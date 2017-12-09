给创意人士发福利了！LaCie发布全新2big Dock Thunderbolt 3

海量数据时代，催生了强劲的市场需求。各大存储厂也开始大力推出全新产品， 以占据市场地位。希捷作为业内知名品牌，旗下高端品牌LaCie凭借卓越的外观设计及存储技术，成为高雅品位的品牌代表。

海量数据时代，催生了强劲的市场需求。各大存储厂也开始大力推出全新产品， 以占据市场地位。希捷作为业内知名品牌，旗下高端品牌LaCie凭借卓越的外观设计及存储技术，成为高雅品位的品牌代表。

近期LaCie在北京举办"LaCie，畅想创作之美"智慧媒体存储解决方案暨新品发布会，发布创意人士的新一代产品--LaCie 2big Dock Thunderbolt 3。此介绍，此款产品主要面向于专业创意人士，即摄影师、视频制作人等，提供超大容量、超快速度的两盘位RAID存储，以优化创意工作流。

每一款新品的发布必定是源于市场的需求。据IDC预测，到2025年，全球数据规模将扩展至163ZB，相当于2016年所创造数据的十倍。而其中，娱乐将成为重要的数据载体，影像、视频等也将成为数据产生的重要来源。当下，我们的内容制作在不断向4K甚至8K方向发展，面对随之而来的海量高清影像及视频数据，需要一款安全、快速的存储解决方案。

现场，希捷科技消费解决方案全球副总裁Pierre Van Der Elst先生为媒体朋友介绍了LaCie 2 big Dock的设计理念并发布了产品。据介绍，LaCie 2big Dock容量最高可达20TB，比之前版本提升25%，为创意工作者提供足够的创意空间来存储视频和照片，可容纳高达650小时的4K 30fps视频素材或200,000原始影像。LaCie 2big Dock的传输速度高达440MB/秒，用户可在一分钟内传输一小时的4K视频素材。这也意味着在Adobe Lightroom浏览照片库时延迟时间几乎为零。编辑压缩的4K或HD视频素材时，视频制作人可以流畅迅速地在Adobe Premiere® Pro里对视频进行编辑。

LaCie 2big Dock可以总结为三大特点，一是使用希捷酷狼Pro企业级硬盘，对RAID进行优化，从而实现出色的能耗管理，保证硬盘的可靠性；二是LaCie RAID Manager，可以轻松监测系统健康，并可进行声音报警和邮件报警；三是全铝外壳和温控风扇可以高效散热，保证硬盘专业可靠。

如今，创意人士需要应对创意工作所产生的海量数据并按照严格的时间表进行工作，对于他们而言，超大容量和超快速度十分关键。现场，来自《中国国家地理》杂志社的著名摄影师王宁先生和轩歌传媒创始人麦克先生分别从他们的职业角度出发，分享了自己在图片处理、视频编辑等工作体验中遇到的相关难题。在使用LaCie 2big Dock存储解决方案时，可以很好地帮助专业人士更好地保存、处理他们的素材，不断优化他们的创作工作。

《中国国家地理》杂志社著名摄影师王宁先生分享LaCie 2big Dock应用体验

轩歌传媒创始人麦克先生分享LaCie 2big Dock使用体验

除了LaCie 2big Dock Thunderbolt 3之外，到会媒体还现场体验了LaCie big家族的其他产品，如具有超快速度传输性能，在处理海量超高分辨率图像时，能够大幅缩短视频后期制作周期的LaCie 6big/12big Thunderbolt 3；以及备受创意专业人士信赖并广泛应用的集耐用性、移动性和高速度于一身的LaCie Rugged Thunderbolt USB-C硬盘和LaCie Rugged RAID移动硬盘等，可以让现场嘉宾更加全面了解了LaCie的专业存储产品。

值得一提的是，LaCie全线产品还全新配备了希捷业界领先的数据恢复服务Seagate Rescue，进一步为创意专业人士的数据安全保驾护航。