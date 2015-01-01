IDC：向3D NAND闪存过渡促使SSD行业强劲增长

根据IDC一份新的SSD预测报告，SSD行业前景依然强劲，2016年到2021年期间，出货量、收入和总出货容量预计都会呈现显著增长。

根据IDC一份新的SSD预测报告，SSD行业前景依然强劲，2016年到2021年期间，出货量、收入和总出货容量预计都会呈现显著增长。IDC预计全球SSD出货量的5年复合年增长率将达到15.1%。SSD行业收入预计到2021年达到336亿美元，复合年增长率为14.8%。

SSD市场前景改善的关键因素是产品可用性的提升，以及更好的定价动态，因为整个行业都在向3D NAND闪存过渡。IDC认为，目前NAND闪存供应的限制将在2018年开始减少，并进一步推动整个SSD市场的价格降低下来。反过来，2017年之后SSD定价的下降将推动PC和其他客户端设备更广泛地采用SSD。IDC预计，2016年到2021年期间用于PC和消费电子市场的客户端SSD出货量复合年增长率为15.85。与此同时，企业对SSD的需求将在预测期内保持强劲，因为客户转向采用闪存优化的系统来满足传统存储需求，以及用于服务器附加解决方案。

IDC固态驱动器技术研究副总裁Jeff Janukowicz表示：“SSD仍将是IT市场中一项被更广泛采用、独有的存储技术。SSD在实现数字化转型中扮演重要角色，IDC认为这一发展趋势将继续推动SSD的普及，并巩SSD市场在客户和企业领域的长期增长。”

IDC预测，客户端市场中在关键价格点上容量更高的SSD，将随着时间推移在笔记本电脑和台式机新品中的附加率越来越高，此外还有像微软Surface这样的可拆卸平板电脑或2合1平板电脑。在企业级市场，每GB价格更低的SSD将推动着在服务器、网络存储阵列（全闪存阵列和混合闪存阵列）以及超大规模云服务提供商数据中心中的附加率增加。在商用市场，IDC预计将会看到SSD在各种二级市场和应用中的普及，包括物联网，在这个市场中，高可靠性、极致的灵活性，以及在恶劣环境下的操作耐用性等特征都有明显的优势。