存储核心技术国产化加速——2017凌云奖存储领域代表产品新鲜出炉

中国企业级IT领域的权威奖项之一2017凌云奖正式对外发布。2017年凌云奖分为基础设施、企业应用、工作空间、方案与案例、产业生态等5大类100多个细分类别。

点击查看至顶网2017凌云奖：

http://www.zhiding.cn/zdnet/17awards.shtml

中国企业级IT领域的权威奖项之一2017凌云奖正式对外发布。2017年凌云奖分为基础设施、企业应用、工作空间、方案与案例、产业生态等5大类100多个细分类别。企业级存储作为基础设施重要组件，凌云奖评选出2017在存储领域具备技术突破、产品创新和行业洞察等产品和解决方案。

所选产品是在最近一年存储领域各个厂商新技术、产品、趋势的发布。凌云奖结合业内各方技术专家的专业判断、用户的调查，选择出在SCM、国产存储芯片、全闪存阵列、软件定义存储、对象存储、超融合、数据保护、容灾、备份、固态盘、磁盘等领域的创新产品，为企业IT决策者和商业决策者提供有意义、有价值的产品和技术选型指导。

我们看到在2017年，存储核心技术的国产化浪潮到来，包括国产化并且首款商用NVMe SSD主控芯片产品推出，包括从国产CPU到芯片、桥接芯片、BIOS、存储管理软件等基于自主研发的企业级存储阵列推出。

我们也看到在新一代闪存技术--存储级内存（SCM）技术应用的推广，3D XPoint技术首次在英特尔傲腾固态盘 DC P4800X 系列上应用。

全闪存阵列方面包括基于NVMe技术的全闪存阵列推出，包括预测分析技术、智能监控等创新技术的植入。

面临海量的数据增长，云对象存储也在2017年成为选择之一。在数据保护方面，基于混合云的数据保护成为企业共识。

在灾备领域，也有历时9个多月，搜集近20万文字材料，十几位一线技术工程师的亲自撰写、审核和校对的《中国灾备技术和行业白皮书2018（修订版）》推出。

我们这里只是列举了一部分2017年存储领域的杰出代表。我们也看出，存储厂商在技术创新和产业推动方面发挥了重要作用。通过凌云奖，也让我们对2018年存储市场有了更好的期待。