz在去年10月曾打破大型存储厂商不言而喻的禁忌，称他们可以放弃硬件并进行软件定义化。Hitz说，在没有硬件的情况下成为一家软件公司会让NetApp更加成功。

2018年，存储行业界将会进行一场拥抱软件定义存储的运动。所有存储厂商——不管是大型厂商还是小型厂商——都走向软件定义，不管是否愿意承认，他们都准备放下硬件业务了。客户不再喜欢特定的硬件。所以2018年我们可以关注这个行业是如何大举进行软件定义的。

超融合基础设施将继续发展势头 但不知道能持续多久

IDC预计，2017年第三季度全球超融合基础设施收入同比增长68%，突破10亿美元大关，前四大厂商实现了高双位数和三位数的增长，大型存储厂商和初创公司都在进入这个市场。展望2018年，这将是企业又一重要之年，因为有越来越多的企业用户认识到超融合基础设施相比自建基础设施所具有的便捷性和灵活性，尽管超融合基础设施相比传统IT基础设施要更加昂贵一些。

但这可能也是暂时的情况。企业因为灵活计算和存储要求将越来越多地采用云，如果超融合基础设施不能提供大部分的价值，那么就不要指望它会在2018年实现大幅度的增长。

物联网：少说多做

存储厂商很快就会加入物联网阵营，声称他们的产品可以保存物联网数据。但是物联网不仅仅是保存数据，这些数据位于网络边缘而不是核心位置，必须要在边缘进行保存和操作。

2018年存储厂商将会认真地考虑他们在物联网业务方面的价值，不止是为数据提供短暂的平台。我们看到日立公司从2017年开始将自己的存储、物联网和大数据业务整合成为一个部门，也就是现在的Hitachi Ventara，创建了第一家将所有这三个功能集中到一个实体中的公司。

GDPR即将到来

也许会在今年5月底的某个时候，美国企业会发现“通用数据保护条例”（GDPR）已经到来，但是对于其中很多企业来说，认识到这一点有些晚了。

GDPR是欧盟关于个性信息如何保存和保护的法规，规定了如果一家公司无法提供特定的保护将会面临全球收入2%或者4%的罚款。虽然这是一项欧盟的规定，但是美国公司也会受到影响。一家保存了欧盟公民个人数据、或者其平台上保存了这些数据的美国公司，将负责保护这些数据并承担任何出发。所以2018年上半年，存储和安全技术提供商将会对那些在欧盟有业务的美国企业以及渠道合作伙伴围绕GDPR进行大量教育培训。

计算将移到到存储

回到数据保存在本地和服务器上的那个时代，生活是简单而美好的。但是今天，数据被保存在所需的地方：在本地、在云中、或者在网络边缘的设备上。分散的数据位置，再加上用足够带宽及时把数据迁移到所需位置的难度，都让计算能力更加靠近数据变得越来越重要。

由于有了新型的功能更强大、能效更高的CPU，现在我们在云端、在边缘设备、甚至在存储阵列本身都可以进行计算了。考虑到计算资源的访问和迁移速度要比数据快，所以预计2018年我们会看到携带了数据的便携式计算资源。