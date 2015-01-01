  东芝——企业级存储产品的发力者

在8月底召开的开放数据中心委员会（ODCC）2017开放数据中心峰会上，东芝电子（中国）有限公司存储产品战略部资深经理 吴博深发表“东芝企业级硬盘：尖端的传承”主题演讲，会后吴博深经理接受了至顶网记者的采访。

在8月底召开的开放数据中心委员会（ODCC）2017开放数据中心峰会上，东芝电子（中国）有限公司存储产品战略部资深经理 吴博深发表“东芝企业级硬盘：尖端的传承”主题演讲，会后吴博深经理接受了至顶网记者的采访。

从SSD到机械硬盘，产品线齐全的东芝企业存储

对东芝的存储产品稍作了解就会发现，从闪存、SSD固态硬盘到大容量机械硬盘，东芝的存储产品线非常齐全。东芝参与到ODCC之后，又为ODCC增添了什么有特色的存储产品？当前东芝的存储技术又出现了哪些新的进展？在本届峰会中，又有哪款产品获得了ODCC的青睐取得了ODCC的奖项呢？吴博深经理对这些问题一一进行了解答：

继去年东芝的HK4 SATA SSD和MG04ACA SATA 6TB企业级硬盘两个存储产品得到ODCC认可之后，今年东芝MG05ACA800E 8TB大容量近线盘又荣获了“ODCC企业级硬盘基准测试-2017年度机械硬盘（SATA）综合性能奖”。除此之外，在本次峰会上东芝还展示了新一代15000转900GB的效能型企业级硬盘。

本次获奖的东芝MG05ACA800E 8TB大容量近线盘

伴随着硬盘磁密度（TPI）的增加，每英寸面积内要容纳下更高密度的磁轨。这就需要硬盘磁头具备更高精度的寻道能力。为了应对此类问题，东芝突破性的采用了一种GMA（Gimbal Micro Actuator）技术，也就是在硬盘驱动臂前端新增一个小的驱动臂，从而可以更加精确地让磁头进行定位。通过这项技术的引进，东芝8TB企业级大容量近线盘可以更加准确的对数据进行读写，从而有效提升数据存取可靠性。

“温”数据的高效缓存

在很多企业级存储应用中，除了需要采用大容量近线存储产品，对不太常用的数据进行存储备分之外，还有一些“不太冷”但也不像热数据一样需要实时进行调用的信息数据存在。这部份数据的数量不会像在冷存储中存储的数据量那么庞大，但是加载到高性能SSD之中的话，也是一种对存储资源的浪费。对于这部分数据，东芝的解决方案是什么样的呢？

为了满足此类“温”数据的存储读取需求，东芝的900G 15000转硬盘AL14SXB系列产品它可以作为“冷”、“热”存储间的一个衔接和过渡。通过15000转硬盘比大容量存储更高的IO性能，来为数据在冷热分层迁移时进行缓存，在减少用户高性能存储资源过多投入的同时，还能满足用户数据存储高效调用的实际应用需求。

存储市场的逐步认同

东芝新近推出的大容量近线存储产品在技术上有创新性的突破，但是在市场占有率上和产品推广上的策略又是什么？企业如何才能使用上这款优秀的产品呢？

东芝除了在ODCC上获奖的8TB大容量近线存储产品外，还向市场上推出过4TB、6TB的近线存储产品。市场对东芝存储产品的认可度也在逐步增长。目前东芝存储产品已经广泛应用到国内、国外的OEM、ODM厂商产品之中。东芝也期望具有更新技术、更高可靠性的8TB近线存储产品推出之后，会为其近线存储市场占有率，再次带来更高的提升。去年（16年）东芝存储产品在国际市场占有率在24%左右，2018年东芝的目标是达到市场占有率的28%。

在国内，东芝一直认真听取华为、浪潮、曙光、联想等众多一线OEM厂商，以及宏杉，宝德等二线OEM厂商对存储产品的应用需求。通过和他们更加紧密的合作，来更好地拓展中国市场。

存储技术的发展趋势

SSD取代HDD，已经是未来存储技术发展的必趋势，但是在目前SSD产品的容量与价格，还是阻挡其普及的主要因素，在这方面，东芝是如何考虑的？在未来又会采用什么技术手段进行克服？

当前的很长一段时间内，硬盘与SSD还是会处于一种共存互补的情况。SSD的高IOPS数据处理能力，确实是机械硬盘难以实现的。但是SSD每GB使用成本高、耐写性低的问题，在短期也很难得到解决。未来利用3D堆叠技术会使SSD使用成本有所降低，但耐写性（DWPD每天写容量）问题目前还没有更好的解决办法。部分解决方案是把一些需要频繁写入的工作还是交由硬盘来进行处理，SSD处理的还是以读取数据为主的工作。这就需要在存储系统架构设计时，对不同存储产品的读写比例进行更系统的设计和调整。短期之内，这种硬盘与SSD共存互补的情况不会有很大变化。但从长远来看，通过3D堆叠技术和SSD控制器的调优，SSD取代15000转硬盘还是可以预期的。

对于东芝来讲，无论是SAS还是SATA的SSD产品，控制器是通过东芝自主进行研发，SSD存储颗粒尤其是采用3D堆叠技术生产的SSD存储颗粒，以及Firmware也同样由东芝设计、生产。这样可以使东芝SSD产品的写分布设计做的更好，可以更好的去解决控制器管控3D堆叠存储颗粒的技术难题，可以更好的应对3D堆叠技术写分布编排的技术挑战，从而为东芝优化SSD产品写分布管理带来更大的信心。

传统的数据中心存储产品，硬盘仅被安放在前面版的进风口处，硬盘安放密度和不大，散热问题也比较容易解决。但现在ODCC数据中心存储产品的设计中，硬盘安放密度大大的提升，硬盘的散热和功耗问题开始显现。东芝对这个问题又是如何看待的呢？

以本次在ODCC获奖的东芝MG05ACA800E 8TB大容量近线盘为例，东芝向用户提供了2个版本的大容量近线盘，一种是高效能版本，满足用户对IO存储性能需求，另一个是低功耗版本，解决用户高密度部署的功耗问题。

用更紧密合作，带来更适用，高品质和可靠性的产品

未来在中国，东芝会更加紧密的与国内OEM、ODM厂商展开合作。在一些新产品还处于工程样品阶段，就与国内合作伙伴一起共同进行测试、调试与完善工作。此外，除了BAT等第一梯队的客户之外，东芝还会投入精力，助力国内一些处理发展阶段的OEM、ODM和互联网客户，给予他们专业的技术支撑，协助其进行成长。

我们也深切的希望，东芝存储在未来，可以把更多的产品技术与可靠性质量规范向用户进行展示。毕竟与取得OEM、ODM厂商认可，采用东芝的产品，只是市场推广的一部分。让用户更多、更加深入的了解并认可东芝存储的技术与产品后。才能在企业及存储产品市场更好的进行发展。希望东芝存储在未来可以用更紧密的合作，为企业级用户带来更适用的存储产品。