一匹企业级SSD市场黑马是如何炼成的？

2015年6月，在华为、Silicon Storage Technology有着多年研发经验的张建涛先生联合7位业内技术专家成立了得瑞领新（DERA），这是一个“技术味儿”十足的团队，全部团队骨干均有硅谷一线公司多年的工作经历，研发人员均为业内资深专家或工程师。

“着火了！撤不撤？”

“慌什么，换个位置，继续！”

——这一幕发生在美国圣克拉拉，2017年全球闪存峰会的展区。

全球闪存峰会（Flash Memory Summit，FMS）是每年在美国圣克拉拉举办的全球最具影响力的闪存大会，旨在为与会者提供闪存现状及应用讯息，呈现最新的闪存产品和技术。

太平洋时间8月8日~10日，2017年全球闪存峰会如期而至。然而今年的FMS却让人始料不及，一场突如其来的火灾打乱了现场展区的秩序，参展商们纷纷撤展，唯有一家中国SSD厂商，淡定的在展会的过道又搭起了展台。

（尚未搭建好的原展台）

（在过道重新搭起的展台）

这家企业是得瑞领新（DERA），一家成立不过两年的中国企业级NVMe固态硬盘及解决方案提供商。面对火情，这群年轻人从容不迫，在会场重新搭建了测试平台，并跑出了1.2M的随机读IOPS，这让全球的与会者记住了这个年轻的创业团队。

初生牛犊不怕虎

2015年6月，在华为、Silicon Storage Technology有着多年研发经验的张建涛先生联合7位业内技术专家成立了得瑞领新（DERA），这是一个“技术味儿”十足的团队，全部团队骨干均有硅谷一线公司多年的工作经历，研发人员均为业内资深专家或工程师。

得瑞领新一开始的目标就很明确，即提供“全系列企业级、数据中心NVMe固态硬盘及解决方案”，所对标的是Intel、PMC等国际领先企业的同类产品。

目标很高，野心很大。以惯常的眼光来看，这家中国的创业公司不免有些好高骛远。当前企业级SSD市场依旧被国际巨头所把控，中国厂商在芯片级研发能力、在企业级SSD领域的经验尚有不足。

出乎意料的是，这家年轻企业的表现却堪称惊艳。短短一年半，DERA就将首颗主控芯片设计成功，并在2016年12月发布了这颗自主研发的TAI控制器——支持NVMe 1.2标准及PCIe 3.0接口，4K随机写IOPS可达500K，而4K随机读更是高达到1250 K IOPS。

今年6月，DERA NVMe SSD D5000系列凭借自主研发的TAI控制器，顺利通过UNH-IOL一致性和互操作性测试，进入NVMe集成商列表。UNH-IOL是业界公认值得信任的关于NVMe Host和Devices的一致性和互操作性测试，DERA成为中国为数不多的通过测试的厂商，与Intel、三星等国际巨头比肩。紧接着，DERA D5000系列NVMe SSD正式量产。

短短两年间，得瑞领新完成了从芯片产品定义、源代码开发、芯片功能验证、流片、测试验证到最终产品生产和测试的全部流程，其产品上市速度在中国企业级SSD领域首屈一指。得瑞领新也因此成为国内仅有的一家、自主完成从基础设计到最终产品方案的公司。

“黑马”是如何炼成的？

在中国企业级SSD市场，得瑞领新是一名市场新兵，也堪称一匹一直保持冲刺速度的黑马。

这家企业能够在两年间，在强手林立的企业级SSD市场初现峥嵘，所凭借的“秘诀”有二，其一为成熟的团队，其二为坚持产品自研。

在产品方面，得瑞领新从一开始就坚持全链条自主研发，从芯片的逻辑设计到验证，到芯片流片、芯片测试到最终产品的生产、测试，都是得瑞领新团队独立完成。如今，得瑞领新已经具有自主研发的TAI主控和D5850、D5450、D5430 NVMe SSD产品系列，综合表现可圈可点。

高性能：DERA NVMe SSD产品系列随机写入性能最高可达450K IOPS、随机读取性能最高可达1250K IOPS。

得瑞领新IC设计团队深知，仅凭SSD主控相关的各项通用IP搭建而成的SOC并不能达到性能的极致，所以DERA TAI主控芯片相关核心IP、固件都由得瑞领新IC设计团队自行设计编写，从而对整个主控芯片具有高度控制权，减小了性能损耗，实现更高的性能和吞吐量。

DERA NVMe SSD系列产品在多项关键性能指标上都获得了业界领先的地位，这得益于得瑞领新团队在核心IC设计上的能力。例如，在控制器的设计过程中，IC设计团队准确划分了软硬件接口，灵活运用多种硬件协处理器，在实现了优越性能的同时还保证了优良的性能功耗比。

性能一致性：得瑞领新的固件设计团队与IC设计团队从控制器的架构设计阶段就开始配合工作，对于主控芯片的理解非常深入。例如，为了应对主控芯片计算能力不够的应用场景，IC设计团队另外设计了特殊的SPU来协同处理。此外，得瑞领新在北美设立了专职人员与国内工程师负责闪存信道模型的建立，以确保采用不同闪存颗粒与批次产品的性能一致性。

高可靠：除了性能和一致性，得瑞领新高度重视产品的可靠性和可用性。DERA TAI主控和NVMe SSD产品一开始所定位的就是企业级市场，故而在整个数据路径中都添加了ECC及其他冗余保护，以保证数据的可靠性。此外，凭借专利的全生命周期评测技术，DERA NVMe SSD系列产品可以在其产品支持周期内得到控制器足够的性能保障，不会出现明显的性能衰减以至于影响客户的应用体验。

未来迎“新机”

时下，云计算、大数据、社交、移动等新兴趋势席卷全球各个产业，以人工智能为主要驱动力的第四次工业革命正在到来，“数字化转型”成为全球企业共同追逐的目标。在这轮新浪潮中，数据中心也即将迎来一轮新的变革，而企业级SSD也将成为主角之一。

IDC报告显示，企业级SSD市场将在2018年超过百亿美金；从SSD的接口规范发展趋势来看，PCIe接口正逐步取代SATA/SAS成为主流。IDC预测，2018年PCIe接口SSD将占据整体市场的半数以上。

从存储、服务器设备的发展趋势看，全闪存产品正在快速增长，2016年全闪存企业级存储同比增长35.4%；在各家服务器厂商发布的新一代Intel Skylake-SP产品中，无一不增强了对于PCIe SSD的支持。随着企业级闪存价格的下调，企业客户会越来越多的选择企业级SSD作为存储介质。

企业级SSD市场前景看好，也为得瑞领新这家年轻企业带来了难得的机会。