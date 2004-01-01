磁带还在！SpectraLogic即将推出12TB LTO-8磁带机

磁带库厂商SpectraLogic正在准备即将推出12TB LTO-8格式的磁带机，其中包含预购计划以及190多TB的磁带盒。

磁带库厂商SpectraLogic正在准备即将推出12TB LTO-8格式的磁带机，其中包含预购计划以及190多TB的磁带盒。

LTO-8相比LTO-7不仅容量翻番，吞吐量也提高了42%，支持LTFS、WORM和AES 256位加密，有1019位错误率。

这这些改进来自于磁带介质面密度的增加，以及使用了新的读写磁头。LTO-8将利用隧道磁阻（TMR）驱动器磁头，而不是之前几代LTO使用的巨磁阻（GMR）驱动器磁头。

LTO-8在容量方面不及IBM专有的TS1155驱动器，后者原始容量为15TB。但是LTO-8要比IBM的便宜，SpectraLogic这样表示。

SpectraLogic公司创始人、首席执行官Nathan Thompson发表声明称：“LTO磁带是唯一一项未来有5代容量翻番增长的数据存储技术。SpectraLogic预计我们将在未来两年内看到每个磁带盒内容为24TB的LTO-9问世；48TB的LTO-10将在4年内出现；96TB的LTO-11将在6-7年内出现；超过190TB的LTO-12将在8-10年内出现。”

Thompson认为没有其他任何一项归档技术能够跟上这一发展速度，以及磁带容量增长的规模，并认为这仍将是未来今年内最具成本效益的、长期的数据存储介质。

LTO组织的网站路线图只延伸到LTO-10。下面这个表格显示了LTO磁带迭代价值的演进。

LTO-4和LTO-5的压缩率是2:1，往后发展到2.5:1。

SpectraLogic预购计划意味着客户可以使用LTO-7驱动器和介质一直到LTO-8技术问市，那时候他们将是LTO-8的最优先使用者。

LTO-8将向后兼容LTO-7磁带介质，所以用户可以读写任何LTO-7介质。LTO-8驱动器将与SpectraLogic磁带库产品线一起出货，最大的TFnity ExaScale磁带库最大容量将增加到压缩后的1.6EB。

TFinity ExaScale磁带库采用Thompsion设想的超过190TB的LTO-12磁带，可以容纳超过25EB的数据。

SpectraLogic有一个面向那些采用LTO-4、LTO-5和LTO-6磁带客户的MigrationPass计划，可以让他们将数据迁移到最新的LTO磁带技术。

SpectraLogic的LTO-8磁带产品预计将在今年年底出货，可能是在冬季之前。