 “搜索修改何时了，数据哪里找”，这个问题怎么办？

对于行业巨头而言，把数据的分析和管理都作为未来成败的关键。而对于成长中的中小企业而言，哪怕是一个小型摄影工作室，一个小型的贸易公司，数据就可有可无了吗？

京东说，"如果你的竞争对手，掌握了你最核心、最机密的数据，那无异于在自掘坟墓"！

阿里说，"我们是一家数据公司，即使我们已经是全球最大的零售平台"！

亚马逊说，"因为数据，未来，我们会比你自己更懂你"！

咳咳，说了这么多行业大佬们的论断，似乎一下子把话题聊的太大了，今天的内容，还是需要接地气。对于行业巨头而言，把数据的分析和管理都作为未来成败的关键。而对于成长中的中小企业而言，哪怕是一个小型摄影工作室，一个小型的贸易公司，数据就可有可无了吗？

这里有三个问题：

1- 你知道对于你们而言最重要的数据是什么吗？

2- 你有快速计算、处理、分析数据的方法吗？

3- 这些数据对于公司又意味着什么？

在我看来，数据之于成长中的中小企业，即使不需要像互联网公司那样视数据如生命，而更安全的数据存储，更精准的数据检索，更快速的数据处理也能够带来更高的工作效率和更大的发展机遇。其实，这个问题也可以从三个由简至繁的场景来诠释：

场景一："老板现在需要我找到去年11月份给A客户提交的一份项目总结"

场景二："老板现在需要我找到去年11月给B客户提交的策划方案第二稿"

场景三："老板要看最新的项目进度表，1个小时内准备好后开个项目碰头会"

如果只是几个人的小工作室，这些问题可能好解决，但是如果员工人数一多，沟通的成本就会嗖嗖往上升，这些看上去的小问题就有可能成为制约企业发展的"大"问题，而如果用一句话归纳，我觉得是：

搜索修改何时了，数据哪里找

工欲善其事必先集存储

当然，我们可以找到网盘、移动硬盘等无数种方式来存储数据，也可以通过电脑搜索、邮件搜索、网盘搜索、查看文件修改日期、翻阅手机沟通记录、微信和QQ文件互传等多种方式来管理数据……但是你不觉得这个就已经很影响效率了吗？今天我想要介绍的就是一个更有效率的方式--利用群晖NAS来集中存储和管理数据。

还是从上面聊到的场景出发，首先是如何快速找到数据的问题--要解决找数据的问题，首先得解决存数据的问题，群晖NAS可根据企业需要自由扩充存储容量（根据产品型号匹配大容量硬盘）和一个兼容Windows、Mac、Linux的便捷存储平台。

为每一位入职的员工开通NAS账号并设置访问权限，然后他们就可以像网页一样打开DSM操作系统或者在办公电脑中新增一个局域网存储空间，当所有资料／数据都在统一的存储服务器内，想要查询资料就方便了很多，哪怕遇到离职等问题，也不再需要担心数据的丢失。更关键的是，完成这些操作几乎不需要很强的IT基础，看文字并跟着提示来就可以。

众里寻档千百度，精准搜索能到字儿

有了统一的存储空间，接下去就是如何快速找到对应的资料，你可以直接在项目负责人的存储空间内寻找，当然，也可以用群晖自己的搜索工具。

进入NAS的文件管理中心File Station，可以自定义关键词、时间、后缀名、指定文件夹的全内文搜索功能--

不仅能够搜索文件，还能搜索涵盖整个NAS应用程序、聊天记录（Chat）的--Universal Search

文档若只如初见，备份不怕被覆盖

如果你不在电脑前，想要将资料快速给到老板，你可以直接通过手机--DS file套件连接NAS并分享。

回到上文的场景，找到资料或许不难，但是想要在那些改了无数稿，覆盖了无数遍的文件中精准找到对应的文件似乎就有点难度了，你不知道是不是已经被删掉了，也不知道纷繁复杂的修改稿哪一个才是老板要的，通过文件修改日期来判断似乎效率太低，这个时候，不妨试试群晖的Cloud Station Backup。

备份是一个好习惯，当完成设置之后（设置同样很简单，根据提示和自己的需求疯狂点击下一步就可以，这里就不赘述了），Cloud Station Backup在完成第一次备份工作后，就将开启增量备份模式，备份所有新增和修改的文件，同时，还可以弹性配置文件版本，每个文件都可以保留高达32个任一时间点的历史版本，随时复原不小心覆盖或误删除的文件。

说到这里，听上去有点像Mac的Time Machine，对于用Mac book的用户而言，NAS也可以直接作为Time Machine的备份源，留一点空间给NAS，让你的MBP不再空间不足。

（将群晖NAS设置为Mac电脑的Time Machine备份源）

表漫漫其修远兮，多人一起来编辑

解决了数据的快速查找和还原反复修改文件中的任一版本这2个场景，第三个场景也是目前工作中最常见的场景之一，那就是多人高效率的协作完成一项工作。你想像不到的是，似乎是存储设备的群晖NAS，在多人协作中也有很好的支持，这得益于他们的Office套件。

制定项目计划，控制项目预算，把控项目进程，协调项目资源，一个项目经理／产品经理要做的事情无外乎如此，群晖的在线Office套件只是解决了一个很小的问题--支持多人同步编辑，快速完成项目工作--那些一个个电话催，一封封邮件发的工作场景，就让他们过去吧！

（在线表格）

（在线文档同步编辑）

通过群晖NAS能快速找到文件，也能精准挽回那些因为覆盖和误删除造成的损失，还可以通过多人共同协作来提升数据处理的效率，在我眼中，这就是成长中中小企业的数据集中管理之道，借由群晖NAS，让一切都可以更简单一点。