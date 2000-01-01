书生云签10亿订单 王东临：超融合市场2017年会全面爆发

在如今的云计算市场，供应商遍地开花，各企业都在变化莫测的市场中加快创新步伐、完善产品线。而这一次书生云走在了前面，作为业界知名供应商，书生云无论其业务量、技术、解决方案都赢得业内掌声。并在2017年柳絮纷飞的四月，斩获超融合市场10亿+大单。

在如今的云计算市场，供应商遍地开花，各企业都在变化莫测的市场中加快创新步伐、优化产品线。而这一次书生云走在了前面。作为业界知名供应商，书生云无论其业务量、技术、解决方案都赢得业内掌声。并在2017年柳絮纷飞的四月，斩获超融合市场10亿+大单，引起业界关注。

4月11日，书生云承建凤凰创新园超融合数据中心签约暨合作伙伴大会在北京召开，来自书生云签约客户、渠道商、合作伙伴及主流媒体400多人济济一堂，共同见证书生云有史以来最大订单的诞生。

10亿元订单刷新行业榜单

凤凰创新园此次在超融合市场投资10多亿元，在金额上，一举刷新多项纪录，相当于中国超融合一体机市场上全年的市场总量，可以说是全球超融合技术迄今为止最大的订单；在体量上，据介绍，凤凰大数据中心项目设计存储总量达1EB，首次突破EB级别，超过上一年全球交付的总容量，同时也成为全球规模最大的单体云数据中心。该项目的签订也使超融合的应用领域扩展到了大型数据中心。

凤凰大数据中心是凤凰创业园的重要组成部分，位于浙江绍兴，总投资超过100亿，占地面积近3000亩，包含量子卫星、大数据中心、科幻城主题公园、无人潜器、军民融合研究院、凤凰学院复转军人培训中心等大型项目。此次书生云的凤凰创新园项目，仅需300多台书生云融合机柜即可完成部署，大幅降低了机房空间和耗电量。

10亿元订单的背后

近几年，关于超融合技术的报道屡见不鲜，成为IT行业最热门、最前沿的发展方向之一，当前已在中国生根发芽，大小厂商也达数几十家。自2016年Nutanix成功上市，2017年1月HPE宣布收购在Gartner魔力象限中居于领导者象限的超融合厂商SimpliVity……再次将超融合技术推向热潮。

其实，超融合技术并不是全新的技术，早在几年前就一直在推崇，其灵活性、性能及成本也得到业内用户的认可，但目前仍然存在一些问题。就算是超融合鼻祖Nutanix，由于成本问题，也不能称为完美产品。而此次书生云一举攻下大单，可以说是中国超融合的一大突破。

据书生云CEO王东临介绍，这笔超融合大单将主要用于研发和销售，研发是第一位的，销售和市场也会加大投放，投入比例大约是1:1。

中国乃至全球超融合市场取得如此重大突破，与各个供应商的技术基因和创新能力密不可分。据悉，书生云超融合产品首创分布式共享存储技术，由内部总线连接的分布式系统组成，超融合一体机可支持采用超微的标准化硬件、支持OpenStack开源软件。在此之前，记者认为超融合，即是将服务器、存储、网络整合在一起，而现在看来，其实超融合是一种全新的交付模式，颠覆了传统的IT架构，以整机柜的形式进行交付。

在会上，CEO王东临也分享了自己对行业的认知，他认为，万亿规模的IT基础设施行业正处于变天的前夜，有八大发展趋势其中任何一项都足以颠覆现有产业格局。超融合作为重要趋势之一，使得TCP/IP等新技术能够规模化应用，将在2017年全面爆发。

除此之外，活动现场书生云还举办了最新一期渠道授牌仪式，与启明星辰和太极等数十家渠道代表建立了战略合作关系。

写在最后

书生云隶属于书生集团，是一家有技术基因的公司，书生云从技术开始切入云产业，研发了自己的TruPrivacy云安全及SurFS云存储两大核心技术。2016年，书生云结合开源和超融合的行业趋势，力推超融合一体机，此次签下10亿订单，是书生云业务的另一大爆破点，更是中国超融合的成功。