希捷是如何通过“数据驱动”来实现“云领未来”

HUAWEI CONNECT 2017大会近日在上海举办，作为华为战略供应商及重要的合作伙伴希捷科技向业界展示了最新、最先进的产品以及全线应用于云存储和监控的企业级存储解决方案。

HUAWEI CONNECT 2017大会近日在上海举办，作为华为战略供应商及重要的合作伙伴希捷科技向业界展示了最新、最先进的产品以及全线应用于云存储和监控的企业级存储解决方案。

希捷科技中国区OEM及云业务总监孙良女士和希捷科技中国区解决方案工程部高级经理农天使先生在现场接受了包括至顶网在内的媒体采访。再次阐述了希捷的产品策略和市场策略以及合作伙伴的策略。

希捷推出满足“云”的广泛的数据存储组合

此次展示的产品包括固态硬盘的行业之最8TB Nytro XP7200 NVMe固态硬盘（速度高达10 GB/s的全球最快速固态硬盘）、60TB SAS 固态硬盘（全球容量最大的固态硬盘）和2TB Nytro XM1440 M.2 NVMe固态硬盘（全球存储密度最大的M.2企业级固态硬盘）；传统硬盘的代表产品12TB企业级硬盘、8TB存档盘以及希捷SkyHawk（酷鹰）监控硬盘等。

希捷科技中国区解决方案工程部高级经理农天使表示针对数据中心对于数据的需求，从最热数据存储在固态硬盘上到大规模的用在数据中心离线计算、离线分析的领域较温的数据，比如说像Hadoop架构里面做离线分析的这些系统，大量的用近线级的硬盘。再下一步，不常访问的，分类成冷数据、归档的数据，更经济、能耗更低、容量大的硬盘比如应用叠瓦式磁记录技术的硬盘进行存储。希捷都有全系列的存储解决方案。希捷的传统硬盘、固态硬盘和数据存储系统实现企业级和数据中心性能、可扩展性、可靠性和安全性设计。

同时针对数据中心云化，希捷在传统硬盘和固态硬盘都进行了优化，企业级传统硬盘对TCO进行了优化。希捷基于高容量和高性能解决方案中的实质标准。希捷企业级传统硬盘专为大量应用、工作负载和存储层而设计，可实现存储效率最大化。最大的传统硬盘产品组合意味着可以从最高容量中进行选择，从可满足整体业务性能容量的选择。

其代表之作希捷12TB企业级3.5寸硬盘采用多项先进技术，满足大型企业客户在数据呈指数级增长时代面临的重要需求：检索并管理不断增长的非结构化数据，使客户能够快速安全访问，同时提供业界企业级存储产品更高的可靠性和最低的总体拥有成本（TCO）。

在固态硬盘上，希捷推动固态硬盘性能进入新高度，通过固态硬盘改善了数据中心的速度、密度和TCO。希捷同样提供最广泛的固态硬盘和闪存产品组合，满足企业对于高性能、更低延迟和低功耗的需求。

比如希捷8TB Nytro XP7200 NVMe 固态硬盘配备了一个用于进行高速数据传输的PCIe接口、四个处理能力为同类硬盘4倍的独立控制器，可以满足目前数据中心在应对数据增长时仍能快速访问和处理数据的超大规模需求；2TB Nytro XM1440 M.2 NVMe固态硬盘专为加快企业数据读取速度而设计，为读取密集型应用和混合应用进行了优化，存储密度是在此前的M.2 NVMe环境下的两倍，每瓦特功耗下可提供高达每秒30,000次的读写操作（IOPS），以最小功耗实现了高水平的计算性能，提升存储密度同时降低数据中心的存储空间占用量及能源消耗；60TB SAS固态硬盘的存储密度是目前新一代固态硬盘的2倍，容量则是目前最大容量的4倍，采用单一主控设计，提供目前闪存产品最低的每GB成本。

希捷在满足于市场新的需求走在业界前列

希捷科技中国区OEM及云业务总监孙良女士在采访中谈到，希捷一直致力于满足用户的需求，当客户在发生变化，希捷自己肯定也要转变。同时，希捷是最早专门成立团队服务于“云”的存储厂商，她表示希捷有一个得天独厚的优势，就是在存储的行业是第一家成立专业的团队、专门的团队和云计算的客户、互联网的客户合作的，这是正好占领了这个先机。

结合此次HC2017,希捷跟华为云部门的合作早在它开始筹备的时候就已经开始。因也经历了华为云计算的部门从一个小业务单元剥离出来到前期的筹备，到现在云计算成为一级部门，包括在很多云的存储、将来的存储趋势上面，还有将来的云上面个性化产品的定制上面都有很多的探讨和未来的合作，孙良希望随着华为云的增长，希捷的业务也增长。这也代表着希捷在其他的传统客户转型新的领域的时候合作的思路。

同时在视频监控、AI、人工智能等领域都是最早进入的存储厂商。希捷在06年的时候就开始跟业界像海康、大华这样优秀的厂商合作，推出了业界第一款监控硬盘，现在已经是第十二个年头，也促进了监控领域的快速发展，积极的推动平安城市、智慧城市对于数据存储的需求，包括对于前端的摄像头要变成高清、4K希捷有完美图像技术，有很强的工作负载，还有数据恢复服务能力，希捷为了解决监控领域的挑战推出的产品和服务。

另外在AI、人工智能、无人机等方面，需要下一代数据中心的分布式计算、分布式存储来支撑，所以这部分希捷做的事情跟支持云计算、数据中心是相辅相成的。比如说对计算的诉求很高，希捷也在跟一些合作伙伴做一些液冷的方案，提高散热的效率。包括与无人机厂商大疆签订的战略合作，推出了大疆的无人机移动硬盘Fly Drive，大疆的数据可以很快的传到我们存储设备，然后它的无人机上面的存储芯片就可以记录更多的内容在里面。

最后，对于每次都会问到的固态硬盘和传统硬盘的发展策略，农天使谈到现在虽然固态硬盘的概念很火，但是根据最新IDC发布的数据时代白皮书，有超过80%的数据最终还是会存到传统机械硬盘上面，用户这方面的考虑包括一个是成本的考量，还有存储时间长久的维度来考量，希捷的战略是既要服务与目前广大的还需要把数据存储在机械硬盘的用户群体，也会考虑到未来的闪存存储。

希捷公司企业资讯部总监张桂琛表示希捷公司是持续每年的研发投入都会占整个全年营业额的10%左右，比较业内友商来说，希捷的研发投入是最多的。希捷公司在研发上面的投入，不光是现在，应该是未来的几年甚至十几年前瞻性的，同时也透露在不久将来希捷会推出多种组合的固态硬盘和闪存方案组合。