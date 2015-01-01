新戴尔科技集团成后首次访华：迈克尔 戴尔重申对中国长期承诺不变

戴尔科技集团董事长兼首席执行官迈克尔 戴尔先生于昨日访华，重申戴尔对中国的重视与支持中国经济发展的长期承诺。

北京，2017年9月28日——戴尔科技集团董事长兼首席执行官迈克尔•戴尔先生于昨日访华，重申戴尔对中国的重视与支持中国经济发展的长期承诺。这是戴尔先生自2016年9月全新戴尔科技集团成立一周年后的首次访华。戴尔先生访华期间，受到国务院汪洋副总理的接见，并会晤了商务部及工信部领导。戴尔先生还到访清华大学，与清华学子分享领导力与创新企业家精神。戴尔公司正在通过实际行动持续深化“在中国，为中国”戴尔中国4.0战略，履行扎根中国的坚定承诺。

戴尔先生接受国务院汪洋副总理接见

（图片来源于新华网）

戴尔始终践行对中国市场长期投入的承诺，并积极响应国家的发展政策及倡议。戴尔先生2015年访华宣布“在中国，为中国”戴尔中国4.0战略以来，戴尔进一步将自身的发展与中国的社会、经济发展紧密结合，以数字化转型先行者的经验与实践支持并推动实施国家“一带一路”倡议，以领先的端到端解决方案及智能制造创新，推动“中国制造2025”进一步落地，引领数字化制造业发展。秉承植根中国、与客户共赢共发展的理念，戴尔公司在2017年宣布建立智能制造、VR、人工智能、混合云四大本地生态系统，广泛携手本地各方合作伙伴，为企业提供全方位数字化转型解决方案，从业务转型、IT转型和生产力转型三大领域为中国企业就绪数字化未来保驾护航，持续深化“在中国，为中国”戴尔中国4.0战略，助力加速中国企业与社会数字化转型进程。

戴尔科技集团董事长兼首席执行官迈克尔•戴尔先生表示：“中国是戴尔科技集团全球战略的重要一环，戴尔科技集团将以最具创新性的技术和先进的商业理念，激发中国企业在数字化未来中的最大潜能，支持中国产业升级和经济的持续发展。“

作为业内领先的云计算、物联网、大数据及智能制造等领域的技术创新者和实践者，戴尔在各行业数字化转型方面拥有全球领先技术和核心创新优势。戴尔科技集团除了持续与中国客户分享全球领先科技外，还积极推动本地创新与研发。目前戴尔科技集团在中国拥有四大研发中心，数千名研发人员，是戴尔科技集团全球创新的最重要力量。

2016年12月，戴尔公司、江苏省经济和信息化委员会、江苏省经济和信息化研究院在南京联合发布《“江苏制造业国际化”战略背景下戴尔当地供应链研究》，旨在推动供应链在智能制造、绿色制造、大数据分析等领域的拓展升级和国际化发展。2017年5月，戴尔与贵阳市政府在贵阳大数据博览会上签署协议，联合中科院自动化所及贵州翼云大数据服务有限公司，构建人工智能和智能制造的创新平台，积极推进贵阳大数据产业的发展和制造业的转型。

戴尔大中华区总裁黄陈宏博士表示：“戴尔在中国积极响应国家政策，持续践行‘在中国，为中国’戴尔中国4.0战略，加强与政府及本土产业伙伴的合作，为推动中国数字化转型及产业创新发展，做出我们的贡献。”

此次访华期间，戴尔先生还受邀到访清华大学苏世民书院，与清华大学师生展开一场关于数字化转型趋势下的创新企业家精神与领导力的精彩对话，鼓励更多的学生发扬企业家精神，勇于开拓创新，在未来全球经济舞台展现风采。活动中，清华大学苏世民书院院长王有强先生正式邀请戴尔先生担任清华大学苏世民书院荣誉导师。作为清华大学新百年发展的重点举措，清华大学苏世民书院旨在培养具有国际视野、致力于推动人类文明进步的全球杰出青年人才。书院每年从世界各地招收至多200名优秀青年来到清华大学进行为期一年的硕士项目学习。

清华大学苏世民书院院长王有强先生为戴尔先生颁发清华大学苏世民书院荣誉导师邀请

创新及企业家精神是戴尔先生分享的重要内容，更是戴尔公司的DNA。迈克尔•戴尔先生于1984年创建戴尔电脑公司，并带领戴尔于1992年跻身财富500强之列，从而成为其中最年轻的首席执行官。2016年完成科技史上最大的并购案，成立戴尔科技集团公司，标志着IT行业顺应时代潮流的历史性变革，同时也是戴尔先生勇于革新进取的企业家精神的再次体现。日前，戴尔先生被美国著名杂志CRN评为2017年最具影响力首席执行官。演讲中，戴尔先生寄语未来企业家：“企业家是推动世界经济和创新的引擎。年轻创业者应在美好愿景的驱使下，始终保持进取和挖掘新鲜事物的决心，以不变的热情触发独特的创想灵感，在实践中创新商业模式并勇于接受变革挑战，充分享受数字化时代的创业福利。”

作为“在中国，为中国”的核心战略之一，戴尔一贯积极推动公益事业和环保行动。2016年，戴尔公司捐赠价值1,500万元人民币的现金与产品，通过科技支持中国的青少年教育发展。多年以来，戴尔公益项目在中国累计捐赠的现金和物资已逾1.5亿元人民币，受益学生超过30万名。正是因为长期对中国青少年教育的支持，2017年1月戴尔公司荣获教育部“最佳合作伙伴”奖。此外，戴尔通过开展绿色包装、绿色供应链和回收及再利用行动，积极推动循环经济在中国的发展。2016年，戴尔大中华区员工贡献了超过53,000小时的志愿服务，并举办了100多场环保活动。

迈克尔•戴尔先生此次访华取得圆满成功。戴尔大中华区总裁黄陈宏博士表示：“作为中国政府与企业最值得信任的合作伙伴之一，戴尔将不断深化‘在中国，为中国’4.0战略，结合全球技术与本土创新，努力为中国数字化转型提供最完整的技术支持与创新体验，并持续践行企业公民的责任，实现与中国市场共同成长。”