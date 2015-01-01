华云马杜：和VMware合作是看清了云计算趋势是混合云

从2016年的vFORUM大会上，VMware与华云正式签署合作备忘录，以加速VMware vCloud Air Network计划（现升级为VMware Cloud Provider Program，即VCPP）在中国的落地实施。

从2016年的vFORUM大会上，VMware与华云正式签署合作备忘录，以加速VMware vCloud Air Network计划（现升级为VMware Cloud Provider Program，即VCPP）在中国的落地实施。到2017年12月5日，华云·VMware云生态合作计划落地暨联合战略升级发布会在京举行。那么在云计算发展的今天，华云VCPP云服务的机遇在哪里？面对那些用户？能为客户解决哪些具体问题？以及下一步的计划是什么？至顶网独家视频采访了华云数据集团执行副总裁马杜，一起看看他是如何回答的。

至顶网：对于云计算市场来说此次VMware与华云合作，机遇在哪呢？

马杜：混合云是下一拨云计算的趋势。今天我们看到云计算市场的发展，从公有云到私有云，一个很重要的创新形式就是就是针对于即将到来的混合云的浪潮和客户需求。

从云的这个技术功能来讲的话呢，私有云和公有云互相有各自的特点。那今天讲，我们的企业客户呢，其实是都需要这两种形态的服务，他们既需要快速、敏捷部署的公有云，包括减轻对IT系统的消耗，同时呢，它也需要一个稳定安全的自己的私有云的平台，包括它的核心系统、深层系统、核心业务系统放到自己的私有云去。但是它希望这两个系统互相能够通的，所以华云和VMware合作也是基于市场的趋势，所以华云跟VMware去年开始签订战略合作，到今年我们叫落地生花，在混合云领域推出了我们的产品。我们已经把系统搭建好了，具备了服务能力，同时我们用户已经开始使用了。

华云数据集团执行副总裁马杜

至顶网：华云VCPP解决方案面对的用户群体是哪些？能为客户解决哪些具体问题？

马杜：首先客户聚焦是在大中型企业，而且是做了一定的虚拟化基础，因为中国的这个大中型企业在虚拟化方面，大多数都是VMware的客户，这是一个非常清晰的目标群。同时他们也需要一个快速、敏捷交付的公有云的形式，所以我们打造了混合云。VMware是有它很强大的私有云的部分，那华云有强大的服务网络，IDC数据中心的网络能力，不光是出口带宽，全国的服务节点，我们的数据中心的规模也是非常大的。二者合作的话，就能够为这个目标市场的这个企业客户，能够提供混合云的服务。

至顶网：双方目前在深圳前海云数据中心部署了VCPP节点。下一步的计划是未来会在更多的数据中心进行部署？

马杜：我们深圳呢，是两个数据中心来实施，一个是前海云的数据中心，第二个是在我们在另外一个相距30公里内的数据中心进行的部署，可以实现互备。那接下来我们计划在北京、上海、深圳、成都，都陆陆续续的把VCPP节点部署上去，也能够配合我们今后和未来的半年到一年，希望能够在VCPP混合云上面快速发展设备的系统支持服务能力。