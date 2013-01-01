 HPE实验室打造怪兽级The Machine内存系统

HPE的The Machine研究项目首次展示了一款基于ARM的、160TB内存系统原型，并称之为全球最大的单一内存计算机。

HPE的The Machine研究项目首次展示了一款基于ARM的、160TB内存系统原型，并称之为全球最大的单一内存计算机。

去年11月，HPE开发了The Machine的概念原型，并称不在打算售卖实际的产品版本，但会在未来几年把这个组件技术集成到各种HPE产品中。

6月HPE实验室总监Martin Fink，同时也是该项目的推动者，离职了。

专注于内存计算的Machine项目是HPE历史上最大的研发项目。11月公布的原型已经向前推进，现在使用的是ARM处理器，且具有：

- 160TB共享内存，在40个物理节点上分布、共享

- 节点和内存通过框架协议进行互连

- 基于Linux的操作系统运行在ThunderX2——Cavium的第二代双路ARMv8-A片上系统

- 光子/光学通信链路，包括新的X1光子模块

软件编程工具旨在利用持久内存。

160TB Machine原型组件

HPE实验室总监Mark Potter在声明中称：“我们相信以内存为驱动的计算是推动技术行业向前发展的解决方案，可以实现社会方方面面的进步。我们推出的这个架构可以运用于每一种计算——从智能边缘设备到超级计算机。”

HPE的发布将Machine原型架构的前景推向了“EB级的单一内存系统，甚至是更高的层面，推向一种几乎无限的内存池——4096YB，相当于今天整个数字宇宙的1000倍。”

HPE首席执行官Meg Whitman谈到大数据分析时表示：“下一个伟大的科学突破、行业变革的创新、或是改变生命技术的秘密，隐藏在我们每天创造的海量数据中。为了实现这个承诺，我们不能还依赖过去的技术，我们需要一个为大数据时代设计的计算机。”