 阿里Infortrend渠道合作，深耕混合云存储市场

国际权威调研机构Gartner公布的2017全球云存储魔力象限，阿里云的云存储在去年首次进入Gartner后，今年更强势的几乎于Google不相上下，在公共云存储厂商中在利基象限中最接近领导者象限AWS和Azure，成为这一核心领域的公共云存储厂商。

国际权威调研机构Gartner公布的2017全球云存储魔力象限，阿里云的云存储在去年首次进入Gartner后，今年更强势的几乎于Google不相上下，在公共云存储厂商中在利基象限中最接近领导者象限AWS和Azure，成为这一核心领域的公共云存储厂商。

通常来说，Gartner的评估方法是从云存储类型（对象，块，文件）和冷热存储，全球数据中心位置，技术成熟度，市场营销策略，服务承诺等方面来综合考虑并得出结论的。阿里云存储在多个领域都有行业领先的客户，应用场景丰富，同时还积极建设其渠道生态圈，扩大合作伙伴范围，整合一切优势资源，所展现出阿里云已经成为全球超大规模云服务提供商的有力竞争者和替代者。

2017年，Infortrend以阿里云生态合作伙伴的身份在行业内亮相，以其20多年对存储的专注，存储在各行业领域中的部署，以及追求企业及存储性能的技术积累，并多次获得Gartner认可，造就了Infortrend对存储产品的独特理解。通过此次合作，既说明了阿里云对Infortrend在存储行业中的认可，同时Infortrend也会帮助阿里云，把阿里云存储产品的价值传递出去，介绍给存储用户。

从阿里云在云栖大会上发布的存储产品来看，Infortrend作为专业的存储厂商，以及多年在各个行业的耕耘，我们对存储的认识已经不单是追求容量，IOPS等产品的性能，而是针对各个不同行业和领域，用户业务在应用中的整体解决方案，以及阿里云存储产品在其中起到的作用，和对用户在线业务的帮助。

Infortrend和阿里云的合作不仅局限于产品与解决方案，更重要的目标是围绕产品方案、市场营销、联合创新、打造健康的生态圈，真正推动云计算云存储的发展。Infortrend会设立专属团队，全方位支持开放平台，通过培训赋能，携手合作伙伴打造混合云存储生态圈，将为双方创造更多的发展机遇，共同推进中国云计算，公有云落地的进程。