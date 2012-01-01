Vantara——日立公司全新的物联网+分析业务——加快了其运营与灾难恢复的速度，声称可以通过保持永续数据可用性以助力IT事务。

令人难以置信的大师级杰作将实现 “永续可用性”。

Vantara——日立公司全新的物联网+分析业务——加快了其运营与灾难恢复的速度，声称可以通过保持永续数据可用性以助力IT事务。

在Vantara的发布会上，日立方面的公关人员明确表示，该公司参与构建了具有永续可用性的网站，并强调称其成果与Veeam公司抛出的营销噱头完全不同。

日立数据实例部门（简称HDID）v6表示，其成果倒是完全符合飞速增长的备份公司Veeam对自身的宣传定位——为企业级业务永续提供可用性。

HDID在HDS存储阵列上——而不是在应用程序服务器主机上——采用快照、克隆与复制以保护产品数据并确保其恢复可行性。

HDID是基于AIMstor发展而来。AIMstor是由Cofio Software提供的一款产品，在2012年被日立数据系统公司（HDS）收购，且HDS自收购该产品之后即在其基础上进行了相当多的开发研究。此外，AIMstor还配有一个工作流程管理器，可通过设置相关策略以调度所控制的运营操作。

HDID v6工作流GUI

HDS将这一技术开发为HDID旗下基于工作流的策略引擎。在过去几个月的时间里，HDS、Pentaho Software与日立Insight部门合并为日立公司的Vantara业务部门，专注于处理物联网的相关事宜。

综上所述，Vantara表示HDID v6具有“强大的现代化IT环境与数据保护手段。最新版本可通过支持永续服务承诺以改进数据可用性——这是将一个组织转化为现代化数字企业的必要条件”

此外，通过采用HDID v6，应用程序可以实现操作恢复、业务连续性、灾难恢复以及复制数据管理等功能。对于云服务供应商与企业而言，HDID v6还意味着融合了基于REST的API、细粒度的基于角色的访问控制与多租户支持。运营与灾难恢复可通过API从而作为服务进行交付，同理，复制数据管理也遵循这一方式。

目前，日立公司旗下可支持这种新能力的存储产品具体包括日立虚拟存储平台G系列、F系列、NAS模块、日立NAS平台以及日立统一存储虚拟机。

Vantara的市场开发与产品管理高级副总裁Iri Trashanski表示，HDID v6提供了“快速且频度更高的保护机制，对生产应用程序、近即时本地与远程恢复都几乎不会有影响。”据悉，HDID v6可以消除备份窗口且能够锁定存储卷以帮助抵制并击破来自于勒索软件的威胁。