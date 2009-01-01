联想超融合对症下药 满足医疗行业10年IT增长需求

联想超融合服务医疗行业多年，积累了成熟的智慧医疗云解决方案。其服务的医疗客户类型多样，从制药、医疗器械、甲级医院，到医疗卫生管理部门，如昆药集团、新华医疗、上海市普陀区卫计委等。

联想超融合服务医疗行业多年，积累了成熟的智慧医疗云解决方案。其服务的医疗客户类型多样，从制药、医疗器械、甲级医院，到医疗卫生管理部门，如昆药集团、新华医疗、上海市普陀区卫计委等。

众多医疗行业客户选择联想超融合并非偶然。其分布式架构，去中心化特性，从根本上解决原有数据中心的烟囱现象，减轻或避免医疗信息系统“重资产”建设模式。充分满足医疗行业客户，优化总体成本和投入产出的强烈需求。基本实现硬件的五年总体成本下降30%、运维成本下降50%!

下面就把联想超融合当成一个医生，以国内知名的澳洋康复医院为例，看我们如何对症下药，针对其IT架构“病症”，给出满意的药方。

联想超融合的“望” 了解服务企业

澳洋集团是一家跨地区、多元化的大型民营企业集团，是全国民营企业 500 强和张家港市十大企业集团之一。医疗服务是澳洋集团五大板块之一，本次项目建设主要是为满足旗下已经在建的康复医院数据中心建设需求，覆盖张家港、无锡和徐州三个城市。一期规划建设张家港和徐州。

澳洋集团旗下张家港港城康复医院，是一家中德合作(张家港)康复医学中心，目前系张家港市首家专业康复医疗机构。医院将成为张家港及周边县市乃至苏南地区规模最大的现代化三级康复医院。

澳洋集团旗下徐州华安康复医院，系徐州市中心唯一一家集临床诊疗、康复医疗、中医养生、科研教学、健康管理为一体的民营二级康复专科医院。重建患者品质生活，关注患者身心和谐，营造舒适诊疗环境是徐州澳洋华安康复医院始终不渝的不懈追求。

联想超融合的“闻” 描绘企业“症状”

张家港港城康复医院和徐州华安康复医院都于2017年正式投入使用，2015年即开始试运行，康复医院所涉及的数据主要是病人影像资料及相关病历治疗信息，其中影像资料将由各地康复医院自行保存，原有的核心his系统运行在物理机上、pacs系统和其他相关应用运行在单机(非集群)虚拟平台上，随着业务的增长，现有IT架构性能，安全性、可靠性、可扩展性都无法满足要求，需要重新规划新建IT架构。

联想超融合的“问” 直抵企业“病根”

张家港港城康复医院和徐州华安康复医院需要各自建一套IT基础架构满足医院业务的需求，同时两个医院相互之间进行数据备份，形成容灾架构。新建数据中心平台，满足HIS、LIS、PACS等核心业务系统对计算和存储资源的需求，搭建灵活、高效的存储架构，同时考虑核心业务数据的容灾备份。

联想超融合的“切” 对症下药给出解决方案

1、院区数据中心建设，需要满足医院各项关键业务系统高可用、高可靠性需求;能够满足HIS系统数据库服务器及存储本地高可用，最大化确保业务持续运行，同时保证数据安全;

2、基于虚拟化和云计算技术，搭建核心业务系统虚拟化平台，满足除关键业务数据库之外的系统对计算资源的需求;按照最新的数据中心建设标准，对业务系统进行逻辑上分区分域;

3、本地存储分层：实现数据分级管理，使存储资源得到最有效的利用，提高存储资源的利用率，构建统一、合理的、高可扩展的存储架构;实现本地集中数据备份;

4、数据容灾：张家港港城康复医院和徐州华安康复医院相互之间进行核心数据的备份，有容灾的需求，业务可以做到相互切换，数据不会丢失，绝对的安全。

会抓药方的联想超融合为企业带来更多收益

联想超融合AIO可做到分钟级别的业务上线，而且是在保障原有业务在线运行的情况下线性增加资源池，可扩展性满足了医疗业务飞速发展的需求。超融合IT架构的稳定性和安全性契合医院客户的最根本的需求。

联想高品质服务器及超融合，运行HIS、LIS、EMR等医院的业务系统，具备高性能、高可扩展性、高稳定性及可管理性。可满足医院IT基础架构未来5-10年的业务增长性的需求。