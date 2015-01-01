合作伙伴？跟他们？别闹了——HPE残忍拒绝Nutanix

HPE公司已经采取相当罕见的举措，明确强调其与Nutanix之间并非合作伙伴关系。就在上周，Nutanix这家超融合基础设施新秀宣称其已经能够在HPE服务器之上运行软件堆栈。然而，这份公告引起了HPE方面的强烈不满，很明显Nutanix公司事前并没有打好招呼。

HPE公司已经采取相当罕见的举措，明确强调其与Nutanix之间并非合作伙伴关系。

就在上周，Nutanix这家超融合基础设施新秀宣称其已经能够在HPE服务器之上运行软件堆栈。然而，这份公告引起了HPE方面的强烈不满，很明显Nutanix公司事前并没有打好招呼。

HPE公司旋即发布一篇题为《不要被误导……HPE与Nutanix并非合作伙伴》的文章，这显然是在对Nutanix方面公布的兼容性能力予以否认。

这篇文章指出，“如果您正在考虑在HPE服务器之上运行超融合型基础设施（简称HCI），那么最理想的选项应该是HPE HCI产品。”

HPE公司软件定义与云部门市场营销副总裁Paul Miller表示，其之所以采取这样的应对方式，是因为“在HPE硬件之上直接引入Nutanix软件而不配合任何OEM或者支持协议很可能在实际场景下引发严重问题——特别是考虑到尚无真正可靠的支持协议存在。一旦采取这样的处理方式，客户可能遭遇运行中断困扰。问题也许源自一块驱动器、也许是整套节点甚至出现更为糟糕的情况。”他进一步补充称，HPE方面很擅长解决这类支持性难题，但Nutanix公司可能引发的负面影响也必须得到重视。

当然，Miller对于上述结论也并非拥有充分的自信，毕竟Nutanix公司确实是一家有能力支持复杂设备体系的厂商。另外正如HPE公司所强调，ProLiants本身已经相当可靠，因此在软件中提供对应支持应该并不困难。

在另一方面，Miller给出的结论可能是对的，即Nutanix无法确保全面支持ProLiant，至少在效果上无法达到对自家设备以及与思科全面合作后所实现的UCS相关服务器支持能力。

不过Nutanix公司也许并无意支持ProLiant，而是更有兴趣向潜在的SimpliVity买家提供更多解决方案选项。该公司已经为在联想或者思科服务器上运行SimpliVity的用户提供一项优惠，但对于HPE也许不会采取同样的促销政策。而Nutanix在vSphere的支持能力方面也与VMware存在一定冲突，但已经顺利全身而退——尽管VMware公司仍然对Nutanix不允许内部员工运行VMware用户群组的作法耿耿于怀。

HPE公司显然无法通过这种方式表达自己对Nutanix的不满。而此次发布的否认文章在很大程度上仅可博众人一笑。