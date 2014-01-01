全面爆发！Dell EMC五大产品阵列家族齐发新

本周Dell EMC爆发了，升级了来自5个产品家族的阵列：VMAX、XtremIO、Unity、SC和Isilon。这些更新的设备采用了大量闪存、新控制器、更高密度的机箱设计、更高容量、还有新版本的软件。

本周Dell EMC爆发了，升级了来自5个产品家族的阵列：VMAX、XtremIO、Unity、SC和Isilon。这些更新的设备采用了大量闪存、新控制器、更高密度的机箱设计、更高容量、还有新版本的软件。

作为年运营率达到740亿美元的Dell Technologies的主要收入引擎，Dell EMC现在成了头号竞争对手——几乎所有其他提供商都有与Dell EMC产品存在竞争关系的产品。所以，Dell EMC这次做了大量公布也直面这些竞争力。

自然这些公布都有数字转型营销的包装因素，但是除此之外，这也是一次传统阵列硬件和软件的更新。

作为Dell大家族的新成员，EMC已经被Dell SC阵列纳入自己的产品线，除了EMC已有的阵列外还推出了新版本以巩固自己领头羊的地位，抵御其他无数竞争对手。

好吧，那就让我们深呼吸——本周公布了很多东西，这里我们快速浏览一下：

VMAX 950F

Dell EMC高端的任务关键型工作负载阵列的950F版本，采用英特尔最新处理器，增强了软件功能以大规模提升性能。Dell EMC表示，在相同性能水平下这比上一代的空间节省了25%。当然，它还提供了VMAX数据管理服务，例如RDF (Symmetrix Remote Data Facility)、[email protected] (Data at-Rest Encryption)、无中断迁移和带内压缩。

据称该阵列的随机读IOPS性能可以达到670万，350微秒的响应时间，速度提高68%，响应时间比VMAX 850F缩短了30%。Dell EMC称，在有压缩处理的OLTP场景下它的速度要比最接近的竞争对手快4倍，但没有具体说明是哪个竞争对手。

这款VMAX阵列有超过6个9的可用性（99.9999%），Dell EMC称这有益于实现核心的银行系统、引用卡处理、电子结算以及医院记录系统“永远不会宕机”。

因为Infinidat宣称自己可以做到7个9（99.99999%），比VMAX更快，并且提供了一个重量级的十大评估，所以VMAX客户可以在这里做一些有趣的性能对比。

有一篇Dell EMC的博客文章谈到了950F的更多信息。从本月开始就可以订购这款系统了，全面供货时间是在6月。

XtremIO X2

我们得知，XtremIO X2硬件这次又加大了马力，软件也升级了。X2版本的容量是上一代的3倍，响应时间缩短80%，存储效率平均改善了25%。每个集群支持的拷贝数增加2倍，实现集成的拷贝数据管理（iCDM）。

相比上一代XtremIO产品，X2版本每个XBrick的容量增加了3倍，多维护可扩展性可以从7TB纵向扩展到138TB，横向可最多扩展到8个XBricks。

而且X2机架密度增加了4倍，提供最多5.5[B的有效容量，每个机架单元的容量密度超过100TB，价格可低至上一代的1/3。

Dell EMC表示，相比VMAX，X2“对于那些从重复数据删除中受益的工作负载来说是一个理想平台……iCDM用于大规模快照，例如VDI和开发/测试等用途。”

从本月开始就可以订购XtremIO X2了，全面供货是在今年夏季。

Unity全闪存

这次推出的4款全闪存系统Unity 350F、450F、550F和650F，文件系统容量提高4倍最多可达到256TB，密度相比上一代Unity系统增加了8倍，在80个驱动器、3U机箱内最多有500TB的有效存储容量。

Dell EMC表示，对文件（而不是块）的带内压缩提供了额外的2:1的节约，整体上相比上一代有效文件系统容量增加了8倍。

这些新系统支持iCDM，具有快照移动性、简化的映射RAID保护、通过KMIP（密钥管理互操作性协议）支持外部密钥管理。

有了新的快照和更好的文档特性，这些Unity功能不到10分钟就可以部署好，我们得到这比以前快了近33%。

从本月开始就可以订购Unity全闪存模块了，全面供货是在7月。

SC5020

与上一代SC4020相比，新的、重新设计的混合式SC入门到中端级块存储阵列容量增加2倍可达到2PB，IOPS提高45%，带宽增加3倍，支持FC、iSCSI和直连SAS接入。还有一个新的3U机箱，有30个驱动器插槽，当然是双控制器的。

Dell EMC表示，与来自于其他主流厂商的中端存储相比，这款是市场中每GB成本最低的混合型阵列。我们猜测这里说的主流厂商是指HPE、IBM和NetApp。这个对比是Dell EMC利用经过5:1的数据精简之后，用净有效容量的对比的，包括5年的7x24x4小时现场支持，对比来自主流厂商的其他中端存储，使用相同的SSD和HDD容量混搭。当然，你的每GB成本会有所不同。

从本月开始就可以订购SC5020了，全面供货是在6月。

目前还没有关于PS阵列的公布。

Isilon全闪存

最新的Isilon全闪存系统采用了“Infinity”架构和模块化设计，据称与未具名竞争对手的全闪存NAS阵列相比，提供了9倍的IOPS，18倍的吞吐量，以及21倍的容量。相比现有的Isilon阵列，Infinity系统提供了6倍的IOPS，11倍的吞吐量，以及2倍的容量。

我们得知，与现有Isilon HD400相比，新的Isilon系统设计让数据中心效率最多提高75%，降低了数据中心对功耗、冷却和空间的需求。

现在有全闪存（F800）、混合和归档几种配置。

性能和容量都是可以升级的。新系统运行OneFS操作系统，可以配置在现有的怎么集群或者新集群中。

全闪存的F800提供了最高250000 IOPS和15GB/s带宽。它有60个驱动器插槽，每机箱提供了96TB和924TB容量，这取决于SSD容量（1.6TB-15.4TB）。

现在Dell World展示中还没有完全公布Isilon F800

Dell EMC目前把这些Isilon F800阵列定位为所谓的要求苛刻型文件应用，覆盖包括媒体和娱乐、生命科学和金融服务等行业。

从本月开始就可以订购新的Isilon平台，全面供货是在6月。

蚕食

来自Dell EMC Services的Intelligent Data Mobility 2.0产品，提供了一种平台无关、厂商无关的数据迁移技术。它在三种打包内有标准化的蓝图，客户可以根据自身的业务和技术需求量身定制。

不仅仅是Dell EMC在自己年度会议上向客户和合作伙伴推广自己的新产品套件，业界还有其他令人印象深刻的动作。现在基本上EMC还在做它自己的事情，Dell SC加入其中，也在发挥自身的作用。

我们拭目以待，看看Dell EMC将如何在VMAX的层面应对Infinidat的竞争，来自Pure的压力，XtremIO/Unity的NVMe技术，以及与Nexsan的Unity商标诉讼案的败诉。

但是对于Dell EMC客户来说，首先意识到了EMC并不会在Dell内发生改变。这是一个激进的开发和营销团队，会碾压竞争对手。

但是等等——还有呢，包括VxRail升级

在超融合基础设施（HCI）方面，我们注意到这些对Dell EMC VxRail相关系统的更新：

- VxRail升级到v4.5：

- 只需要20分钟就可以部署好一台VxRail一体机，这种方法现在可以运用到更大规模的集群，增加和管理10台或者更多一体机，简单的就像1台一样。

- 新的单一处理器选项，针对3节点集群的价格低至25000美元，这降低了部署基于处理器的许可软件的成本，可纵向扩展至64个节点。

- 新的网络选项，包括最多12个额外的端口，让VxRail一体机可以部署在要求工作负载的物理网络划分的环境中。

- VMware vSphere 6.5和vSAN 6.6增加了优化的数据服务算法，以加速闪存性能、软件定义的静态数据加密用于保护未授权的数据访问，以及增强了针对扩展集群的保护。

- VxRail一体机客户可以利用一个集中化的Dell EMC Secure Remote Services (ESRS)网关来提供单点安全性，双向远程支持他们整个Dell EMC基础设施。

- VxRack FLEX升级，得到ScaleIO和SDDC的支撑，得到VMware Cloud Foundation的支撑包括：

- VxRail FLEX支持PowerEdge R930服务器，能够支持像OLTP、内存数据库、OLAP、CRM和ERP这样的数据苛刻型应用。

- 结合下一代思科Nexus 93180YC-EX交换机以增加规模和性能，原生支持软件定义的网络。

- VxRack SDDC提供了额外基于PowerEdge R630的服务器节点，在核心、内存和CPU方面扩展高性能和入门级选择。

- XC，OEM自Nutanix的HCI产品

- XC430 Xpress是一个3节点的配置，起始价格低至25000美元，针对小型环境进行了优化——最多4个节点，可能至需要3U机架空间。

- Avamar Virtual Edition、Data Domain和Data Domain Virtual Edition with XC Series提供了备份和灾难恢复功能，Dell EMC称，这在之前的XC系列中是没有提供的。

- XC系列和Pivotal工程团队合作推出了一个优化配置和部署指南。

Dell EMC融合平台及系统部门总裁Chad Sakac这样推销自己的HCI产品：“HCI是IT基础设施市场增长最快的一部分，因为客户希望基础设施非常简单，Dell EMC正是这个领域增长最快的厂商，拥有最强大的HCI产品组合。”

Dell EMC引用IDC的数据称，在2016年第四季度，VxRail一体机的环比收入增长是整个HCI市场的4倍，超过70%的同比增长。VxRail是HCI市场上的一辆高速列车。

我们没有看到关于VCE的新闻。

令人放心的是，Dell EMC正在向XC中增加对数据保护和Pivotal的支持，而且也没有怠慢OEM自Nutanix的系统。Nutanix应该很高兴看到这一点。

总的来说，Dell EMC的HCI组合后续会有一系列开发进展，PowerEdge 14G服务器的升级还贷也推动着性能显著提高。

供货

VxRail Appliances 4.5计划在2017年9月开始全球供货，2017年7月会会向现有VxRail Appliances 4.0客户提供多项功能特性，2017年7月会在全球范围内提供对VxRack FLEX的升级，现在VxRack SDDC的升级已经开始在全球范围内提供了。

XC430 Xpress全球升级是在2017年6月，现在是Dell EMC XC Series Dell Data Protection全球支持的第一阶段，作为一个参考架构。XC Series with Pivotal Cloud Foundry现在已经作为参考架构在全球范围内提供。

天哪，还没完。Dell EMC回应了融合数据保护的需求增长、Integrated Data Protection Appliance的云备份用途、以及通过Data Domain Virtual Edition升级产品在云中进行灾难恢复等趋势。

下面是细节：

Integrated Data Protection Appliance (IDPA)

IDPA是一款一体化的机架系统，融合了存储、保护软件、搜索和分析，有4个型号：

DP5300 – 可用容量34TB-130TB，面向入门级和中型企业

DP5800 – 可用容量144TB-288TB，面向中型企业

DP8300 – 可用容量192TB-720TB，面向大型企业

DP8800 – 可用容量624TB-1PB，面向更大规模的企业

IDPA对比

Dell EMC表示，“逻辑容量”意味着混合了各种典型企业备份数据（文件系统、数据库、电子邮件、开发者文件）。这个容量区间的低点代表着每周或者每月进行一次全备份，每天或者每周增量备份，到系统容量空间。高点则代表着每天全备份，到系统容量空间。所有容量价值都是以Base10计算的（例如1TB = 1,000,000,000,000 bytes）。

有一个数据规格表显示，这款系统是支持闪存的，提供了最多10000未明确的IOPS。据称，这一扩展性要比领先但是未具名的竞争对手高出4倍。

这款系统是可扩展的，提供原生的私有云或者公有云分层，除了DF5300之外，使用S3作为长期保留目标，覆盖物理和虚拟工作负载、vSphere和Hyper-V虚拟机管理程序，支持的应用包括：Oracle、SAP、微软Exchange、SharePoint、SQL Server、Sybase、MySQL、MongoDB、Hadoop（Cloudera，Hortonworks）、Pivotal Greenplum、IBM DB2、Lotus等。

各种云层包括ECS、Virtustream、Azure和Amazon。

还有一个GUI这样用户就可以编排和管理保护任务，为云中的长期保留设置策略，遵循保护SLA。

IDPA有加密、默认检测和修复，当然还有重复数据删除功能，据称针对内部部署和云中的数据精简率可以达到55:1。

Dell EMC宣称这比最接近、但是未具名的竞争对手快了20%。IDPA支持闪存，是针对即时访问和虚拟机恢复进行VMware优化的。客户可以利用闪存能力，支持针对开发测试的实时存储这样的一体机功能。

还有一些服务可以保持IDPA系统的运行，例如远程监控，以及从全球分布式服务站的自动调度。

云中的Data Domain

Dell EMC表示，将把Disaster Recovery引入云中，在云中把Protection Storage与Data Domain Virtual Edition (DD VE) 3.1结合。这是可以运行在Amazon和Azure云中的Data Domain软件。

它提供了复制到云、从云中复制以及在云中复制的功能。Dell EMC的Data Protection Suite可以在云中对这些备份进行监控和报告。我们得知，Data Domain和Data Protection Suite的组合，可以提供到云的低成本灾难回复，带有本地环境扩展到AWS S3的保护。

数据发送是安全且有效的，降低了对计算周期和AWS内占用容量的需求。如果本地发生灾难，可以恢复虚拟机图像，从AWS内运行。在云中既不要求Data Protection Suite也不要求有Data Domain，所以只有在恢复的时候要求占用计算周期。

IDPA的竞争对手

DP5300的竞争对手包括Quantum DXi4700、HPE StoreOnce 5100和Veritas NetBackup 5240。

至于DP5800，竞争对手包括Quantum DXi6900、HPE StoreOnce 5100和Veritas NetBackup 5240。

DP8300的竞争对手包括Quantum DXi6900、HPE StoreOnce 5500和Veritas NetBackup 5330。

最后DP8800的竞争对手包括Quantum DXi6900、HPE StoreOnce 6600和Veritas NetBackup 5330。

有一个大问题，IDPA是否内部采用了Data Domain系统？其他部件呢？Dell EMC没有说，但是我们猜测IDPA是一个围绕Data Domain的集成捆绑产品，其他组件产品来自Dell EMC的Data Protection部门。

供货

IDPA现在可以订货了，将在2017年夏季全面供货。新的Data Domain云产品将在Data Domain Virtual Edition (DD VE 3.1)和最新Data Protection Suite中提供。好了，就这些。