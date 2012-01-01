Hitachi Vantara计划明年更新中高端存储产品

Hitachi Vantara将致力于新的横向扩展型存储产品，以支撑自己的雄心壮志：成为面向分析工作负载和为这些负载提供大量数据源的系统集成商。

HDS、Pentaho以及来自Hitachi Insight Group的Lumada IoT资产的组合体——Hitachi Vantara，将致力于新的横向扩展型存储产品，以支撑自己的雄心壮志：成为面向分析工作负载和为这些负载提供大量数据源的系统集成商。

Vantara成立于2017年9月，为彰显自己作为一家存储厂商的声誉，正式确定了HDS的长期目标。Vantara一直以来都在表达自己希望通过联合日立集团其他部门致力于智慧城市的计划。因为日立公司制造各种重型工业设备，松散的联盟有助于原本的HDS实现公司首席解决方案和服务官Bobby Soni所描述的“面向边缘基础设施取得成果”的解决方案。

Soni表示，在2015年收购的大数据厂商Pentaho帮助HDS在期待的市场上赢得了更大的声誉，HDS一直让这家公司保持独立，以使其能够自由发展。两年之后，完全整合Pentaho看来是十分安全的。Lumada也是保持了独立运营，HDS等待着该架构发展到更容易整合的时候。

今年HDS感到容器的出现意味着Lumada现在已经被广泛部署，而Pentaho有足够的可信度和动力进行正式整合，证明创建新的Vantara品牌是有道理的。而且物联网已经从概念证明的阶段走向了实际项目中，帮助日立高管打造一家新的公司。

其结果就是一家系统集成商的诞生。Soni表示，对于企业物联网来说“没有一个统一的解决方案架构”。因此，Vantara与应用厂商、中间件厂商和其他厂商期待从工业设备或者其他来源提取数据，并在他们自己的套件、或者客户想要用的云获得硬件上保存和处理这些数据。

Soni表示：“有平台厂商、边缘厂商、细分领域使用实例的厂商，”Vantara希望能够覆盖到这一切。

市场开发和产品管理高级副总裁Iri Transhanki表示，Vantara将继续致力于存储产品。

“我们将在明年更新我们的核心存储产品，包括中端和高端。”Transhanki表示，Vantara也意识到自己在横向扩展存储方面的弱点。“开发出一款好的产品需要4到5年的时间，”他说，2到3年的时间只能开发出一款较差的产品。Vantara计划花些时间和资金在这方面，因为客户愿意等待Vantara提供让客户首选HDS的高质量产品。