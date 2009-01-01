 Nimbus Data成为高容量SSD技术的OEM提供商

意外，意外：Nimbus Data将会为像Viking和SMART Modular Technologies这样的SSD OEM厂商提供50TB闪存驱动器技术。

意外，意外：Nimbus Data将会为像Viking和SMART Modular Technologies这样的SSD OEM厂商提供50TB闪存驱动器技术。

SMART Modular Technologies Osmium 3.5英寸SSD

Nimbus Data在去年1月从旧金山迁往洛杉矶之前，经历了客户不满意、围绕其闪存阵列的诉讼、公司规模缩小等问题。最近它表示将会推出新的产品。

Nimbus Data在2016年8月宣布推出了ExaFlash阵列。现在ExaDrive技术已经被Viking（Sanmina Corporation的一个部门）和SMART Modular Technologies使用并得到了验证。

Viking的UHC-Silo SSD是3.5英寸规格，使用Nimbus Data ExaDrive技术，有22.9TB和45.8TB两个容量点。

SMART Modular Technologies是另外一家ExaDrive的OEM厂商，有他们自己的25TB和50TB Osmium驱动器产品。

ExaDrive架构具有以下特点：

- 1个3.5英寸的SSD中最多可有50TB NAND，

- 双端口、双活SAS接口

- 分布式多处理器架构

- 多ASIC专门处理纠错

- 智能闪存处理器，软件提供损耗均衡和容量管理功能

ExaDrive据称每TB的能耗比任何SSD都要低，并且已经通过了独立测试。

分析公司Demartek总裁Dennis Martin表示：“ExaDrive是到Demartek到目前为止测试过的最大容量的单一驱动器，不管是HDD还是SSD。这个驱动器是标准的3.5英寸，有SAS接口，在我们的12Gbit/s SAS JBOD中即插即用，立即上线。”

“我们的Iometer测试发现，50TB ExaDrive提供的SAS SSD符合Nimbus Data宣称的性能水平，在各种读写工作负载下的功耗在14.5瓦到16.5瓦之间，空闲时能耗仅为7瓦。”

Nimbus Data创始人、首席执行官Thomas Isakovich表示，ExaDrive提供支撑的SSD，在相同规格和能源预算下提供的容量是10TB近线HDD的5倍，在机架空间和每TB能源情况下内可实现5:1的精简率。

他说：“ExaDrive软件定义的架构将让SSD的容量到2020年多达500TB，在单一机架内实现高达600PB的容量。”

还有可提供给其他潜在OEM合作伙伴的参考设计，可在NimbusData.com上找到。