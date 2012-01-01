英特尔：云计算的关键使能者

云计算市场高速发展的背后是多方合力的结果，包括用户需求的拉动、厂商的推动以及政府在政策方面的扶持等，这其中也包括了来自英特尔的重要作用。

随着云计算技术的逐步成熟和产业链的完善，云计算市场进入快速发展阶段。此前，Gartner有研究报告预计，全球云计算市场将从2016年2030亿美元高速增长到2019年，突破3000亿美元大关；思科不久前发布的一份报告也称，到2019年世界上2/3的流量都是基于云。与全球云计算市场的发展态势基本一致，近几年中国云计算市场也是一路向好。工信部近日印发的《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》提出，我国云计算产业规模要从2015年底的1500亿元人民币增长到2019年的4300亿元人民币。

其实，不用看这些数据，只是透过众多厂商在云计算市场的动作，我们也能充分感受到因众多厂商大力推动而给云计算市场带来的活力。这其中英特尔不得不提，这不仅因为英特尔的全线产品，包括服务器芯片、存储和网络产品等占据了绝大多数数据中心，支撑着大多数"云"的运行，还在于英特尔为云计算的未来发展赋予了更多的活力。比如，英特尔向大数据、人工智能等应用领域投入大量人力物力，通过推动应用来引领云计算产业的发展。在6月14日-16日第九届中国云计算大会召开期间，记者独家专访了英特尔公司数据中心事业部销售部门总监Terry Thorn和英特尔（中国）有限公司行业解决方案集团总经理梁雅莉，两位对英特尔在云计算领域的市场战略等相关话题进行了深入解读。

用户需求决定云战略

对Terry Thorn和梁雅莉的采访就从用户对公有云、私有云和混合云的选择开始。目前，在云计算市场上是公有云、私有云和混合云共存，但未来的市场竞争中谁将最终胜出？普遍的看法是混合云会在相当长时间内成为主流，但也有人认为公有云最终胜出。对此Terry Thorn和梁雅莉都没有给出一个标准答案，而是建议用户在选择时要根据自己的需求，而不要盲目跟风。

"对于一个机构来说，没有完美的云解决方案，选择哪种云取决于用户业务的需求、自身技术的储备、行业生态系统的成熟状态以及成本等多个方面，在综合考虑这些要素后才能做出最后决定。"Terry Thorn表示。

而站在技术的角度，Terry Thorn提醒用户要着重考虑应用的性能、数据规模和安全性，特别是对一些资源密集型应用，当用户要把应用部署在私有云外时，延迟就必须考虑；同样，对于一些大数据量的应用，如果数据需要上载到公有云上进行分析和处理时，延迟和性能则必须重点考虑。

梁雅莉结合中国市场对此话题做了补充，她特别提到了安全。她说，中国大型的国有企业非常重视私有云，就是因为安全可控是他们主要的关注点。对于特别关注安全的用户，私有云也是其必然之选。

"总体上，各个企业一定要根据自己业务的需求、创新的需求来确定云计算的策略。比如，初创企业可能偏向公有云；而很多中型企业以及政府，可能偏向采用混合云的形态。"梁雅莉表示，相比较而言，混合云可能是更多企业的选择。比如，英特尔自己就是混合云，这样既能够享受到云的弹性、成本可控、可扩展等优势，又能够将私有云的优势发挥得最高。

全面的云计算使能者

尽管用户可能在对公有云、私有云和混合云的选择上有所侧重，但对英特尔而言，其云计算市场战略是一致的，就是无论用户选择哪一种云英特尔都能提供全面的支持。

"随着英特尔宣布从一个生产PC的公司转型成为一个能够为上亿智能网络互联的计算设备提供云计算服务的公司，英特尔数据中心的产品技术也是为云计算来服务的。无论是选择公有云，还是私有云、混合云，我们都能针对其应用场景下的工作负载要求提供不同的产品技术组合。"Terry表示。

众所周知，英特尔在数据中心领域具有非常丰富的产品，可以满足用户在云计算方面的不同需求。Terry介绍说，很快英特尔就会推出下一代至强处理器平台，这个全新的英特尔至强处理器可扩展家族将成为英特尔至强处理器E5和E7产品线的换代产品。不久以后，不管是公有云、私有云、混合云，就都可以基于英特尔的这个新计算平台来搭建。Terry表示，这个新的至强处理器家族产品会有多个不同级别的产品以满足用户不同的需求，比如铜牌、银牌、金牌、铂金。

"全新一代英特尔至强处理器产品家族代表着这十年里数据中心平台领域最大的技术进步。与目前市场上广泛使用的上市4年的系统相比，新一代平台可将虚拟化工作负载的可扩展性提高达3.9倍，从而使最终用户能够在每个系统上运行越来越多不同类型的工作负载。"Terry告诉记者。

另外，梁雅莉补充说，英特尔创新的技术不只是在处理器，而是整个云计算平台，比如在存储技术上，今年发布的傲腾技术实现了存储技术方面的突破。它采用了3D XPoint这种全新的存储介质，让延迟降低了40倍，整个产品的生命周期延长了2.8倍。还有网络技术，英特尔的硅光技术能把CPU与存储非常好地融合起来。

"新一代的云计算平台的四个关键要素：计算、存储、网络和平台管理，英特尔都有布局，而且不断取得一些突破性的进展。"梁雅莉告诉记者。

携手合作伙伴推动行业发展

在云计算市场，英特尔的作用并不只是埋头实现技术创新，其另一个重要作用是携手合作伙伴来共同壮大云计算产业链和生态系统，从而更好地服务用户和满足用户需求。对此，作为英特尔（中国）有限公司行业解决方案集团总经理的梁雅莉深有感触。

"无论是在中国云计算市场还是在世界其他地方或者其他行业，英特尔自始自终坚持合作共赢的策略。比如，我们和很多大型公有云服务提供商、典型运营商有合作，总结了很多的经验，去推动云计算市场的发展。"梁雅莉介绍。

据悉，在5月份的时候，英特尔跟中国联通合作成立了一个英特尔-联通云计算创新实验室，目的是把最先进的云计算技术通过这个平台进行验证，从而将一些新的应用场景扩展到更多行业。而在更早些时候的3月，英特尔还宣布和UCloud进行全面深入合作，帮助它们让其服务变得更灵敏、更有弹性、更高效、性价比更高，从而能够为他们的客户提供更好的服务。

"实际上，让云服务变得更灵敏、更有弹性、更高效、性价比更高，这个初衷从来没有改变。我相信在下一个五年内、十年内，英特尔还能够利用自己领先的云计算技术，支持我们的客户和整个的生态链，一起推动整个云计算市场往前发展。"梁雅莉总结说。