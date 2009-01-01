华为云获得“可信云”电商云服务奖，云主机获五星+最高评级

7月26日，在 "2017可信云大会"上，华为云获得唯一的可信云电商云服务奖。大会还颁发了可信云云主机分级结果，华为云主机获得五星+最高评级，在中国云服务提供商中名列前茅。

7月26日，在 "2017可信云大会"上，华为云获得唯一的可信云电商云服务奖。大会还颁发了可信云云主机分级结果，华为云主机获得五星+最高评级，在中国云服务提供商中名列前茅。

电商云服务奖为什么颁给华为云？

可信云电商云行业奖通过技术能力、创新能力、运维保障能力、行业影响力、可信云服务数量等因素综合评选，华为云凭借可信、快速、安全、良好的客户体验等优势斩获大奖。

组委会认为，华为云能为不同规模的电商客户提供一站式的云端解决方案，帮助电商客户快速、低成本部署业务，利用高弹性、高可靠、高并发、安全防护的特点，轻松应对促销、秒杀、爆款等电商业务场景，有效降低电商平台建设成本，并通过静态内容加速优化等提升用户购物体验。华为云提供全方位安全防护，保障电商业务安全、可信运行。同时，华为云恪守业务边界，尊重客户数据主权，不利用客户数据做价值变现。

华为云有哪些电商行业成功案例？

凭借"可信、开放、全球服务能力"三大核心优势，华为云获得越来越多电商客户的选择。

华为商城（www.vmall.com）是华为旗下的自营电子商务平台，提供华为手机、无线上网设备、平板电脑、配件等系列终端产品和服务。华为云帮助成功应对弹性海量计算资源挑战，在新品促销、秒杀等场景，满足网购峰值访问需求，保证浪涌连续和全国性访问；在网购业务量低时，又能释放部分资源，降低IT成本。

药房网商城（www.yaofangwang.com）是提供专业药品导购服务的第三方互联网药品交易服务平台。部署在华为云上后，药房网商城的网站响应速度提高一倍，能10分钟完成网站扩容需求，IT成本降低50%，支持网站给客户提供7*24小时的在线服务。

365me (www.365me.cn)由上海爱姆意机电设备连锁有限公司倾力打造，是领先的工业品供应链电商服务专业平台。华为云深刻理解客户需求，为365me构建了完整的混合云解决方案，全面融合物理服务器和云主机资源，保护客户数据安全、防止信息泄露。在PaaS层，华为云提供数据库服务，帮助365me快速构建数据库，支持客户全力建设上层应用平台，促进电商客户获得良好的购买和售后服务体验。

华为云主机获得五星+最高评级

截至目前，华为云主机、对象存储、桌面云、EMM（Anyoffice）等产品均已通过可信云认证。其中，华为云主机在经过严格评测和审查后，获得五星+最高评级。

云主机的安全、容灾、运维能力等是企业选择云服务的重要标准，是基础设施中的基础。不同级别的云主机在可用性、规模等方面存在较大差异，适用的客户群体也有所区别。

华为云主机能够满足政企行业大客户和互联网金融用户的严格业务要求。经过权威第三方机构超过2年的持续监测，华为云主机服务全年平均可用性在99.95%以上；通过了ISO-27001、可信云金牌运维等业内权威认证，具备极高的安全和运维水平；具备业内最高水平的资源调配和弹性伸缩能力，支持主机的热迁移能力，充分保障用户的业务运行；能够根据用户需求实现规格升降级，实现用户权益的最大化；具备全面的数据备份、容灾能力，对用户数据、业务实现全面保护。