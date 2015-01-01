 Infortrend服务管理器与服务网站新升级，让存储系统的维护更加方便

Infortrend的售后服务能力全面增强：服务管理器进一步更新，服务网站得到重新设计，使得管理维护系统更加容易，寻求支持与功能的途径更加便捷，从而保证用户及时获取技术服务。

Infortrend的售后服务能力全面增强：服务管理器进一步更新，服务网站得到重新设计，使得管理维护系统更加容易，寻求支持与功能的途径更加便捷，从而保证用户及时获取技术服务。

服务管理器集成在Infortrend管理工具"EonOne"中，可以监控存储的各项功能，识别存储出现的情况是一般事件还是严重事件，以便快速向Infortrend发送信息，获得帮助。另外服务管理器采用一键式的设计，设置操作更简单，用户只需按照设置向导的提示就可以完成所有步骤。

当事件发生时，服务管理器会判断事件的严重程度。在严重事件发生时，例如硬件故障（电源、硬盘等）、固件诊断错误，管理器会自动发送警报信息，通知用户，然后创建服务请求，报告给Infortrend服务中心，加快问题修复的流程。在RMA方面，部件可以更快的得到更换。并且，其他问题（例如系统故障）能够快速有效的解决。用户也可以选择通过服务管理器，手动申请服务，查看申请历史，追踪进度等。

Infortrend官网中的技术支持网站得到大幅度改版，将所有功能对应的服务与支持全部整合在一起。用户可以非常便捷的获得最新的固件、指南与其他文件，对于常见的问题获得及时的回答，还能在线申请技术支持。用户也可以在网站找到各种质保服务、维修政策以及服务申请。

Infortrend产品企划部高级总监高明贤先生表示："存储系统是业务运行的关键。有了Infortrend服务管理器与全新的支持网站，我们的服务将更加快捷，并进一步拉近技术团队与用户的距离，方便他们更快的得到服务和支持。"