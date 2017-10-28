华为云企业智能（EI）重磅推出Elasticsearch搜索服务

人们的生活与搜索已密不可分，搜索帮助我们从海量的数据中获取有用的信息。除了google、百度这些提供公共搜索服务之外，还有很多企业或者程序内部需要提供搜索服务，服务于企业内部和程序使用者。

人们的生活与搜索已密不可分，搜索帮助我们从海量的数据中获取有用的信息。除了google、百度这些提供公共搜索服务之外，还有很多企业或者程序内部需要提供搜索服务，服务于企业内部和程序使用者。

程序提供搜索服务，典型的如华为商城Vmall，提供搜索功能，用户可以快速查到感兴趣的商品；企业内部提供搜索服务，让员工可以快速搜索内部公开资料和文档。

然而，通常情况下，从硬件采购、到服务安装、最后上线运维一个服务，整体周期超过半年以上，需要培养专门的搜索技术人员。一些特殊场景，比如要求高可靠性，高可用能力，还需要对内核进行相应的优化和增强开发，才能满足业务要求。

因此，企业用户需要一个可以快速搭建以及稳定使用的搜索服务，作为网站、应用的标配基础功能，辅助企业进行运营、运维以及内部使用。

搜索常见的企业场景和使用痛点

搜索在企业里面应用场景非常广泛，最常见的有：

1) 日志和指标分析：比如一个IT企业运维部门需要通过IT设备的日志，统计最近一个月、每天、每个数据中心包含"error"字样的日志数量，及时排除故障，以及根据故障率来安排合适数量的配件以及运营部门通过分析业务指标(如销售额等)从而掌握广告投放，营销活动的运营效果等。

2) 站内搜索：网站需要对内部内容进行关键检索，例如电商网站提供搜索框客户使用，客户可以基于搜索对商品进行各种条件如名称、价格、相似商品进行检索和排序，从而帮助客户找到最合适购买的商品。

搜索在企业内部使用非常广泛，但是搭建和使用搜索服务本身是有一定的门槛的，主要体现在几个方面：

1) 周期长：开发者想在自己的产品中实现搜索功能一般都是基于某个开源搜索系统（如ElasticSearch、Solr）搭建搜索服务。然而，除了购买主机或托管服务器，从系统熟悉、服务搭建、功能定制，再到服务上线，通常需要耗费较长时间。

2) 运维技术难度高：开源系统很多东西没有经过大规模业务的验证，很难保证企业级稳定性，出了问题也没有办法及时找到专家来解决。实时保障服务在生成环境中稳定使用，需要很强的技术队伍才能支撑搜索的运维。

3) 缺乏高可靠和高可用能力：开源搜索组件，只具备基本的3个副本的数据可靠性能力，缺乏自动snapshot，弹性扩缩容，动态重配置的能力，从而导致无法直接用于对可靠性、可用性要求高的生产环境中。

4) 二次集成工作量大：在一个完整的搜索解决方案中，可能还需要用到其他的服务，比如对象存储服务、关系数据库服务，和其他服务的集成有很多开发工作量和技术门槛。

因此一个简单易用、平滑扩展、稳定可靠和免运维的搜索服务是很多企业需要的。

搜索服务在华为的发展

华为作为一家全球性企业，业务遍布电信、终端、企业各个领域，需要使用搜索服务服务于这些领域。典型的有华为终端，华为终端作为全球Top3手机厂商，目前服务超过了3亿手机客户，而且还在不断增加中。华为手机内置多项增值业务，比如游戏业务、天际通业务、华为商城业务，这些服务的服务器每天生成的大量数据，是几十TB的规模，运维平台需要使用统一的搜索服务来分析这些服务器日志和手机日志，进行运维。传统的IDC托管方式，扩展性比较差，而且开源搜索软件不稳定，需要花费大量的时间解决可靠性、扩展性问题，以及花费大量力气进行运维。华为终端使用华为云搜索服务，免维、按需、平滑扩容升级能力，让华为终端聚焦客户业务，无需关心基础设施，为客户提供更好更优质的服务提供了有力的支持。华为搜索服务在服务大客户过程中积累了大量的搜索引擎开发和使用的经验，同时沉淀了一批搜索的专家。

华为搜索服务的典型客户场景如下所示：

华为云Eleasticsearch服务的出现就是要帮忙开发者和企业降低搜索使用门槛，将华为多年积累的企业级搜索能力通过云服务的形式提供出来。帮助客户解决成本高、开发难度大、运维难度大的问题。

华为云Elasticsearch服务

开源的搜索系统主要有Elasticsearch、Solr两种，Elasticsearch服务由于其良好的生态吸引很多使用者，华为云Elasticsearch服务是结合Elasticsearch的生态以及在搜索上积累的多年经验，让开发者享受Elasticsearch便利使用的同时，享受金融、电信级别的企业级稳定性。下图是华为Elasticsearch服务的架构和关键能力。

• 兼容开源Elasticsearch生态

• 支持万亿级别数据量

• 全托管，32节点部署<1小时

• 在线扩减容，0业务中断

• 备份OBS，跨AZ高可靠性，0数据丢失。

对比点 选择华为云Elasticsearch服务 自己部署开源 企业级可靠和稳定 兼容开源接口。企业级内核优化和加固，保证稳定性、高可靠性。 使用开源版本，很难保证稳定性。 全托管服务 全托管服务方式，无需手动部署，运维和调优搜索服务,让您专注于业务逻辑的实现。 需要手工部署，周期较长，运维和调优搜索服务门槛较高；需要投入专门人力进行运维。 安全隔离 用户拥有独立的VPC、子网、安全组，私密性高，服务自动关联，简单易用。提供内外网多种安全访问方式。 自己配置和维护安全策略，搭建VPC、ELB等服务，维护复杂。 经济高效 按需申请，支持服务不停机，平滑重新配置虚拟机规格和调整集群规模。 通常需要提前申请足够的虚拟机安装服务，避免扩容和调整规格时主动停机。

选择华为云Elasticsearch服务，您就选择了一个更经济、更高效、更稳定可靠和允许平滑扩展的搜索服务。

未来展望

搜索服务的技术发展，主要沿着两条路径，一个是持续增强企业级能力，解决客户经济、高效、稳定和平滑扩展问题，另外一个趋势就是结合机器学习的能力。华为云Elasticsearch服务会持续将内部积累多年的智能的能力开放出来，结合机器学习的语义理解、高级分词、排序学习&优化以及结合知识图谱，让搜索更智能、满足更多的用户和场景。