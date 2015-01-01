公务员考试再添新福利 腰果公考线上课程全面升级

现代信息技术的高速发展打破了不少行业的时空界限，为传统行业提供了前所未有的新时空，教育就是其中之一，教、学、评、测等多个环节因为技术的推动而发生了显著的变化。

现代信息技术的高速发展打破了不少行业的时空界限，为传统行业提供了前所未有的新时空，教育就是其中之一，教、学、评、测等多个环节因为技术的推动而发生了显著的变化。而互联网背景下的移动互联、大数据、云计算等已然成为教育发展最为重要的推动力。

基于行业趋势及市场需求，不少教育学习平台纷纷涌现，腰果公考就是其中一家，与多数平台不同的是，腰果聚焦于公务员考试。近期，腰果旗下新品发布会在北京香格里拉酒店举行。此次会议以“小课程·智未来”为主题，现场正式发布了“腰果·智学小班”课程。

据悉，腰果公考基于自主研发的智学系统，在公考行业首创8人在线小班课程，满足了广大用户对于课程培训产品的更高需求。当天会议中，腰果公考的诸多强力投资方、众多媒体及众多用户、学员等悉数到场，共同见证新品课程的发布。

现场，腰果公考CEO张慧邃首先向嘉宾们介绍了当前公务员考试的现状，以及公务员备考方式的演变历史。同时他也指出“在在线教育迅猛发展的当下，网络直播大课已经成为主流的备考方式之一，但是这也无形中提高了竞争门槛，考生之间的竞争加大，想仅靠直播大课来胜出对手，会越来越困难。”所以“腰果·智学小班”应需而生，接着张慧邃为在场嘉宾全方位的诠释了“腰果·智学小班”的优势所在。

全新升级的智学课程

“腰果·智学小班”拥有媲美面授场景的课堂互动，支持多路音视频实时互动，同时也支持PPT、视频等几乎所有的媒体课件，拥有点名学生回答问题，组织学生进行小组讨论等互动形式，使在线课程很好的还原了地面教室的课堂互动。另外，“腰果·智学小班”还详尽的记录了课上发生的各种事件和互动细节，后续以帮助老师更合理的为学生进行个性化指导，值得一提的是，“腰果·智学小班”的老师平均教龄已超过5年，拥有十分丰富的教学经验。

独家解构研发的智学练习

除了在线课程的介绍，会上还详尽的展示了“腰果·智学小班”的练习测评模块--真题库、模拟题库、能力测验。其中真题库收录了超过5万道的公务员考试真题，并配有腰果老师独家的知识树结构和详细解析。采用了与官方命题相同的出处，并经过6道审核与试做的工序，多人多角度的钻研和筛选题目。最后，张慧邃介绍了腰果·智学小班的课外服务，课后的学习检查、1对1的职位报考辅导、三维度督学机制等都为腰果·智学小班学员的学习质量提供了强有力的保障。

主题演讲结束之后的圆桌论坛环节中，新东方在线COO潘欣、翼鸥教育创始人兼CEO宋军波、顶上英语 CEO薛淡、腰果公考CEO张慧邃对于在线小班模式进行了深入的探讨。而探讨也表明，在公务员在线培训行业发展如火如荼的当下，小班课程为广大备考的学员们提供了更多的选择方向和更优质的服务，无疑是形成在线课程差异化的一把利剑。

小结

在如今的教育行业，充斥着众多学习平台，均是基于互联网学习方式。而大多数的学习平台需要不断创新，尊重教育规律本身，并融入信息化科技对教育资源的整合和传递方式。此次，“腰果·智学小班”的发布，代表着腰果公考作为公务员在线培训领先品牌，实现的又一次自我突破与提升。我们也期待腰果未来带给用户更多的创新与课程。