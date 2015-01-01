 Pivot3业务迅猛增长 亦或是超融合市场泡沫？

超融合基础设施（HCI）提供商Pivot3在2017年第二季度和第四按季度的订单环比增长超过50%。据称，它已经在视频监控和数据中心领域赢得了多个百万美元的订单。

超融合基础设施（HCI）提供商Pivot3在2017年第二季度和第四按季度的订单环比增长超过50%。据称，它已经在视频监控和数据中心领域赢得了多个百万美元的订单。

任何业务从一个季度到下一个季度实现50%的订单增长一定是做了某个正确的事情。但是怎么判断它是否真的从同行中脱颖而出了呢？

Pivot3在第三季度支持多个混合应用工作负载的订单量创下增长新高，增幅达到180%。其中有1/3涉及Acuity平台（在今年4月发布），该平台有一个NVMe闪存层，以及面向多个混合应用工作负载的、基于策略的管理功能。

Pivot3是一家完全走渠道的公司，在今年前9个月Pivot3的新交易注册数量增加了178%，第三季度新增了77家合作伙伴。

Pivot3谈到了爆炸式的增长，同样的还有Nutanix、拥有VxRail产品组合的Dell EMC、拥有Springpath的思科、收购了SimpliVity HCI产品的HPE、Scale、拥有基于SolidFire的HCI产品的NetApp。这意味着整个市场都在爆炸式成长，或者Pivot3独树一帜，快速增长将其他厂商抛在后面。

Pivot3在2016年的第7轮融资中获得5460万美元，总金额达到2.5亿美元。Pivot3的支持者肯定很乐于看到这些增长的数字。Pivot3将会在最后一个季度继续保持这一势头。