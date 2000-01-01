华尔街分析师点评NetApp转型战略

在最近的一次NetApp金融分析师日上，预计2018财年到2020财年期间，NetApp将保持较低的个位数收入增幅，外部存储增长平平。

据至少一位华尔街分析师称："NetApp正在复苏崛起，进行业务转型。"

那么，出现这种转变的原因是什么？在最近的一次NetApp金融分析师日上，预计2018财年到2020财年期间，NetApp将保持较低的个位数收入增幅，外部存储增长平平。在全闪存阵列方面，NetApp称年运营率为14亿美元，在EMC之后位列第二，连续第十一个季度实现三位数增长，全闪存容量的总出货量达到1EB。

在SAN环境中全闪存阵列的赢率是传统FAS阵列的2倍。平均每天增加一个SolidFire客户，每三天取代一个EMC环境。它认为，有不到10%（10000家客户）的装机群已经升级到全闪存，所以还有很大的增长空间。

在2018财年，也就是NetApp变革的第二阶段，NetApp将转向专注于基于毛利率百分比的销售补贴模式，减少每订购单的付费销售人员数量，扩大与云提供商的战略合作伙伴关系。另外，在全闪存FAS、EF系列、SolidFire和即将推出的全闪存超融合产品上推动技术/平台的方式。将通过与IBM Watson的合作为客户提供AI能力。

NetApp表示，它的路线图上有32TB和64TB SSD、用于前端缓存的NVMe SSD、迁移到NVMe over Fabrics以及存储级内存。

William Blair分析师Jason Ader称："很多业界参与者和投资者（包括我们）几年前已经放弃了NetApp。"

他认为现在的转型目标很清晰，转型包括：

• 更新产品组合（特别是全闪存阵列），刺激装机群的更新周期

• 传统竞争格局的颠覆，包括Dell-EMC合并，IBM重新强调传统存储

• 新管理团队已经优化了成本结构，并实施了更好的执行策略，而新的管理团队包括新的销售负责人、首席财务官、营销负责人、首席技术官。

据Ader称："NetApp管理团队相信，过剩的新兴公司已经开始被淘汰，剩下的公司所在市场太窄而无法提供完整的、客户需要的、特别是面向混合云的产品组合。"

展望未来，问题在于随着时间推移，当Dell-EMC等竞争对手一起采取行动的时候，NetApp是否能继续保持目前的势头？"

NetApp的战略是：

• 升级包括10万多家客户在内的装机群

• 在传统存储方面从较弱的竞争对手那里赢得份额

• 在超融合和混合云等领域推动全新的机会

Ader评论说："尽管短期预期有所改善，但是我们仍然在观望NetApp是否能够在面对如公有云、新架构（例如软件定义存储）和产能过剩等问题的情况下成为存储市场中的长期赢家。什么使得我们更有建设性？Data Fabric赢得更广泛的客户采用、即将推出的超融合产品（预计今年夏季发布）赢得积极的市场认可，等等这些因素。"