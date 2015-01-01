紫光携旗下新华三再发力 推出首个工业云服务平台

提到紫光集团，大家印象中的标签最多的是芯片，事实上，随着近些年云计算、大数据等技术的高速发展，紫光集团已经在众多领域大力布局，逐步确立了以集成电路产业为主导，向存储器制造、移动互联、云计算与云服务等信息产业核心领域集中发展的战略规划。

提到紫光集团，大家印象中的标签最多的是芯片，事实上，随着近些年云计算、大数据等技术的高速发展，紫光集团已经在众多领域大力布局，逐步确立了以集成电路产业为主导，向存储器制造、移动互联、云计算与云服务等信息产业核心领域集中发展的战略规划。

可以看出，紫光集团要打造一个从芯到云的中国高科技领域世界级企业集团的目标。近日，紫光集团及旗下新华三集团在北京举办发布会，正式发布工业云引擎平台UNIPower。

据介绍，紫光云引擎公司主要立足于苏州面向全国工业领域，以"平台+服务+生态"为主旨，专注于工业云、产业互联网和智能制造领域，以云计算、大数据和物联网为平台服务能力，打造中国首个智能制造公共服务平台。

在发布会现场，紫光集团高级副总兼紫光云数CEO王竑弢介绍了紫光集团的工业云战略。提到选择工业领域做云平台的初衷，王竑弢表示，目前在工业制造行业云确实比较少，切入口、契合度均存在一定难度，智能制造其实是IT与OT的融合、工业化与信息化的融合，而其运营人员需要不仅仅 懂IT技术，也对生产管理、制造流程等有一定的要求。

"紫光工业云的最根本的出发点，是基于工业互联网平台让更多的工业企业提升企业效益，将利益最大化。"王竑弢介绍道。确实，随着云计算、物联网等新兴技术的不断融入，传统工业领域打开了更多的想象空间，其运营模式正面临着全方位、深层次的颠覆，各个工业企业更是将"互联网+"提上自己的改革日程中。

正是基于当下的市场需求诞生了紫光工业云平台。另外，在会上，新华三副总裁兼云计算总裁吴健将与苏州政府的合作主因与当前进展情况总结为三点：

一是地域属性；苏州作为中国制造业的高密度区，形成了各个品牌如笔记本、服务器、手机等一套完善的代工体系，是紫光最重要的战略市场之一；

二是企业转型升级态度迫切；当前，我国制造业正处在由大变强的关键时期，在新一轮数字化转型发展过程中，企业转型态度迫切；

三是企业战略与国家战略相结合；中国制造2025、德国工业4.0、 美国工业互联网，全球掀起了工业互联网浪潮。紫光作为业内知名企业，更是有责任、有义务去契合国家战略。

吴健提到，全新紫光工业云平台即将正式上线，目前已与众多SaaS企业合作，以助力工业企业快速提升生产效益。

对于紫光工业云引擎平台UNIPower，紫光云引擎科技(苏州)有限公司副总裁、首席运营官赵铭远也做了全面的介绍，整合"企业实力+科技动力+运营能力"综合能力，输出"平台+服务+生态"的全方位能力，发挥在工业云和智能制造方面的技术与方案优势，打造工业云引擎，赋能产业云全新升级。

依托于紫光集团从"芯"到"云"的战略局及企业实力、新华三在IT解决方案能力，相信紫光工业云引擎平台UNIPower未来会为工业制造领域的企业转型提供更多更有效的云服务。