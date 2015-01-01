东芝全线发力企业级存储市场

5月12日，东芝企业级存储在京举办新闻发布会，对外披露了2017年度东芝企业级存储的市场发展战略，其中最为引人注目的是东芝宣布继续针对15K rpm、10K rpm磁盘提供技术支持，与此同时，东芝对外发布了大容量企业级存储磁盘。

5月12日，东芝企业级存储在京举办新闻发布会，对外披露了2017年度东芝企业级存储的市场发展战略，其中最为引人注目的是东芝宣布继续针对15K rpm、10K rpm磁盘提供技术支持，与此同时，东芝对外发布了大容量企业级存储磁盘。

如今，企业存储数据呈现爆发式的成长，根据IDC预测，2020年全球数据存储需求将会达到44ZB的规模。如今，每一天的每一分钟，平均会有2.04亿邮件发布，Google会产生400万条搜索，Facebook会有246万Bit的内容信息分享，移动互联网、社交和物联网的应用，势必会进一步加剧数据存储的需求，有数据统计表明，现有的HDD、NAND、ODD、Tape等存储设备的能力之和是13ZB，其中，数据存储量为6.5ZB，与2020年44ZB需求相比，显然存在很大的市场空间。

针对数据需求的发展，东芝企业级存储制定了存储产品的发展战略。东芝电子（中国）有限公司副总裁Takanishi Masaki表示：在未来的市场上，HDD和SSD是一个同步协调发展过程，共同对于移动互联网、社交、IoT连接就业务提供支持。业务数据的发展会同时存进HDD和SSD的业务成长。因此，SSD和HDD不是一个替代关系，而是相互支持，互为补充的关系。

东芝存储产品事业部企业级硬盘行销部部长Fujimori Masafumi表示：SSD、10K rpm HDD和7200 rpm HDD，在$/GB的成本上快速接近，但毕竟还存在着台阶性质的差距，特别是受产能的限制，SSD在短期内还存在着不降反升的现象。应该说，SSD在性能以及延迟上优势明显，适合OLTP等业务需求的需要，但在容量和成本上，10K rpm和7200rpm HDD还有其固有优势，适合容量性业务的需要。

针对产品不同的业务特点，东芝策略是继续加大SSD、HDD等领域的研发投入，跟踪技术发展，与业务应用紧密结合。为此，东芝企业级存储不会放弃对于高端磁盘，如15K、10K rpm HDD的技术支持。与之相比，有些竞争友商放弃了高端磁盘的技术支持，但东芝企业级存储认为，高端磁盘会有其适用空间，因此不会放弃对其的技术支持。

针对手机等智能终端、车载、笔记本电脑、台式机、服务器、存储和数据中心，东芝企业级存储提供了全线产品支持，这些产品在市场上深受用户的欢迎。根据IDC数据，东芝是2016年增长最快的HDD和SSD供应商。

IDC 研究副总裁John Rydning表示：“东芝的HDD和SSD产品组合线种类十分丰富，使得他们能够进入几乎所有的存储设备细分市场，这是支撑东芝在2016 财年实现同比收入强劲增长的关键因素。接下来几个季度内能够满足云服务提供商和传统I T市场的需求，东芝在2017年的HDD和SSD收入有望继续保持良好的增长势头。”

在5月12日的新闻发布会上，东芝最新推出了MG05ACA 8TB的HDD产品，这是一款GMA技术的空气硬盘，其可靠性可以达到250万MTBF，是理想的企业级容量性硬盘。与上一代产品相比，新的8TB产品很好实现了性能和能耗的平衡，据悉，该产品目前已经投放市场。

东芝存储产品事业部企业级容量型和台式机硬盘业务部总经理Hashimoto Minoru表示，东芝企业级存储非常重视中国市场发展，承诺加大对于中国市场投入，全力支持并满足中国用户的需要。据透露，2018年一季度，14TB容量HDD新产品将会投放市场。