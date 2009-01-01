NetApp与思科正疯狂烧钱以资助数据保护初创企业

NetApp与思科公司正将数百万美元砸向一家仅拥有30位员工的数据保护初创企业。这家接收方为2014年成立的初创企业Datos IO公司，其RecoverX产品主要负责保护分布式数据库、传统数据库以及Hadoop分布式文件系统（简称HDFS）。

NetApp与思科公司正将数百万美元砸向一家仅拥有30位员工的数据保护初创企业。

这家接收方为2014年成立的初创企业Datos IO公司，其RecoverX产品主要负责保护分布式数据库、传统数据库以及Hadoop分布式文件系统（简称HDFS）。该公司所采用的技术被称为“语言重复数据删除”，其能够将数据库备份为数据库（而非文件），因此可用于配置全功能数据库副本。这是一套以应用为中心的备份方案。

Datos IO公司的备份副本可发送至云端，这意味着客户能够借此对运行在云环境下的数据库或者应用程序进行恢复，亦可利用其将应用与数据发送至云端并加以使用。该公司指出，企业客户可利用RecoverX“在公有云或者多云环境与内部设施之间对其传统及第三方平台应用程序进行迁移与保护。”

根据我们的理解，NetApp与思科之所以进行投资是因为双方有此意愿，而并非Datos IO需要进行另一波融资。在NetApp方面，CEO George Kurian参与其中并得到了董事会批准，因此这是一波战略性投资。不过与思科方面不同的是，NetApp公司此前很少参与这类存在风险的投资活动。

NetApp公司CEO George Kurian

不过在此轮投资当中，两家出资方显然认为与Datos IO及其技术建立密切关联将帮助他们获得新的将数据发送至公有云当中的方式，并可利用这些数据实现其它目的，而非单纯以保护作为出发点将副本存储在内部设施当中。事实上，Datos IO的方案能够在NetApp公司的未来数据结构中添加更多基于云的新型功能。

NetApp公司CTO Mark Bregman表示，“Datos IO的独特架构方案及差异化功能足以在数据保护与数据移动等领域补充我们以提供丰富企业数据管理服务为核心的Data Fabric发展战略。”

此类服务中或将包含传统备份与恢复、测试/开发、云上传、归档、长期保留以及分析等选项。

思科公司企业发展副总裁兼投资事务负责人Rob Salvagno补充称，“随着数据越来越被迁移至云端，客户无疑需要解决方案以跨越私有、公有以及混合云环境实现边界对接”——然而思科目前还不具备这样的解决方案。

Datos IO公司CEO兼联合创始人Tarun Thakar在采访中表示，NetApp与思科双方的投资为其带来显著的市场声誉提升。

他介绍称，“思科与NetApp双方的投资加快了我们进入企业市场的发展速度，因为这两家企业皆属于混合云业务领域的强大倡导者。”他的公司将利用这笔现金继续开发RecoverX技术。

这两家投资者显然也为Datos IO及其技术提供了更为可观的市场声望。而且必须承认，现代化数据管理技术已然成为现代数据保护领域中极为重要的组成部分。