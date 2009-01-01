针对4K剪辑与传输 Infortrend发布两套支持Thunderbolt 的存储方案

Infortrend宣布推出两套解决方案， EonStor GSe Pro 200存储系统搭配Sonnet适配器，配备Thunderbolt接口，简便高效、以最佳的性价比满足小型工作室的应用场景，不同工种的专业人员都可以借助解决方案，进行传输、剪辑、备份等操作，完成高清媒体数据的处理。

Infortrend宣布推出两套新的解决方案， EonStor GSe Pro 200存储系统搭配Sonnet适配器，配备Thunderbolt接口，简便高效、以最佳的性价比满足小型工作室的应用场景，不同工种的专业人员都可以借助解决方案，进行传输、剪辑、备份等操作，完成高清媒体数据的处理。

Infortrend的高性能解决方案充分利用Thunderbolt接口的高速表现，达到高带宽所需的性能，读速度可达900MB/s，写速度达到500MB/s，支持3D、4K视频流畅传输。两方案可以与多个Mac工作站连接，因此剪辑后期等任务能够同时完成，提高工作效率。另外主机柜可连接4个扩展柜，总容量能达到400TB，保证媒体数据得到足够的保存。而看重成本投入的媒体娱乐从业者，Infortrend也有更经济小容量方案提供给他们，从而在价位上给予更有力的支持。

这两套方案将EonStor GSe Pro 200与Thunderbolt接口相融合，集Infortrend RAID存储所有的特点功能于一体，体积小、无噪音，采用桌面规格设计。对于小规模的工作团队、远程演播室、以及其他的多媒体从业人员来说，设备占用的空间与成本，一直是业务发展的瓶颈，而这两套方案可以很有效的解决他们的难题。

Infortrend 产品企划部高级总监高明贤先生表示："能够与媒体娱乐行业的用户分享最新的存储方案，我们感到非常高兴。新的方案最大的亮点，在于配备Thunderbolt 接口，这是我们领先业界的又一保证。我们期待着，这两套方案能完成更多具有挑战性的多媒体项目。"