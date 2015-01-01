希捷公司发布NAS类12 TB磁盘驱动器 旨在承载大规模数据

希捷公司已经公布三款新型12 TB驱动器，一款面向台式机，其它两款则主打NAS市场，而在这两大区间内，皆能够在容量方面领先西部数据。

希捷公司已经公布三款新型12 TB驱动器，一款面向台式机，其它两款则主打NAS市场，而在这两大区间内，皆能够在容量方面领先西部数据。

其中面向台式机的BarraCuda Pro分别提供2、4、6、8、10与12 TB版本，高于此前的10 TB容量上限。希捷公司表示，这样的容量水平已经达到其它最为接近的竞争产品的两倍，即西部数据的6 TB蓝盘。根据我们掌握的情况，其中10 TB与12 TB两款为氦气填充式设计，其它更低容量版本则为普通空气填充设计。

一般来讲，10 TB与12 TB版本应该采用8块存储碟片，而其它版本则采用6块存储碟片; 不过确切信息仍有待希捷方面加以证实。12 TB IronWolves采用8碟片设计，总重量保持在705克。

BarraCuda Pro的重量数据则表明其碟片/磁头数量方面的差异：

705克 – 10/12 TB

650克 – 8 TB

780克 – 6 TB

680克 – 4 TB

550克 – 2 TB

目前还不清楚为什么6 TB版本在重量上比8 TB版本更高，这有可能是因为8 TB同样采用氦气填充式设计因此存储碟片重量更轻。

希捷公司并未提供角度理想的图片，因此我们无法准确计算其存储碟片数量。

BarraCuda驱动器为7200转设计，配有一个每秒6 Gbit SATA接口，其中2 TB与4 TB版本为256 MB缓存，其它版本则为128 MB。连续数据传输速率则随容量变化而有所浮动; 12 TB版本为每秒250 MB，4、6、8与10 TB版本为每秒220 MB，但2 TB版本仅为每秒195 MB。

产品提供五年质保服务，每年工作负载限制为300 TB，且支持每年8760小时正常运转时长（24 x 7全天候使用）。

IronWolf

希捷公司表示， IronWolf与IronWolf Pro的12 TB版本能够提供行业最高的容量、可靠性、性能以及系统可扩展能力。西部数据的Red与Red Pro NAS驱动器则最高提供10 TB存储容量。

IronWolf底侧照片，可以看到其中包含8块存储碟片。

IronWolf为一款1到8托架NAS驱动器，其分别提供1、2、3、4、6、8、10与12 TB存储容量。其6、8、10与12 TB版本转速为7200转，更低存储容量版本则为5900转。根据我们了解的情况，10 TB与12 TB版本采用氦气填充式设计（与IornWolf Pro同容量版本保持一致）。

连续数据传输速率随容量变化而有所浮动; 12 TB版本为每秒250 MB，6、8与10 TB版本为每秒210 MB，1、2、3、4 TB版本则为每秒180 MB。缓存大小则分为两种，6到12 TB版本为256 MB，更低容量版本为64 MB。

其支持全年180 TB工作负载，平均故障前运行时长（简称MTBF）为100万小时，提供三年质保服务——不过这一切都在BarraCuda Pro的五年质保与全年300 TB工作负载支持能力面前显得有些寒酸。

IronWolf Pro

IronWolf Pro是一款更为可靠的高强度负载驱动器选项，分别提供2、4、6、8、10与12 TB版本。其支持1到16托架NAS机柜，全年工作负载支持能力为300 TB，MTBF为120万小时，质保服务周期为5年——这些参数让IronWolf在对应定位层面显得无甚优势。

全部存储容量版本转速为7200转，6到12 TB版本缓存为256 MB，其它更低容量版本则为128 MB。IronWolf的数据传输速度随容量变化而有所浮动; 12 TB版本为每秒250 MB，4、6、8与10 TB版本为每秒214 MB，2 TB则为每秒195 MB。

两条产品线皆支持希捷的IronWolf Health Management（简称IHM）软件。其运行有Synology DiskStation NAS、Asustor NAS以及QNAP NAS系统。其为用户显示可操作预测信息、干预或恢复选项，并将在下个季度开始可与其它NAS合作伙伴的方案实现对接。

希捷公司的Rescue Data Recovery服务亦可供用户使用（包含在两年计划之内），用于对损坏驱动器内的数据进行恢复——希捷公司宣称成功率可达90%。

IronWolf、IronWolf Pro以及BarraCuda Pro的12 TB版本目前已经向全球范围内的客户正式出货。