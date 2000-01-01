 初创公司Elastifile提供为闪存而生的横向扩展存储软件

Elastifile即将发布一款横向扩展的文件存储系统，采用闪存并且覆盖私有云和公有云。

Elastifile即将发布一款横向扩展的文件存储系统，采用闪存并且覆盖私有云和公有云。

去年1月我们首次听说以色列公司Elastifile，当时这家公司在B轮融资中获得3500万美元。Elastifile开发的技术就像是让存储重生，当时我们是这样写的：“企业级的、Web级的存储软件运行采用全闪存介质，提供文件、对象和块存储访问协议。它的技术是硬件和虚拟机管理程序无关的——听起来像是一个近乎通用的存储库。”

2016年6月思科向这家公司投入了一笔资金。

现在Elastifile已经有可以出货的产品，并不断改善自己的解决方案。该公司声称其解决方案的TCO要比传统阵列、超融合基础设施一体机以及像Amazon Elastic File System这样的云服务成本低50%-90%。

它是如何做的？

在发展阶段会有许多断言，Elastifile称它“统一了所有数据孤岛，跨所有位置和云，创建了单一全局命名空间”。

它的Elastifile Cloud File System（ECFS）是一款分布式软件系统，具有所谓的全局命名空间，并且宣称在性能、一致性和低延迟方面具有线性扩展能力，以及所谓具有颗粒度的检入/检出对象分层，用于数据迁移和备份。它还采用了基于使用量的定价模式，称这避免了硬件锁定。

每台参与其中的服务器（现场、跨站点和公有云）都有一个轻量级的虚拟控制器。这些聚合了服务器的闪存存储资源，将其呈现给应用作为遵循POSIX的全局明明空，可以从每个节点访问这些空间，并且提供端到端的数据保护。

我们得知，该架构是基于一种专利的分布式元数据模型，一种Bizur一致性算法用以实现状态一致的分布式环境。它具有自适应的网络和数据放置方法，宣称在任何规模的异构云环境中延迟稳定在1-2毫秒。

ECFS简化架构图

该架构涉及数据容器；抽象可以实现在一个命名空间内由文件组成的逻辑持久分组，可以通过策略以及分配的配额管理、访问、在站点之间迁移、监控、关联。

该产品具有服务质量功能，可以在私有云和公有云之间自动迁移数据。CloudConnect功能可以对数据进行压缩和重复数据删除，以创建一个节约空间的、基于云的对象存储。可通过兼容POSIX的Elastifile文件系统访问基于云的数据，所以传统应用就可以运行在这个云中。

Elastifile表示，它支持高性能计算，这种场景下需要并行的、较高的、一致的IOPS以支持高速随机读写很多个小文件，要求持续的高带宽以及可扩展的容量已访问较大型的文件。

它支持容器化吗？当然。Elastifile表示，它的软件能够让容器化的应用将数据保存在一个共享命名空间中，跨任何数量的服务器或者云节点。它有瞬时的、有状态的容器迁移，从而提供弹性以防止节点出现故障，实现负载均衡。

它支持分析吗？当然。聚合跨站点的数据，并提供给分析程序。

听起来它有丰富的功能用于虚拟化的、容器化的和混合云的环境，所以很值得一试。

Elastifile的解决方案已经供货，该公司称现在有数十家客户在他们的内部系统、公有云和混合云中使用Elastifile软件。