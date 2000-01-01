Infortrend助力政府部门信息化建设--蓬安县门户网站硬件设备升级改造

信息网络正在成长为"第四媒体"，将成为人们获得信息和实现社会各种功能的主要载体。各政府机关同样也需要与时俱进，抓住时机实施"政府上网"，丰富网上的各种信息资源，能够提高政府工作的透明度，降低办公费用。

信息网络正在成长为"第四媒体"，将成为人们获得信息和实现社会各种功能的主要载体。各政府机关同样也需要与时俱进，抓住时机实施"政府上网"，丰富网上的各种信息资源，能够提高政府工作的透明度，降低办公费用，提高办事效率，有助于勤政、廉政建设，同时大幅提高政府工作人员的信息化水平。

蓬安位于四川省东北部，属川陕革命老区，是西汉大辞赋家司马相如的故里。全县幅员面积1334平方公里，辖39个乡镇、647个村（社区），总人口713227人（户籍人口）。蓬安县门户网站分为政府政务、政府新闻、政民互动，文化旅游等板块，随着信息量的增加，原来的系统架构已经不能满足现实的需要，亟需进行系统升级改造。

政府网站，作为政府与群众沟通，交流的第一渠道，对其响应速度有较高的要求，同时网站包含众多方面，并且许多信息对今后政府工作具有指导意义，因此，对存储系统提出严格的要求，读写速度高，存储空间大，能保障不间断的运行。

EonStor GS 1016RCF统一存储系统

Web和SQL数据库应用采用两台服务器运行Web应用程序和SQL数据库应用，服务器采用双机软件做双机热备，避免因硬件单点故障造成业务中断，通过RS232串口线和RJ45网线做心跳监测，实现心跳冗余，使WEB网站系统能持续不间断的运行，保障企业各项业务的正常开展。Web服务器直接连接Infortrend EonStor GS 1016R统一存储设备，在存储层面上采用8Gb FC光纤接口，保证数据的快速读写，在Web访问高峰时段保证了IOPS带宽，使业务系统能7*24小时不间断运行。

EonStor GS 1016控制器中装有超级电容支持的闪存，内存数据在控制器之间镜像，即使断电情况发生，也能保证数据的实时安全。超级电容使用寿命长且无需维护，是一个十分方便且经济实惠的缓存保护措施。

EonStor GS 1016单机可支持16颗硬盘，通过连接扩展柜，可支持到316颗硬盘，巨大的存储空间，完全满足后续业务扩展需要。另外，Infortrend EonStor GS2000/3000/4000系列现可选配扩展板，用户可以通过扩展板再连接一组扩展柜，从而将扩展柜的数量翻一倍，提升系统的扩展能力,硬盘数量将达到864颗，从容应对各种备份与归档的应用环境。

Infortrend EonStor GS1016R为蓬安县门户网站硬件设备升级改造项目打造的统一存储解决方案，提升了蓬安县的整体办公效率及公众查询体验，实现了信息实时共享，也提升了该县的管理能力和治理水平，提高了工作效率，真正进一步做到了便民利民，提高了群众满意度。

EonStor GS与政务上"云"

"首批13个省级部门、30个应用已迁到省级政务云平台运行，2018年前所有省级非涉密信息系统都将上"云""，这向大家发出一个讯息：政务上"云"必将是政府系统发展的必然趋势。

EonStor GS作为统一存储系统，将SAN、NAS和云整合到一个系统，能够处理包括CIFS/SMB、NFS、AFP和FTP在内的文件级协议，以及包括FC、iSCSI、SAS在内的块级协议。多种网络协议支持，跨平台实现文件共享，打破政府部门间的数据堡垒，实现部门间的信息共享和业务协同；其丰富的数据服务功能，快照、自动分级存储、SSD 缓存等，降低运维成本，最大限度提高政府信息的安全性与可用性。

而EonStor GS最大的亮点就是整合了智能的云数据服务引擎，广泛支持私有云（OpenStack）和各种公有云服务，包括亚马逊的S3、微软的Azure，谷歌云和阿里巴巴的阿里云等，多种云服务功能，为政府上"云"提供多种选择，无需业务转移，完成本地和云端同步，实现政府部门之间的无缝对接。