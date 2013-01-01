挑战存储巨头，超融合黑马SmartX的底气在哪？

在超融合黑马SmartX看来，作为一种新的IT架构方式，超融合给中国企业带来了挑战传统存储巨头、改写存储市场格局的难得机会。

在IT行业绝大部分领域里，中国企业都是跟随者，这一点在IT基础设施领域就表现得非常明显。比如，在芯片层面有英特尔、IBM，在存储行业有EMC、NetAPP，在网络层面有思科、Juniper，被这些巨头们压在产业链低端的中国企业一直在苦苦寻觅翻身的机会。

如今，这个机会或许已经出现，这就是超融合。在不少中国企业看来，这是一个机会，可以借此挑战由EMC、NetAPP、IBM等领衔的传统存储市场，重新定位中国企业在IT领域的地位。SmartX就是这样一家中国企业，SmartX不久前完成了近亿元B轮融资，成功融资加上被客户认可的技术让SmartX的管理团队信心满满，也更坚定了他们挑战传统存储巨头们的决心。

先进的超融合技术

超融合提供了一种更高效的存储方式，让存储贴近计算，从而大幅改善用户体验。由于超融合将硬件和软件整合到一个设备，并同时提供网络、计算和存储等多种功能，在大幅降低投资的同时简化了管理和运维，并且高度可扩展，因而受到了市场的广泛认可。

IDC数据的显示，2016年全球超融合系统市场收入已超过22亿美元，与2015年相比大幅增长了110%。在2017年第一季度，这个势头继续保持，超融合的销售额为6.651亿美元，同比增长64.7%。

SmartX创始人团队（从左到右） COO王弘毅、CEO徐文豪、CTO 张凯

杀入超融合市场的SmartX 成立于 2013 年，三位核心创始人徐文豪、王弘毅、张凯均为清华计算机专业硕士，毕业后分别在 Nimbula、微软亚洲研究院、百度从事虚拟化、私有云和分布式存储产品的核心设计与开发工作。成立不久的SmartX很快获得了资本市场认可与追捧，不久前还宣布顺利得到近亿元人民币的B轮融资。

B轮融资的领头方经纬创投董事总经理熊飞评价说：“SmartX 是国内该领域产品技术最领先的团队，从快速增加的标杆客户及国内最大的超融合部署充分表明其业务的高速增长。经纬很荣幸能与 SmartX 合作，很看好公司将成为国内底层架构领域的领军企业！”

受到资本市场青睐除了创业团队的个人魅力之外，一个非常重要的原因在于其技术的先进性。目前市场上超融合产品众多，但大部分是基于Ceph/Gluster等开源软件实现的。这种方法可以保证产品快速上市，但这些软件并不是为超融合专门研发的，导致超融合产品在性能和功能上都有不足。SmartX没有走这条路线，而是从一开始就采取了完全自研。

据SmartX创始人、CEO徐文豪介绍，SmartX采用了与超融合市场领头羊 Nutanix非常类似的软件架构，但在具体实现上又有不同，从而使得产品的有些表现更为亮眼。

“和 Nutanix 相比，SmartX 在许多参数上有优势，例如同等硬件上拥有更高的性能和更高的性价比；再如，即将推出的容灾功能上，除了双活以外，我们能做到秒级 RPO 的异步复制，而 Nutanix 的异步复制的 RPO 在1个小时以上。”徐文豪表示。

徐文豪介绍说，具有这种性能优势的一个重要原因在于SmartX采用了更简洁的架构。虽然在软件架构上大家都选择了类 Google Colossus的架构，但在具体实现细节上，相比于Nutanix是基于开源的Cassandra来实现，而SmartX是自己实现高可用分布式元数据管理；同时为了提高存储性能，SmartX在本地硬盘上直接构建了用户态的文件系统，绕过了Kernel文件系统层的性能开销，而Nutanix用的是Linux Ext4。

“Cassandra比较难维护，而我们并没有用它或者其他开源项目，而是定制开发了一个分布式的元数据机群，非常稳固，也非常干净，效率更好。”徐文豪说。

徐文豪表示，SmartX的产品已经得到了市场的检验。2016 年，SmartX 助力联通沃云实施了中国最大规模之一的超融合案例，截止 2017 年 5 月，节点数已超过 2000 个，容量超过 24PB，距今已平稳运行超过一年半，为超融合在公有云和大规模私有云提供了最佳实践。

传统存储势力的颠覆者

尽管摆在徐文豪面前等待超越的第一个目标是Nutanix，但徐文豪却并不把Nutanix视为竞争对手。他心中还有更大的目标，其中最近的一个目标就是由EMC、NetAPP等引领多年的高端专有存储市场。

“传统存储太笨重，会逐渐被分布式存储取代，尽管可能还需要点时间。”徐文豪告诉记者。

徐文豪解释说，这里的“笨”是指它的架构不有利于挖掘数据的价值，不能扩展，因此它们不适合用于大数据时代和数据挖掘的场景；“重”是指它的架构太封闭，运维太复杂，给 IT 运维部门造成很多麻烦。

“我们最终希望的是，用户忘记存储，看到的是应用，看到的是数据，集中精力在跟企业运行相关的数据创新和应用上。”徐文豪表示。

徐文豪丝毫不讳言对存储市场的兴趣，并致力于通过超融合来取代EMC的地位。他说，超融合是一个产品和架构的理念，可以融合的功能还有很多，其中的存储部分是承载其雄心的关键，因此，超融合还在打地基阶段，未来还大有可为。

徐文豪透露，SmartX取代传统存储的想法正在逐步实现，SmartX已经在若干项目中替换了传统存储设备。“我们的不少客户案例中原来都是用的传统存储设备，因为SmartX成倍性能的提升，使用成本维护成本的下降，能真正按需投资，从而最终换成了我们的解决方案。”

正因为如此，徐文豪给SmartX制定了坚守超融合的发展之路，这与Nutanix正在从超融合走向企业云平台明显不同。徐文豪透露，B轮融资的到位后将会在在北美建立研发中心。同时，加强品牌和销售的投入，构建渠道和服务网络。

谈到未来的发展，徐文豪表示，通过计算和数据基础架构上的持续创新助力企业业务上的创新是 SmartX 的重要使命，落实在具体产品发展路线上，就是不仅能看到其在近期推出超越同类国外产品的数据保护和容灾特性，同时还会看到SmartX的在线、近线和数据管理全融合架构的产品与解决方案。