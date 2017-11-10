HPE牵手DDN打造整合的高性能服务器存储产品组合

HPE和DataDirect Networks（DDN）正在合作将DDN存储以及突发缓冲产品与HPE的Apollo服务器以及DMF工作流管理器进行整合。这一合作的结果将是打造一款集成的HPE服务器存储产品组合，双方都将获益。

HPE和DataDirect Networks（DDN）正在合作将DDN存储以及突发缓冲产品与HPE的Apollo服务器以及DMF工作流管理器进行整合。

这一合作的结果将是打造一款集成的HPE服务器存储产品组合，双方都将获益。

这次合作涉及的DDN产品包括IME闪存缓存/NVMe驱动器突发缓冲器，带有英特尔Lustre软件的EXAscaler阵列，以及支持IBM并行文件系统Spectrum Scale（也就是GPFS）的GRIDscaler阵列。

HPE的Apollo服务器包含大量ProLiant Gen 9服务器刀片，其中一些是水冷的。目前HPE与横向扩展文件存储软件提供商例如Qumulo和WekaIO都有合作关系。

DMF是Data Management Framework的缩写，提供工作流、数据管理、保护和灾难恢复功能。我们可以设想一个DMF覆盖了集成增强型EXAscaler的Apollo服务器和前端是IME缓冲引擎的GRIDscaler阵列。

HPE和DDN表示：“这次合作的重点是加速和简化客户在技术计算、人工智能和机器学习环境中的工作流。”

评论

客户引言中提到了实现数据吞吐量和数据保护的最大化。我们可以看到关于数据吞吐量的信息，但没有看到数据保护。DDN可能会建议使用他们的WOS对象存储系统作为备份目标，但这并没有包含在这次合作中。既没有提到任何备份软件产品，也没有提到备份至公有云层中。

我们就这个问题询问了DDN和HPE，DDN市场总监Kurt Kuckein回答说：“这次我们谈到的是更广泛的条款，而没有细化到备份和恢复。”

“一般来说，这覆盖了工作流和硬件故障——包括端到端地测试解决方案（在DDN和HPE之间进行联合测试），以及DDN SFA功能来保持在线，并在执行及时重建的时候以降级模式提供全面的性能。”