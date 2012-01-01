 破解“数据不丢、业务不停”这个终极难题有答案了，那就是“匠心”精神！

11月15日下午，英方在北京举办了2017年媒体沟通会，英方三位创始人CEO胡军擎、CIO周华、和CTO吴开宇都来到现场与包括至顶网记者在内的媒体进行了分享和交流。

11月15日下午，英方在北京举办了2017年媒体沟通会，英方三位创始人CEO胡军擎、CIO周华和CTO吴开宇都来到现场与包括至顶网记者在内的媒体进行了分享和交流。

英方CEO胡军擎

当然沟通会的重点是英方的新产品和新技术。但是至顶网记者谈几点现场感受：

第一沟通会的主题“匠心”非常契合他们公司的理念。包括此次新产品和新技术在内的所有的产品都围绕灾备技术展开，同时公司的最大优势就是领先的灾备技术。

第二得到大量的合作伙伴认可和支持，包括与戴尔、华为云、阿里云、电信天翼云等巨头的合作。其通过扎实的技术解决方案，一步一步的从入围到最佳合作伙伴，再到战略合作。

第三个感受是英方是一个技术基因浓厚的公司。三位创始人都是专注于技术的人，媒体宣传方面非常低调。就像至顶网记者多次与胡军擎的见面和交流要么是戴尔FRECO云联盟上。要么是华为全联接大会上。为合作伙伴站台、为用户站台是必须的。但是宣传自己就非常低调，CEO胡军擎在现场也表示这么大规模的举办媒体沟通会，是第一次。

第四个感受是对技术的自信。现场罗列了Gartner DRaaS魔力象限20个外国玩家。胡军擎谈到，按照标准，在云灾备（DRaaS）英方绝对在魔力象限领导者行列。但是因为目前还没有和Gartner合作，相信只要愿意，进入是水到渠成。

第五个感受是情怀，对产业发展的情怀，在沟通会上，发布了最新修订版的灾备行业白皮书总字数8.1万字。现场至顶网记者大概看了一下，真是干货满满。从灾备行业基础知识到灾备关键技术分类，与最新技术创新结合到重点行业灾备建设特点和方案分析。来自DRI China的总裁于天也表示：“英方作为中国灾备领域的长期实践者，在灾备理念推广和技术方案落地等方面一直走在行业的前面。比如像这次的白皮书发布，英方能够投入如此多的时间，组织众多经验丰富的专家将自己长期在各行业灾备项目实践中积累的宝贵知识和心得总结出来，并编写成灾备技术白皮书无私地分享出来，实在是难能可贵。”

英方提供的所有产品就是要解决“数据不丢、业务不停”

看到上图的产品版图了吗？未来还会根据企业上云、应用增加、用户新的需求而更多。这一切都是满足客户需求。全灾备生态产品的投入，目前已经涵盖实时灾备、持续数据保护、应用高可用、数据库同步、在线热迁移、全服务器备份、定时数据备份等多场景的灾备技术与方案；产品形态包括云灾备DRaaS，数据库同步i2Active、海量数据灾备i2NAS、云端数据管理i2Share，非结构化数据灾备i2DTO、数据分发i2Distributor及云灾备一体机i2BOX系列等等。

数据管理看成是灾备边界的延伸，已经成为未来灾备行业边界拓展的方向之一。英方一直重视对云端数据管理领域的投入，今年更是对文件分享和管理平台i2Share倾斜更多的战略资源，以打造出更安全、更精准的管理权限和数据同步更快、协作更安全高效的综合解决方案为目的。

英方重磅推出的灾备管理平台（V7.0），对i2COOPY／i2CDP/i2Active/i2DTO／i2VP/ i2Availability等进行持续的性能优化。在灾备管理平台（V7.0）方面，相比上一个版本，总体实现100+项改善，80%的性能提升和30+新平台支持；在单个产品性能迭代方面，如i2COOPY的新特性，能够达到普通复制性能提升20%；改进的压缩算法使镜像备份的效率提高100%；和优化内存管理大大降低对生产系统的影响达50%等。

英方离不开与合作伙伴在渠道资源的相互支持。例如，英方与阿里云在混合云解决方案的合作，能够为用户提供云迁移、混合云灾备、对象存储、云端数据管理等服务，也与华为在SDN 动态带宽、全球服务GTS、华为公有云、企业级解决方案等业务部门战略合作，携手华为，英方技术将更好的服务于全球用户。作为中国电信集团最佳合作伙伴，英方和电信天翼云已经开展全面的合作，为天翼云用户提供迁移到云，灾备到云，高可用到云的服务，实践了包括中外运、中国黄金等等大型客户案例，并在贵州、内蒙古等地的数据中心联合推出英方云+天翼云灾备一体化解决方案。

作为Dell发起的FRECO云联盟的创始成员，英方通过与戴尔在服务器、线下项目资源等领域的合作，为用户提供全面的异构灾备方案、云灾备一体机i2BoxDell、灾备级现代化数据中心等，助力企业数字化转型。

而作为Oracle的金牌合作伙伴，英方协助用户将Oracle从本地迁移、灾备到Oracle云，并基于英方数据库复制产品i2Active推出了Oralce数据库灾备一体机等解决方案，Oracle数据库灾备，Oracle数据库同步解决方案也已广泛落地。

与国际灾难恢复协会DRI China的渊源，起始于2015年，英方荣获了业务连续性及灾备BC/DR年度产品技术创新奖。今年，英方再次捧得年度最佳灾备D/R服务商的称号，这是国际行业代表对英方的认可和赞誉。目前英方已经拥有超过6位CBCP，公司将进一步为广大行业用户提供更专业的容灾与业务连续性咨询与服务。

而与腾讯云、京东云、联通沃云、百度云、青云等合作伙伴的紧密协作，也都将助力英方在灾备场景多样化和技术方案兼容性方面斩获更多，让英方的匠心之路上越走越宽，引领新时代的新灾备发展。

作为专业的灾备服务厂商，现场的记者朋友们好像很少直接接触到其服务，但是最后媒体资料分享，至顶网间接的感受到英方的技术优势。体现了一下很好用的产品功能，通过 “文件分享和管理平台i2share”非常便捷、迅速的分享到了现场的图片、相关媒体资料等。