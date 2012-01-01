Dell EMC紧密集成VMware 更新超融合和数据保护平台

Dell Technologies的Dell EMC子公司在本周的VMworld更新了自己的超融合基础设施产品线，加强对VMware客户的支持。

Dell Technologies的Dell EMC子公司在本周的VMworld更新了自己的超融合基础设施产品线，加强对VMware客户的支持。

此外Dell EMC还增加了一个数据保护服务以满足客户大量备份和恢复需求。新的HCI平台包含一个更高速度的VxRail一体机，以及VxRack软件定义数据中心系统，且都带有增强的VMware原生功能。Dell EMC还表示，它的HCI产品线将运行在40种不同配置的PowerEdge服务器上。

VxRail 4.5的IOPS性能提升达50%，响应时间增加近35%。这个新推出的服务器还设计得更加易于部署，其功能可以让部署多个节点简单得如部署一个节点一样。升级也非常简单，因为采用了基于REST的API，通过这个API可以同时跨整个集群提供软件升级。此外现在也嵌入了VMware的vSAN加密功能。

分析公司Wikibon高级分析师Stu Miniman表示：“Dell EMC有目前市场中最广泛的融合和超融合产品组合，而且VMware是这个市场中最重要的参与者。他们的定位是，他们是唯一一家内嵌VMware的机架级超融合解决方案提供商，提供了多种方式选择：VxRail、VxRack、还有自建。”

新的VxRack是与VMware共同设计的，管理效率提升80%，Dell EMC融合平台及系统部门营销副总裁Bob Wambach表示。其中包括实现整个VMware堆栈的自动化，支持VMware Horizon 7.1虚拟桌面基础设施。

Wambach表示：“这是在机架级的一体化混合云。你可以运行任何应用工作负载，在本地环境，或者在公有云中。”他补充说，新推出的VxRack是“最好的Cloud Foundry环境”，指的是来自VMware姊妹公司Pivotal的平台即服务。

VxRack SDDC将原生支持Dell EMC的Enterprise Hybrid Cloud和Native Hybrid Cloud平台，通过全生命周期管理和单点联系支持，简化了通向混合云操作模式的路径。Enterprise Hybrid Cloud现在已经在VxRack SDDC上支持，早期计划中还提供了对Native Cloud的支持。

在数据保护方面，Dell EMC的Data Protection Suite for Applications瞄准了有大量复杂环境的VMware站点。“很多客户现在管理者50多、60多TB的数据库。”Dell EMC数据保护产品营销高级总监Ruya Atac-Barrett表示。“虚拟机蔓延和更严格的法规要求，正在让数据保护变得更具挑战。传统产品不支持客户的需求，大数据保护需要是零干预、接近即时的。”

因此，Dell EMC将与VMware vSphere广泛的自动化和原生集成构建到软件定义的数据保护架构中，并称这可以简化大型环境中的备份和恢复，不管是本地部署环境还是在AWS云中。

这次发布的版本备份速度与传统方法相比快了5倍，通过一种直接从VMware虚拟机管理程序通向Dell EMC Data Domain的新数据路径。应用数据库所有者可以管理他们自己的数据保护需求。这个软件发现企业中的拷贝，让管理员能够在现有服务水平目标和策略下进行管理。

这个升级套件还提供了对融合基础设施的扩展支持，特别是VxRail一体机。在微软SQL Server上的支持计划是下个月提供，对Oracle数据库的支持计划是在第四季度。Dell EMC表示，将会公布灵活的消费模式，但是没有提供更多细节。