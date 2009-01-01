NetApp收购冰岛云管理软件公司Greenqloud

NetApp最近罕见地进行了一次收购--此次收购对象是一家位于冰岛名为Greenqloud的云管理软件公司以及它的Qstack产品。

NetApp最近罕见地进行了一次收购--此次收购对象是一家位于冰岛名为Greenqloud的云管理软件公司以及它的Qstack产品。

在最近一次财报电话会议上，NetApp公司首席执行官George Kurian表示："从第二季度开始，我们收购了Greenqloud，一家私人初创公司面向混合云和多云环境开发的云服务、编排和管理平台。Greenqloud是对我们团队的补充，加速了我们在混合服务方面的领导地位，为NetApp提供了可扩展的架构、独有的技术和专业知识，增强了我们集成和交付云数据服务的能力。"

其实，这次收购还不足以在经济上得到重视。Greenqloud的创始和融资历史如下：

• 2010年，在冰岛雷克雅未克由Eirikur Hrafnsson以及Tryggvi Larusson创建

• 2014年，得到风险投资，金额未透露

• 2015年，得到1000万克朗资金

• 2016年3月，得到1500万克朗资金

• 2016年，得到Kelly Ireland的400万美元私人投资

当前1克朗约合0.9美分，因此到目前为止Greenqloud得到的资金对于NetApp来说是非常少的，在我们看来，可能不会超过1000万美元到1500万美元。

Greenqloud公司首席执行官Jonsi Stefansson在2014年成为董事会成员之后担任公司首席执行官，Tryggi Larusson担任首席技术官，Eirikur Hrafnsson担任首席运营官，在西雅图地区工作。EMEA总部是在冰岛雷克雅未克，美国办事处设在华盛顿柯克兰，距离西雅图就横跨一个华盛顿湖。

据了解，收购后Stefansson现在在NetApp公司担任云服务的副总裁，Hrafnsson担任技术总监。

事实上，Greenqloud最初创建时是一家公有云提供商，现在主要推自己的Qstack。它开发的技术用于部署私有云、混合云或者公有云以及软硬件产品，把自己定位为一家基础设施服务公司。在Stefansson成为公司首席执行官之后，公司开始转型成为一家纯软件公司，专注于本地的Qstack云管理（意味着IaaS和基础设施管理）产品。

Qstack最早是在2015年推出，是作为一项公有云能力开发的，是通过单一面板提供的多云管理。而Greenqloud创建了与微软、VMware、HPE、NetApp和Hitachi公司围绕Qtack的合作伙伴关系，意味着它具有很多企业级信誉。

Qstack具有以下特点：

• 自助服务式Web控制台

• 行业标准API控制的IT服务自动化

• 多虚拟机管理程序支持；VMware、KVM、HyperV和Xen

• 可定制化

• 可作为独立的私有云部署，带有混合云功能，可管理多个数据中心站点或者公有云

• 支持Kubernetes

• 支持英特尔DCM（Data Center Manager）

• 硬件无关，支持x86、x84平台

• 专有软件加上开源的硬件组件

投资方和董事会成员Kelly Ireland表示："Qstack不仅展示了他们能够快速创新，而且他们从一开始就清楚地知道OpenStack将不会提供交付真正基础设施管理框架所需的所有功能。"

Kelly Ireland运营的公司--系统集成商CB Technologies，已经采用Qstack作为云管理产品，并将在自己位于美国内华达州拉斯维加斯SuperNAP那里的HPCaaS（高性能计算即服务）中部署。

NetApp一直将自己定位为混合云部署和管理平台，可以快速成为Data Fabric战略的一部分，与自己的OnCommand ONTAP阵列管理软件进行集成。