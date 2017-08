8大变化：一起走近HUAWEI CONNECT 2017（华为全联接大会）

近日华为就HUAWEI CONNECT 2017(华为全联接大会)简称(HC2017)举办了一场预热媒体沟通会。

2016年华为首次整合了HCC(华为云计算大会)、HNC(华为网络大会)、HDC(华为开发者大会)三大盛会,改为了HUAWEI CONNECT 2016(华为全联接大会)简称(HC2016)。近日华为就HUAWEI CONNECT 2017(华为全联接大会)简称(HC2017)举办了一场预热媒体沟通会。

沟通会上,华为发言人用到最多的词是“暂时不能透露”,一切尽在2017年9月5日-7日的大会上。

但是根据现场发言人(包括”华为公司Marketing部副总裁索大勇、云BU副总裁、华为云BU中国区业务部部长郑殿海、华为网络产品线副总裁李向军)的简短介绍,也看出HUAWEI CONNECT 2017有很大的变化。至顶网记者总结了8大变化。

主题变化:主题做了延伸,HC2016主题为“Shape the Cloud”( 塑造全云时代)变化为2017年的“Grow with the Cloud”(云领未来)。可以看出继承了去年的理念,索大勇透露今年大会上更加强调落地和实践。

认知的变化:华为认为企业走向云化的过程,其IT基础设施云化、生产系统云化、业务流程的云化等都不可能一蹴而就。公有云、私有云、混合云等多种形态将长期共存。

CEO演讲变化:华为当值CEO发表公司愿景和战略成为常态:2016年因为是首届,华为三个轮值CEO分别在一天做了演讲。从2017年开始华为回归常态,由当值的CEO代表公司主持发言。按照时间来看,郭平先生当值,这里再次剧透,基于华为云会有大的动作,按照官网的消息,当天现场将聆听到郭平发表的主题演讲《坚决投入华为云,推进行业数字化》。

演讲嘉宾的变化:相对于去年在演讲嘉宾有很大变化,去年邀请嘉宾很多是海外包括500强企业级别的高管,他们有全球视野,理念比较领先,今年HC2017上希望探讨更多具体的问题和解决问题的方案,给客户更多可以学习和借鉴的方法经验。今年演讲嘉宾更多样一些,包括了政府、金融、制造、物流不同行业,既有客户也有伙伴,既有500强大公司、也有中小企业、创新企业的代表,他们会分享他们各自商业转型方面的挑战,行动和具体的成果。

地点变化:HUAWEI CONNECT 2016在上海世博中心、上海梅赛德斯-奔驰文化中心、上海世博展览馆举行,HUAWEI CONNECT 2017将在上海新国际博览中心(SNIEC)举办。几个大展厅在一起而且在室内可以贯穿的更方便的参观、参会交流。

开放的变化:发言人透露今年超过600个解决方案体验展点,较HC2016增加50%,超过400家合作伙伴及产业组织联合参展,较HC2016增加225%。对于至顶网记者问到为什么有这么大的变化?

索大勇认为首先是践行去年提出的开放合作共赢的理念。如果HC大会不开放的话它的活力会受到限制。从去年我们提出开放合作共赢,到今年我们真正把平台开放出来,在平台上进行合作和共赢。可能明年你会看到更大的比重,更多合作伙伴会参与到我们大会上来。李向军从商业变化角度看合作伙伴的参与重要性,目前商业模式最关键的是很多东西面向场景,场景问题需要与合作伙伴一起来解决客户的实际问题。

展示变化:超过2万平米展厅体验华为与合作伙伴联合解决方案,“以华为云能力为核心,合作伙伴环绕,解决行业客户问题,共建全联接世界“从技术到生态再到商业价值的愿景理念。在展览上分为行业解决方案展厅和水平解决方案展厅,总面积较HC2016增加30%。这两个展览的核心都是围绕华为云来展开。

参会规模的变化:此次HC2017预计有20000+参会者,120+国家或区域参与,全球200+媒体播报,600+演讲嘉宾、200+专题演讲。HC2017将是集技术、商业、生态的盛会。