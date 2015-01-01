Infinidat公司宣称在性能层面可击败任何全闪存阵列产品

Infinidat公司正在通过其"比全闪存更快挑战赛"向各大全闪存阵列供应商发出战书。

Infinidat公司正在通过其“比全闪存更快挑战赛"向各大全闪存阵列供应商发出战书。

该公司对于自家混合阵列深具信心，认定其速度能够战胜目前市面上的一切全闪存阵列，而在测试当中，其也已经将Pure与EMC阵列斩于马下。

该公司同时指出，其设备将在"任何真实情况下的应用工作负载"当中击败任何全闪存阵列方案。而如果其在各项挑战当中遭遇失败，则每输一场该公司则将向美国癌症协会或者其它选定的慈善机构捐赠1万美元。

在此次挑战赛的宣传视频当中，公司CTO Brian Carmody表示此次活动的目的在于"向企业客户们证明其并不需要在成本、容量、可靠性与性能之间作出妥协。企业完全能够利用InfiniBox同时获得这些收益，而我们将切实证明这一点。"而作为赌注，每一项挑战的注码为1万美元。

该公司亦表示，此次挑战允许企业"在自有数据中心内进行测试，并体验由Infinidat方案提供的卓越性能"。企业可通过试用与购买协议对InfiniBox进行测试，其中Infinidat公司承诺该系统必将在真实工作负载场景下提供超越原有存储系统的性能表现。