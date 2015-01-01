 存储群星谱：下一个十年，谁能闪耀？

哪些供应商能够在未来十年之内像如今的戴尔、HPE、IBM以及NetApp一般称霸存储市场？他们又将如何适应新的存储环境？

哪些供应商能够在未来十年之内像如今的戴尔、HPE、IBM以及NetApp一般称霸存储市场？他们又将如何适应新的存储环境？

这个问题的答案显然充满主观色彩，而且本文给出的结论并未经过市场动态、供应商战略分析以及无数CIO调查论证的验证与支持。我们的想法非常简单，对近年来无数探讨性文章作出总结，从而解决“整个业界将向何处去”这个问题。

我们首先对存储领域的整体布局进行了解，具体如下图所示：

上图可谓非常直观，下方为基础硬件组件（由左向右速度依次下降），接下来是服务器与存储设备层，而后为服务器系统软件以及各应用软件层（左侧为事务软件配合一级存储，向右依次为分析与保护等二次应用）。上方软件层则属于数据管理开发领域，其中亦涉及多种一级事务应用，例如一级数据。

基础硬件组件

首先来看最为基础的硬件组件层级。无论是DRAM还是磁带，要想成为一家主流厂商，即使入门级的投资额度都相当巨大。在我们看来，目前DRAM、NAND以及磁盘领域的巨头级厂商还将在未来继续保持自身地位——具体包括三星、SK海力士、英特尔、美光、西部数据以及仅限磁盘层面的希捷。

就目前的情况看，希捷公司尚无任何迹象有意进入固态存储业务领域——正因为如此，我们对其现任掌门人Steve Luczo的评价不高。

另外，我们目前亦无法将东芝公司视为主要NAND代工企业——这是因为其正饱受资本重组问题的困扰。

然而，这一领域同样迎来了一位新晋者——即中国在DRAM与NAND层面的积极发展。相信关注存储市场的朋友早已对中国近期的动向有所了解。

使用存储资源的系统

在存储堆栈之上，我们还需要另外一份图表建立进一步讨论场景：

未来十年内系统层级主流存储厂商图谱

这份图表显然相当拥挤，因为我们希望将未来十年当中各大主要系统级存储厂商纳入一套较为粗略的系统堆栈当中。图左下方为存储阵列，其上则为服务器（服务器中包含超融合型基础设施设备与融合型基础设施）、网络、存储软件以及虚拟机管理程序。

这里将存储软件放在虚拟机管理程序之下，是为了便于在此分类右侧的各列内排布供应商设备条目。

此列右侧列出的各供应商被分为三大类：传统主流厂商; 内部设备新兴厂商; 以及公有云供应商——以Amazon、谷歌及微软（Azure）为代表的云供应商目前已经在客观上成为存储巨头。

每一家供应商都拥有自己的独立框体，而其所处的具体上下位置则代表着我们认为其有所涵盖的最左侧业务类别。

从左侧起首开始，我们看到戴尔-EMC涵盖了全部类别框体。接下来是HDS、HPE与IBM（必然上榜）以及华为。我们相信华为已经成为美国之外一大极为重要的存储力量，而其可观的增长率意味着无论在美国本土市场上的业务是否能够顺利开展，华为都一定会成为一家世界级的存储巨头。

另外，HDS与HPE也拥有足够庞大的客户群体且/或企业资源，足以继续保持未来十年内自身主流厂商的地位。在我们看来，IBM的情况也是同样——凭借着强于HDS及HPE的公有云方案，蓝色巨人也仍将掌控更强的战略地位。

如果思科公司直接推出存储阵列、存储软件以及/或者启动自己的云服务，那么其市场地位同样将有所提升。

而在新兴及发展中初创企业层面，我们看到Nutanix与Pure Storage正在稳步迈出未来十年内主流厂商的发展步伐。当然，这一判断源自两家公司目前的发展策略、产品、积极的执行举措以及资金来源情况。

在公有云方面，由于入门资金门槛相当惊人，因此我们看不到任何新晋者。现有五大巨头的地位仍然巩固，分别为Amazon、谷歌、IBM、微软（Azure）以及甲骨文。其中Amazon、谷歌与微软仍然拥有明确的比较优势，而由Larry Ellison领导的甲骨文很可能凭借着这位掌门人的雄心壮志在云业务层面超越IBM。

在这里我们还有自己的猜想。华为公司很有可能建立起自己的公有云，毕竟这是一家拥有无限野心以及庞大资源的企业。

主要存储软件厂商

第三张图表列出了各存储软件供应商：

我们认为这一领域当中各厂商的地位并不是非常稳定，其中图表左侧为数据保护业务，而向右则分别为数据管理与分析业务。

现有数据保护主流厂商分别为戴尔-EMC、私营性质但极具侵略性的Veritas、Commvault以及IBM（可能）。我们相信Veeam公司也将凭借着可观的发展速度加入主流厂商的行列。

Rubrik公司也有可能加入其中，其业务目前分别涵盖数据保护与数据管理两大领域。

目前数据管理业务市场正在快速扩张，这是因为二次数据存储需求正在提升且带来更多业务机遇。尽管尚存在相当程度的不确定性，但我们认为以下候选供应商将一步步走向壮大并迎来更重要的市场地位：Actifio、Avera、Cohesity、CTERA、NetApp（凭借其Data Fabric）以及Zerto。另外，我们认为Veeam公司也将逐步进军数据管理市场。

这里需要再次强调，对于此份清单乃至文章当中其它类别所未列出的一切供应商，并不代表我们对其持否定态度; 之所以未能入选，只是因为我们尚未发现任何令人信服的相关证据与迹象。

在分析业务领域（需要强调，我们得出的结论存在极高不确定性），我们列入了Cloudera、MapR以及Snowflake作为主流厂商的候选者。其它企业同样拥有机会，不过我们尚未发现任何令人信服的相关证据与迹象。

内部过渡设施与公有云

我们发现的一大主流趋势在于，目前越来越多的企业开始在内部环境下部署面向公有云的过渡设施。这绝不仅仅属于混合云发展战略——例如NetApp公司Data Fabric这类负责在内部存储与公有云之间提供分层能力的抽象层。

我们所提到的过渡设施，是指由公有云供应商在内部环境下运行硬件以及/或者软件，并将其与后端云无缝对接的方案。

微软公司的Office 365也体现了这种方法，Azure Stack同样如此。在另一方面，甲骨文公司拥有的庞大内部部署客户群体以及不断壮大的甲骨文云也可采用同样的转型方案，红色巨人亦能够借此巩固客户对于甲骨文自家公有云的信任感。

我们认为IBM公司也将通过其内部网关将现有系统产品同其公有云进行对接。举例来说，IBM公司可能会在其IBM云上提供DB2数据库，而后将内部数据库软件经由透明链接扩展为IBM云版本。

Amazon公司也可能开始提供内部部署方案，谷歌方面则可利用与Avere之间的合作关系达成同样的效果。

太长不看

没错，以上内容确实比较冗长，下面我们将对其进行总结以满足各位太长不看症患者朋友的实际需求。总体来讲，各现有NAND与磁盘制造商将继续保持主导地位，其中只有东芝公司可能由于资本重组的困扰而导致地位下降。另外，我们认为除非其CEO改变思路，否则希捷公司仍将只能在自己的磁盘业务圈里打转。

Nutanix与Pure两家年轻的初创企业将持续存在并成为重要的系统平台厂商。NetApp可能会对其以存储为核心的业务进行扩展，但我们认为其还需要进行一到两次类似于SolidFire收购案这样的大动作才能达成这项目标。

华为公司必将成为一家世界级主流系统供应商，且这一点不会受到其业务在美国市场表现的影响。另外，华为甚至有可能建立自己的公有云业务体系。

目前我们还看不到任何一家有望成为顶级厂商的纯软件定义存储阵列企业。

Veeam与Rubrik两家公司的重要性将不断提升，Commvault、戴尔-EMC以及Veritas在数据管理以及数据保护领域的情况也是同样。我们认为Veeam公司也有可能进军与其数据管理业务有所关联的备份市场。

其它潜在的数据管理巨头企业还包括Actifio、Avere、Cohesity、CTERA、NetApp以及Zerto。

最后，Cloudera、MapR与Snowflake最有可能在数据分析领域取得成功。不过需要强调的是，我们对于数据分析层面的结论并不十分确定。